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Рай на Карибах. Почему Куба стала так популярна у россиян - РИА Новости, 29.12.2023
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Туризм
 
08:00 29.12.2023 (обновлено: 08:04 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/kuba-1918279012.html
Рай на Карибах. Почему Куба стала так популярна у россиян
Рай на Карибах. Почему Куба стала так популярна у россиян - РИА Новости, 29.12.2023
Рай на Карибах. Почему Куба стала так популярна у россиян
С 24 декабря в Гавану дважды в неделю летает авиакомпания "Россия". До этого добраться прямым рейсом можно было только до популярных курортов Варадеро и... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T08:00
2023-12-29T08:04
туризм
туризм
новости - туризм
куба
гавана
варадеро
эрнест хемингуэй
ассоциация туроператоров россии (атор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886135340_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_0c8c0b8860a2d3e9914480f6564b1a91.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. С 24 декабря в Гавану дважды в неделю летает авиакомпания "Россия". До этого добраться прямым рейсом можно было только до популярных курортов Варадеро и Кайо-Коко. Что нужно знать об отдыхе на Карибах — в материале РИА Новости.Остров свободы стал ближе"В этом сезоне Куба — королева Карибов и главное направление для отдыха россиян в Западном полушарии", — говорит PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.За десять месяцев турпоток вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года."Куба — седьмая в рейтинге предпочтений этой зимой", — сообщили в "Слетать.ру". В 2022-м была девятой.В среднем туристы прилетают на 14 ночей — из-за смены часовых поясов и климата нужно время на адаптацию, добавляет Домостроева.На курорты Варадеро и Кайо-Коко есть прямые рейсы Nordwind и "России". У некоторых туроператоров выкуплены блоки мест из Москвы в Гавану у венесуэльской авиакомпании Conviasa.Запуск авиасообщения между двумя столицами расширит список курортов. Например, из Гаваны удобнее добираться на архипелаг Санта-Мария, Кайо-Ларго, посетить город-музей Тринидад или отправиться в экскурсионный тур по стране.Кроме того, от кубинской столицы недалеко до популярных у россиян мексиканского Канкуна или доминиканского курорта Пунта-Кана, объясняет Домостроева."В самой Гаване туристы гуляют по Старому городу, центр красиво подсвечен. Посещают местные рестораны, музей Эрнеста Хемингуэя, катаются на ретроавтомобилях", — перечислили в "Интуристе".Курорт на выборПутевки на Новый год распроданы почти все, отмечают туроператоры. Активно бронировали всю осень.Самый популярный курорт — Варадеро. Это на севере, на побережье Атлантического океана. Здесь есть отели с системой "все включено", великолепные пляжи — 20 километров белого песка. Не только для семейного отдыха — не скучно и молодежи. До Гаваны — 140 километров."Туристы проводят два-три дня в столице, а потом едут на Варадеро, или наоборот", — говорит руководитель по связям с общественностью Fun&amp;Sun Ольга Иванова.Кайо-Коко — остров у северного побережья — в более чем пятистах километрах от Гаваны. Сюда едут те, кто не планирует путешествовать по стране. И здесь много отелей с системой "все включено".ЦеныЗа год стоимость туров на Кубу выросла на 10-15 процентов, сообщила PR-директор компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская.В новогодние праздники — еще процентов на сорок, добавляют участники рынка. От 260 тысяч рублей на двоих — уточнили в АТОР. Это если улетать в рабочий день перед Новым годом. Если 30 декабря — от 210 тысяч, добавили в Fun&amp;Sun.Две недели в "четверке" "все включено" с заездом с 31 декабря по 3 января — от 277 тысяч рублей на двоих, проинформировали в "Слетать.ру". "Пятерка" — от 334 тысяч. Со второй половины января — примерно на пятьдесят тысяч меньше.Что нужно знать туристамНесколько недель назад на Кубе появилась возможность расплачиваться картой "Мир" в отелях, магазинах и кафе.Но все же лучше брать с собой евро, причем мелкими купюрами. Песо покупайте в банках или обменных пунктах, рекомендуют в Tez Tour. Visa и Mastercard принимают не везде, а американские карты — нигде, уточняют в Fun&amp;Sun.Об интернете лучше позаботиться заранее: в отеле он может быть платным. Причем скорости, как отмечают туристы, хватит максимум на переписку в мессенджере или соцсети. Еще важно: роуминг достигает 300 рублей за минуту при входящем звонке.Средства от загара — обязательны, солнце очень активное даже за облаками. Репелленты тоже нелишние, дорожную аптечку не забудьте, советует Домостроева.Куба безопасна, там низкая преступность, но элементарные правила осторожности, особенно ночью, надо соблюдать.Домой обычно везут ром, напомнили в Tez Tour. Кроме Havana Club — Santiago, Paticruzado, Legendario. Самые известные сигары делают вручную, выделяются марки Cohiba, Punch и Hoyo of Monterrey. Выбирая кофе, обратите внимание на бренды Arabica Serano Washed, Сubita и Turquino.
https://ria.ru/20231212/kuba-1915331140.html
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Мария Селиванова
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туризм, новости - туризм, куба, гавана, варадеро, эрнест хемингуэй, ассоциация туроператоров россии (атор), tez tour, интурист, достопримечательности, куда можно лететь, карибские острова, карибское море, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Куба, Гавана, Варадеро, Эрнест Хемингуэй, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Tez Tour, Интурист, Достопримечательности, куда можно лететь, Карибские острова, Карибское море, Отдых на море
Рай на Карибах. Почему Куба стала так популярна у россиян

