Рай на Карибах. Почему Куба стала так популярна у россиян
Туроператоры: новогодние двухнедельные путевки на Кубу стоят от 260 тысяч рублей
© iStock.com / xavierarnauЖенщины в традицонных кубинских платьях
© iStock.com / xavierarnau
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. С 24 декабря в Гавану дважды в неделю летает авиакомпания "Россия". До этого добраться прямым рейсом можно было только до популярных курортов Варадеро и Кайо-Коко. Что нужно знать об отдыхе на Карибах — в материале РИА Новости.
Остров свободы стал ближе
"В этом сезоне Куба — королева Карибов и главное направление для отдыха россиян в Западном полушарии", — говорит PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.
За десять месяцев турпоток вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Куба — седьмая в рейтинге предпочтений этой зимой", — сообщили в "Слетать.ру". В 2022-м была девятой.
В среднем туристы прилетают на 14 ночей — из-за смены часовых поясов и климата нужно время на адаптацию, добавляет Домостроева.
© iStock.com / Eloi_OmellaРетроавтомобили на улице Гаваны
© iStock.com / Eloi_Omella
Ретроавтомобили на улице Гаваны
Запуск авиасообщения между двумя столицами расширит список курортов. Например, из Гаваны удобнее добираться на архипелаг Санта-Мария, Кайо-Ларго, посетить город-музей Тринидад или отправиться в экскурсионный тур по стране.
© iStock.com / Bim
Ретроавтомобили перед Большим театром в Старой Гаване
Ретроавтомобили перед Большим театром в Старой Гаване
© iStock.com / Bim
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© iStock.com / zodebalaВинтажные автомобили в центре Гаваны, Куба
Винтажные автомобили в центре Гаваны, Куба
© iStock.com / zodebala
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Ретроавтомобили перед Большим театром в Старой Гаване
© iStock.com / Bim
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Винтажные автомобили в центре Гаваны, Куба
© iStock.com / zodebala
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Кроме того, от кубинской столицы недалеко до популярных у россиян мексиканского Канкуна или доминиканского курорта Пунта-Кана, объясняет Домостроева.
"В самой Гаване туристы гуляют по Старому городу, центр красиво подсвечен. Посещают местные рестораны, музей Эрнеста Хемингуэя, катаются на ретроавтомобилях", — перечислили в "Интуристе".
Курорт на выбор
Путевки на Новый год распроданы почти все, отмечают туроператоры. Активно бронировали всю осень.
Самый популярный курорт — Варадеро. Это на севере, на побережье Атлантического океана. Здесь есть отели с системой "все включено", великолепные пляжи — 20 километров белого песка. Не только для семейного отдыха — не скучно и молодежи. До Гаваны — 140 километров.
"Туристы проводят два-три дня в столице, а потом едут на Варадеро, или наоборот", — говорит руководитель по связям с общественностью Fun&Sun Ольга Иванова.
© iStock.com / nantonovПляж в Варадеро, Куба
Пляж в Варадеро, Куба
© iStock.com / nantonov
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© AP Photo / Ismael FranciscoТуристы на пляже в Варадеро
Туристы на пляже в Варадеро
© AP Photo / Ismael Francisco
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© iStock.com / BrettCharltonТорговец сувенирами на пляже в Варадеро, Куба
Торговец сувенирами на пляже в Варадеро, Куба
© iStock.com / BrettCharlton
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© iStock.com / Daniel AvramВарадеро, Куба
Варадеро, Куба
© iStock.com / Daniel Avram
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© iStock.com / NikadaПляж в Варадеро, Куба
Пляж в Варадеро, Куба
© iStock.com / Nikada
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Пляж в Варадеро, Куба
© iStock.com / nantonov
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Туристы на пляже в Варадеро
© AP Photo / Ismael Francisco
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Торговец сувенирами на пляже в Варадеро, Куба
© iStock.com / BrettCharlton
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Варадеро, Куба
© iStock.com / Daniel Avram
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Пляж в Варадеро, Куба
© iStock.com / Nikada
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Кайо-Коко — остров у северного побережья — в более чем пятистах километрах от Гаваны. Сюда едут те, кто не планирует путешествовать по стране. И здесь много отелей с системой "все включено".
Цены
За год стоимость туров на Кубу выросла на 10-15 процентов, сообщила PR-директор компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская.
В новогодние праздники — еще процентов на сорок, добавляют участники рынка. От 260 тысяч рублей на двоих — уточнили в АТОР. Это если улетать в рабочий день перед Новым годом. Если 30 декабря — от 210 тысяч, добавили в Fun&Sun.
© iStock.com / Aleksei Mitrushkin
Очередь на автобусную экскурсию вокруг острова Кайо-Коко, Куба
Очередь на автобусную экскурсию вокруг острова Кайо-Коко, Куба
© iStock.com / Aleksei Mitrushkin
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© iStock.com / LanaCanadaМужчина занимается виндсерфингом на острове Кайо-Коко, Куба
Мужчина занимается виндсерфингом на острове Кайо-Коко, Куба
© iStock.com / LanaCanada
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© iStock.com / LalocracioОстров Кайо-Коко, Куба
Остров Кайо-Коко, Куба
© iStock.com / Lalocracio
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© Pixabay / maxos_dimОстров Кайо-Коко на Кубе
Остров Кайо-Коко на Кубе
© Pixabay / maxos_dim
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Очередь на автобусную экскурсию вокруг острова Кайо-Коко, Куба
© iStock.com / Aleksei Mitrushkin
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Мужчина занимается виндсерфингом на острове Кайо-Коко, Куба
© iStock.com / LanaCanada
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Остров Кайо-Коко, Куба
© iStock.com / Lalocracio
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Остров Кайо-Коко на Кубе
© Pixabay / maxos_dim
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Две недели в "четверке" "все включено" с заездом с 31 декабря по 3 января — от 277 тысяч рублей на двоих, проинформировали в "Слетать.ру". "Пятерка" — от 334 тысяч. Со второй половины января — примерно на пятьдесят тысяч меньше.
Что нужно знать туристам
Несколько недель назад на Кубе появилась возможность расплачиваться картой "Мир" в отелях, магазинах и кафе.
© iStock.com / Francesco LorenzettiУличный музыкант в районе Старая Гавана
© iStock.com / Francesco Lorenzetti
Уличный музыкант в районе Старая Гавана
Но все же лучше брать с собой евро, причем мелкими купюрами. Песо покупайте в банках или обменных пунктах, рекомендуют в Tez Tour. Visa и Mastercard принимают не везде, а американские карты — нигде, уточняют в Fun&Sun.
Об интернете лучше позаботиться заранее: в отеле он может быть платным. Причем скорости, как отмечают туристы, хватит максимум на переписку в мессенджере или соцсети. Еще важно: роуминг достигает 300 рублей за минуту при входящем звонке.
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкМолодые кубинки отдыхают на набережной Малекон в Гаване
Молодые кубинки отдыхают на набережной Малекон в Гаване
Средства от загара — обязательны, солнце очень активное даже за облаками. Репелленты тоже нелишние, дорожную аптечку не забудьте, советует Домостроева.
Куба безопасна, там низкая преступность, но элементарные правила осторожности, особенно ночью, надо соблюдать.
Домой обычно везут ром, напомнили в Tez Tour. Кроме Havana Club — Santiago, Paticruzado, Legendario. Самые известные сигары делают вручную, выделяются марки Cohiba, Punch и Hoyo of Monterrey. Выбирая кофе, обратите внимание на бренды Arabica Serano Washed, Сubita и Turquino.