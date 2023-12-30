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В подмосковный храм Георгия Победоносца вернут мощи святого Георгия - РИА Новости, 30.12.2023
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Религия
 
06:00 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/pobedonosets-1919000895.html
В подмосковный храм Георгия Победоносца вернут мощи святого Георгия
В подмосковный храм Георгия Победоносца вернут мощи святого Георгия - РИА Новости, 30.12.2023
В подмосковный храм Георгия Победоносца вернут мощи святого Георгия
Мощи святого Георгия Победоносца будут возвращены в храм Георгия Победоносца в деревне Голубое Солнечногорского района Московской области, рассказали в... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T06:00
2023-12-30T06:00
религия
россия
солнечногорский район
московская область (подмосковье)
георгий победоносец
владимир ресин
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Мощи святого Георгия Победоносца будут возвращены в храм Георгия Победоносца в деревне Голубое Солнечногорского района Московской области, рассказали в пресс-службе депутата Госдумы РФ, куратора программы строительства храмов в столице Владимира Ресина.“30 декабря в 11.00 состоится завершающая церемония всероссийской акции, по которой ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца объехал всю Россию. Мощи святого торжественно внесут в Храм Георгия Победоносца, расположенный в Солнечногорском районе Подмосковья, в деревне Голубое (пос. Жилино, 72) на территории жилого комплекса “Первый Зеленоградский”, – рассказали в пресс-службе Ресина.Ковчег с частицей мощей святого Георгия принесли в 2023 году в сто городов России – во все 89 регионов страны, – с мая по ноябрь 2023 года в рамках всероссийского крестного хода. В этих городах по инициативе президента РФ Владимира Путина и благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошли молебны о победе.В ходе всероссийского крестного хода мощам покровителя русского воинства святого Георгия Победоносца поклонились более 800 тысяч паломников, сообщил патриарх Кирилл на епархиальном собрании Москвы.Георгий Победоносец - один из известнейших святых христианского мира. Прославлен как великомученик, пострадавший во время Великого гонения на христиан при императоре Диоклетиане в 303-313 годах. Святой Георгий считается покровителем воинов, земледельцев и скотоводов. Орден святого Георгия, учрежденный императрицей Екатериной II 9 декабря 1769 года, был высшей военной наградой Российской империи.
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россия, солнечногорский район, московская область (подмосковье), георгий победоносец, владимир ресин, владимир путин, госдума рф, религия
Религия, Россия, Солнечногорский район, Московская область (Подмосковье), Георгий Победоносец, Владимир Ресин, Владимир Путин, Госдума РФ, Религия
В подмосковный храм Георгия Победоносца вернут мощи святого Георгия

Ресин: в храм Георгия Победоносца в Подмосковье вернут мощи святого Георгия

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по транспорту и строительству Владимир Ресин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 29 мая 2019
Член комитета Государственной Думы РФ по транспорту и строительству Владимир Ресин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 29 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Мощи святого Георгия Победоносца будут возвращены в храм Георгия Победоносца в деревне Голубое Солнечногорского района Московской области, рассказали в пресс-службе депутата Госдумы РФ, куратора программы строительства храмов в столице Владимира Ресина.
“30 декабря в 11.00 состоится завершающая церемония всероссийской акции, по которой ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца объехал всю Россию. Мощи святого торжественно внесут в Храм Георгия Победоносца, расположенный в Солнечногорском районе Подмосковья, в деревне Голубое (пос. Жилино, 72) на территории жилого комплекса “Первый Зеленоградский”, – рассказали в пресс-службе Ресина.
Деревянный храм в честь 12 апостолов , Москва
Ресин призвал строить храмы в Москве "всем миром" из российских материалов
14 марта 2022, 11:39
Ковчег с частицей мощей святого Георгия принесли в 2023 году в сто городов России – во все 89 регионов страны, – с мая по ноябрь 2023 года в рамках всероссийского крестного хода. В этих городах по инициативе президента РФ Владимира Путина и благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошли молебны о победе.
В ходе всероссийского крестного хода мощам покровителя русского воинства святого Георгия Победоносца поклонились более 800 тысяч паломников, сообщил патриарх Кирилл на епархиальном собрании Москвы.
Георгий Победоносец - один из известнейших святых христианского мира. Прославлен как великомученик, пострадавший во время Великого гонения на христиан при императоре Диоклетиане в 303-313 годах. Святой Георгий считается покровителем воинов, земледельцев и скотоводов. Орден святого Георгия, учрежденный императрицей Екатериной II 9 декабря 1769 года, был высшей военной наградой Российской империи.
Кабина строительного крана и кресты на куполах храма - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
Ресин: на строительство "олимпийского" храма выделено 440 млн рублей
4 мая 2022, 12:16
 
РелигияРоссияСолнечногорский районМосковская область (Подмосковье)Георгий ПобедоносецВладимир РесинВладимир ПутинГосдума РФРелигия
 
 
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