В подмосковный храм Георгия Победоносца вернут мощи святого Георгия
Ресин: в храм Георгия Победоносца в Подмосковье вернут мощи святого Георгия
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по транспорту и строительству Владимир Ресин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 29 мая 2019
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Мощи святого Георгия Победоносца будут возвращены в храм Георгия Победоносца в деревне Голубое Солнечногорского района Московской области, рассказали в пресс-службе депутата Госдумы РФ, куратора программы строительства храмов в столице Владимира Ресина.
“30 декабря в 11.00 состоится завершающая церемония всероссийской акции, по которой ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца объехал всю Россию. Мощи святого торжественно внесут в Храм Георгия Победоносца, расположенный в Солнечногорском районе Подмосковья, в деревне Голубое (пос. Жилино, 72) на территории жилого комплекса “Первый Зеленоградский”, – рассказали в пресс-службе Ресина.
Ковчег с частицей мощей святого Георгия принесли в 2023 году в сто городов России – во все 89 регионов страны, – с мая по ноябрь 2023 года в рамках всероссийского крестного хода. В этих городах по инициативе президента РФ Владимира Путина и благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошли молебны о победе.
В ходе всероссийского крестного хода мощам покровителя русского воинства святого Георгия Победоносца поклонились более 800 тысяч паломников, сообщил патриарх Кирилл на епархиальном собрании Москвы.
Георгий Победоносец - один из известнейших святых христианского мира. Прославлен как великомученик, пострадавший во время Великого гонения на христиан при императоре Диоклетиане в 303-313 годах. Святой Георгий считается покровителем воинов, земледельцев и скотоводов. Орден святого Георгия, учрежденный императрицей Екатериной II 9 декабря 1769 года, был высшей военной наградой Российской империи.