Туроператоры: новогодние двухнедельные путевки на Кубу стоят от 260 тысяч рублей

© iStock.com / xavierarnauЖенщины в традицонных кубинских платьях
Женщины в традицонных кубинских платьях - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© iStock.com / xavierarnau
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. С 24 декабря в Гавану дважды в неделю летает авиакомпания "Россия". До этого добраться прямым рейсом можно было только до популярных курортов Варадеро и Кайо-Коко. Что нужно знать об отдыхе на Карибах — в материале РИА Новости.

Остров свободы стал ближе

"В этом сезоне Куба — королева Карибов и главное направление для отдыха россиян в Западном полушарии", — говорит PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.
Кубинские танцоры в Варадеро - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кубу на Новый год
12 декабря, 18:27
За десять месяцев турпоток вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Куба — седьмая в рейтинге предпочтений этой зимой", — сообщили в "Слетать.ру". В 2022-м была девятой.
В среднем туристы прилетают на 14 ночей — из-за смены часовых поясов и климата нужно время на адаптацию, добавляет Домостроева.
© iStock.com / Eloi_OmellaРетроавтомобили на улице Гаваны
Ретроавтомобили на улице Гаваны - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© iStock.com / Eloi_Omella
Ретроавтомобили на улице Гаваны
На курорты Варадеро и Кайо-Коко есть прямые рейсы Nordwind и "России". У некоторых туроператоров выкуплены блоки мест из Москвы в Гавану у венесуэльской авиакомпании Conviasa.
Запуск авиасообщения между двумя столицами расширит список курортов. Например, из Гаваны удобнее добираться на архипелаг Санта-Мария, Кайо-Ларго, посетить город-музей Тринидад или отправиться в экскурсионный тур по стране.
© iStock.com / Bim

Ретроавтомобили перед Большим театром в Старой Гаване

Ретроавтомобили перед Большим театром в Старой Гаване

Ретроавтомобили перед Большим театром в Старой Гаване

© iStock.com / Bim
1 из 3
© iStock.com / zodebalaВинтажные автомобили в центре Гаваны, Куба
Винтажные автомобили в центре Гаваны, Куба
Винтажные автомобили в центре Гаваны, Куба
© iStock.com / zodebala
2 из 3
© РИА Новости / Ирина Овчинникова

