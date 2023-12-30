https://ria.ru/20231230/pobedonosets-1919000895.html

В подмосковный храм Георгия Победоносца вернут мощи святого Георгия

В подмосковный храм Георгия Победоносца вернут мощи святого Георгия - РИА Новости, 30.12.2023

В подмосковный храм Георгия Победоносца вернут мощи святого Георгия

Мощи святого Георгия Победоносца будут возвращены в храм Георгия Победоносца в деревне Голубое Солнечногорского района Московской области, рассказали в... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T06:00

2023-12-30T06:00

2023-12-30T06:00

религия

россия

солнечногорский район

московская область (подмосковье)

георгий победоносец

владимир ресин

владимир путин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155506/32/1555063296_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_c7266330ba5925159e00ba0a16fe4d0c.jpg

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Мощи святого Георгия Победоносца будут возвращены в храм Георгия Победоносца в деревне Голубое Солнечногорского района Московской области, рассказали в пресс-службе депутата Госдумы РФ, куратора программы строительства храмов в столице Владимира Ресина.“30 декабря в 11.00 состоится завершающая церемония всероссийской акции, по которой ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца объехал всю Россию. Мощи святого торжественно внесут в Храм Георгия Победоносца, расположенный в Солнечногорском районе Подмосковья, в деревне Голубое (пос. Жилино, 72) на территории жилого комплекса “Первый Зеленоградский”, – рассказали в пресс-службе Ресина.Ковчег с частицей мощей святого Георгия принесли в 2023 году в сто городов России – во все 89 регионов страны, – с мая по ноябрь 2023 года в рамках всероссийского крестного хода. В этих городах по инициативе президента РФ Владимира Путина и благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошли молебны о победе.В ходе всероссийского крестного хода мощам покровителя русского воинства святого Георгия Победоносца поклонились более 800 тысяч паломников, сообщил патриарх Кирилл на епархиальном собрании Москвы.Георгий Победоносец - один из известнейших святых христианского мира. Прославлен как великомученик, пострадавший во время Великого гонения на христиан при императоре Диоклетиане в 303-313 годах. Святой Георгий считается покровителем воинов, земледельцев и скотоводов. Орден святого Георгия, учрежденный императрицей Екатериной II 9 декабря 1769 года, был высшей военной наградой Российской империи.

https://realty.ria.ru/20220314/resin-1778021099.html

https://realty.ria.ru/20220504/khram-1786760411.html

россия

солнечногорский район

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, солнечногорский район, московская область (подмосковье), георгий победоносец, владимир ресин, владимир путин, госдума рф, религия