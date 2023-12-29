https://ria.ru/20231229/kuba-1918279012.html

Рай на Карибах. Почему Куба стала так популярна у россиян

Рай на Карибах. Почему Куба стала так популярна у россиян - РИА Новости, 29.12.2023

Рай на Карибах. Почему Куба стала так популярна у россиян

С 24 декабря в Гавану дважды в неделю летает авиакомпания "Россия". До этого добраться прямым рейсом можно было только до популярных курортов Варадеро и... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T08:00

2023-12-29T08:00

2023-12-29T08:04

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варадеро

эрнест хемингуэй

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. С 24 декабря в Гавану дважды в неделю летает авиакомпания "Россия". До этого добраться прямым рейсом можно было только до популярных курортов Варадеро и Кайо-Коко. Что нужно знать об отдыхе на Карибах — в материале РИА Новости.Остров свободы стал ближе"В этом сезоне Куба — королева Карибов и главное направление для отдыха россиян в Западном полушарии", — говорит PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.За десять месяцев турпоток вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года."Куба — седьмая в рейтинге предпочтений этой зимой", — сообщили в "Слетать.ру". В 2022-м была девятой.В среднем туристы прилетают на 14 ночей — из-за смены часовых поясов и климата нужно время на адаптацию, добавляет Домостроева.На курорты Варадеро и Кайо-Коко есть прямые рейсы Nordwind и "России". У некоторых туроператоров выкуплены блоки мест из Москвы в Гавану у венесуэльской авиакомпании Conviasa.Запуск авиасообщения между двумя столицами расширит список курортов. Например, из Гаваны удобнее добираться на архипелаг Санта-Мария, Кайо-Ларго, посетить город-музей Тринидад или отправиться в экскурсионный тур по стране.Кроме того, от кубинской столицы недалеко до популярных у россиян мексиканского Канкуна или доминиканского курорта Пунта-Кана, объясняет Домостроева."В самой Гаване туристы гуляют по Старому городу, центр красиво подсвечен. Посещают местные рестораны, музей Эрнеста Хемингуэя, катаются на ретроавтомобилях", — перечислили в "Интуристе".Курорт на выборПутевки на Новый год распроданы почти все, отмечают туроператоры. Активно бронировали всю осень.Самый популярный курорт — Варадеро. Это на севере, на побережье Атлантического океана. Здесь есть отели с системой "все включено", великолепные пляжи — 20 километров белого песка. Не только для семейного отдыха — не скучно и молодежи. До Гаваны — 140 километров."Туристы проводят два-три дня в столице, а потом едут на Варадеро, или наоборот", — говорит руководитель по связям с общественностью Fun&Sun Ольга Иванова.Кайо-Коко — остров у северного побережья — в более чем пятистах километрах от Гаваны. Сюда едут те, кто не планирует путешествовать по стране. И здесь много отелей с системой "все включено".ЦеныЗа год стоимость туров на Кубу выросла на 10-15 процентов, сообщила PR-директор компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская.В новогодние праздники — еще процентов на сорок, добавляют участники рынка. От 260 тысяч рублей на двоих — уточнили в АТОР. Это если улетать в рабочий день перед Новым годом. Если 30 декабря — от 210 тысяч, добавили в Fun&Sun.Две недели в "четверке" "все включено" с заездом с 31 декабря по 3 января — от 277 тысяч рублей на двоих, проинформировали в "Слетать.ру". "Пятерка" — от 334 тысяч. Со второй половины января — примерно на пятьдесят тысяч меньше.Что нужно знать туристамНесколько недель назад на Кубе появилась возможность расплачиваться картой "Мир" в отелях, магазинах и кафе.Но все же лучше брать с собой евро, причем мелкими купюрами. Песо покупайте в банках или обменных пунктах, рекомендуют в Tez Tour. Visa и Mastercard принимают не везде, а американские карты — нигде, уточняют в Fun&Sun.Об интернете лучше позаботиться заранее: в отеле он может быть платным. Причем скорости, как отмечают туристы, хватит максимум на переписку в мессенджере или соцсети. Еще важно: роуминг достигает 300 рублей за минуту при входящем звонке.Средства от загара — обязательны, солнце очень активное даже за облаками. Репелленты тоже нелишние, дорожную аптечку не забудьте, советует Домостроева.Куба безопасна, там низкая преступность, но элементарные правила осторожности, особенно ночью, надо соблюдать.Домой обычно везут ром, напомнили в Tez Tour. Кроме Havana Club — Santiago, Paticruzado, Legendario. Самые известные сигары делают вручную, выделяются марки Cohiba, Punch и Hoyo of Monterrey. Выбирая кофе, обратите внимание на бренды Arabica Serano Washed, Сubita и Turquino.

https://ria.ru/20231212/kuba-1915331140.html

https://ria.ru/20231222/tury-1917559987.html

https://ria.ru/20231201/kuba-1913242013.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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