Ретроавтомобили, Гавана, Куба

Ретроавтомобили, Гавана, Куба

Ретроавтомобили, Гавана, Куба

© РИА Новости / Ирина Овчинникова
3 из 3

Ретроавтомобили перед Большим театром в Старой Гаване

© iStock.com / Bim
1 из 3
Винтажные автомобили в центре Гаваны, Куба
© iStock.com / zodebala
2 из 3

Ретроавтомобили, Гавана, Куба

© РИА Новости / Ирина Овчинникова
3 из 3
Кроме того, от кубинской столицы недалеко до популярных у россиян мексиканского Канкуна или доминиканского курорта Пунта-Кана, объясняет Домостроева.
"В самой Гаване туристы гуляют по Старому городу, центр красиво подсвечен. Посещают местные рестораны, музей Эрнеста Хемингуэя, катаются на ретроавтомобилях", — перечислили в "Интуристе".

Курорт на выбор

Путевки на Новый год распроданы почти все, отмечают туроператоры. Активно бронировали всю осень.
Туристка любуется пляжем Лаем Синг на Пхукете - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Эксперты рассказали, где отдохнуть на море в Новый год и сколько стоят туры
22 декабря, 18:59
Самый популярный курорт — Варадеро. Это на севере, на побережье Атлантического океана. Здесь есть отели с системой "все включено", великолепные пляжи — 20 километров белого песка. Не только для семейного отдыха — не скучно и молодежи. До Гаваны — 140 километров.
"Туристы проводят два-три дня в столице, а потом едут на Варадеро, или наоборот", — говорит руководитель по связям с общественностью Fun&Sun Ольга Иванова.
© iStock.com / nantonovПляж в Варадеро, Куба
Пляж в Варадеро, Куба
Пляж в Варадеро, Куба
© iStock.com / nantonov
1 из 5
© AP Photo / Ismael FranciscoТуристы на пляже в Варадеро
Туристы на пляже в Варадеро
Туристы на пляже в Варадеро
© AP Photo / Ismael Francisco
2 из 5
© iStock.com / BrettCharltonТорговец сувенирами на пляже в Варадеро, Куба
Торговец сувенирами на пляже в Варадеро, Куба
Торговец сувенирами на пляже в Варадеро, Куба
© iStock.com / BrettCharlton
3 из 5
© iStock.com / Daniel AvramВарадеро, Куба
Варадеро, Куба
Варадеро, Куба
© iStock.com / Daniel Avram
4 из 5
© iStock.com / NikadaПляж в Варадеро, Куба
Пляж в Варадеро, Куба
Пляж в Варадеро, Куба
© iStock.com / Nikada
5 из 5
Пляж в Варадеро, Куба
© iStock.com / nantonov
1 из 5
Туристы на пляже в Варадеро
© AP Photo / Ismael Francisco
2 из 5
Торговец сувенирами на пляже в Варадеро, Куба
© iStock.com / BrettCharlton
3 из 5
Варадеро, Куба
© iStock.com / Daniel Avram
4 из 5
Пляж в Варадеро, Куба
© iStock.com / Nikada
5 из 5
Кайо-Коко — остров у северного побережья — в более чем пятистах километрах от Гаваны. Сюда едут те, кто не планирует путешествовать по стране. И здесь много отелей с системой "все включено".

Цены

За год стоимость туров на Кубу выросла на 10-15 процентов, сообщила PR-директор компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская.
В новогодние праздники — еще процентов на сорок, добавляют участники рынка. От 260 тысяч рублей на двоих — уточнили в АТОР. Это если улетать в рабочий день перед Новым годом. Если 30 декабря — от 210 тысяч, добавили в Fun&Sun.
© iStock.com / Aleksei Mitrushkin

Очередь на автобусную экскурсию вокруг острова Кайо-Коко, Куба

Люди в очереди на автобусную экскурсию вокруг острова Кайо-Коко, Куба

Очередь на автобусную экскурсию вокруг острова Кайо-Коко, Куба

© iStock.com / Aleksei Mitrushkin
1 из 6
© iStock.com / LanaCanadaМужчина занимается виндсерфингом на острове Кайо-Коко, Куба
Мужчина занимается виндсерфингом на острове Кайо-Коко, Куба
Мужчина занимается виндсерфингом на острове Кайо-Коко, Куба
© iStock.com / LanaCanada
2 из 6
© iStock.com / LalocracioОстров Кайо-Коко, Куба
Остров Кайо-Коко, Куба
Остров Кайо-Коко, Куба
© iStock.com / Lalocracio
3 из 6
© Фото : Unsplash / Juan RojasОстров Кайо-Коко, Куба
Остров Кайо-Коко, Куба
Остров Кайо-Коко, Куба
© Фото : Unsplash / Juan Rojas
4 из 6
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

Пляжи Кайо-Коко спустя два месяца после урагана "Ирма"

Пляжи Кайо-Коко спустя два месяца после урагана Ирма

Пляжи Кайо-Коко спустя два месяца после урагана "Ирма"

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
5 из 6
© Pixabay / maxos_dimОстров Кайо-Коко на Кубе
Остров Кайо-Коко на Кубе
Остров Кайо-Коко на Кубе
© Pixabay / maxos_dim
6 из 6

Очередь на автобусную экскурсию вокруг острова Кайо-Коко, Куба

© iStock.com / Aleksei Mitrushkin
1 из 6
Мужчина занимается виндсерфингом на острове Кайо-Коко, Куба
© iStock.com / LanaCanada
2 из 6
Остров Кайо-Коко, Куба
© iStock.com / Lalocracio
3 из 6
Остров Кайо-Коко, Куба
© Фото : Unsplash / Juan Rojas
4 из 6

Пляжи Кайо-Коко спустя два месяца после урагана "Ирма"

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
5 из 6
Остров Кайо-Коко на Кубе
© Pixabay / maxos_dim
6 из 6
Две недели в "четверке" "все включено" с заездом с 31 декабря по 3 января — от 277 тысяч рублей на двоих, проинформировали в "Слетать.ру". "Пятерка" — от 334 тысяч. Со второй половины января — примерно на пятьдесят тысяч меньше.

Что нужно знать туристам

Несколько недель назад на Кубе появилась возможность расплачиваться картой "Мир" в отелях, магазинах и кафе.
© iStock.com / Francesco LorenzettiУличный музыкант в районе Старая Гавана
Уличный музыкант в районе Старая Гавана - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© iStock.com / Francesco Lorenzetti
Уличный музыкант в районе Старая Гавана
Но все же лучше брать с собой евро, причем мелкими купюрами. Песо покупайте в банках или обменных пунктах, рекомендуют в Tez Tour. Visa и Mastercard принимают не везде, а американские карты — нигде, уточняют в Fun&Sun.
Об интернете лучше позаботиться заранее: в отеле он может быть платным. Причем скорости, как отмечают туристы, хватит максимум на переписку в мессенджере или соцсети. Еще важно: роуминг достигает 300 рублей за минуту при входящем звонке.
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкМолодые кубинки отдыхают на набережной Малекон в Гаване
Молодые кубинки отдыхают на набережной Малекон в Гаване - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Молодые кубинки отдыхают на набережной Малекон в Гаване
Средства от загара — обязательны, солнце очень активное даже за облаками. Репелленты тоже нелишние, дорожную аптечку не забудьте, советует Домостроева.
Куба безопасна, там низкая преступность, но элементарные правила осторожности, особенно ночью, надо соблюдать.
Домой обычно везут ром, напомнили в Tez Tour. Кроме Havana Club — Santiago, Paticruzado, Legendario. Самые известные сигары делают вручную, выделяются марки Cohiba, Punch и Hoyo of Monterrey. Выбирая кофе, обратите внимание на бренды Arabica Serano Washed, Сubita и Turquino.
Туристы на пляже в Варадеро - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
На Кубе карту "Мир" начали принимать в отелях, магазинах и кафе
1 декабря, 18:32
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКубаГаванаВарадероЭрнест ХемингуэйАссоциация туроператоров России (АТОР)Tez TourИнтуристДостопримечательностикуда можно лететьКарибские островаКарибское мореОтдых на море
 
 
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