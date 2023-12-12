https://ria.ru/20231212/kuba-1915331140.html

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кубу на Новый год

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кубу на Новый год - РИА Новости, 12.12.2023

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кубу на Новый год

Туроператоры оценили интерес путешественников к поездкам на Кубу зимой и определили стоимость такого отдыха на новогодние каникулы, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T18:27

2023-12-12T18:27

2023-12-12T18:27

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новости - туризм

куба

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варадеро

ассоциация туроператоров россии (атор)

новый год

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Туроператоры оценили интерес путешественников к поездкам на Кубу зимой и определили стоимость такого отдыха на новогодние каникулы, сообщает АТОР.Спрос на путевки на Остров свободы стабильный, говорят участники рынка. Пик продаж ожидается в ближайшие пару недель, причем за места в гостиницах россияне будут конкурировать с канадскими и европейскими отдыхающими. Некоторые "пятерки" уже остановили брони на новогодние даты. Особенно мало осталось стандартных номеров, но еще достаточно сьютов.Недельная поездка с вылетом 26 декабря в "четверку" на "все включено" стоит сейчас от 260 тысяч рублей на двоих, подсчитали в ассоциации. Если вылет перенести на 30 декабря, то минимальная сумма увеличивается до 300 тысяч.Аналогичный отдых в пятизвездочном отеле с вылетом 26 декабря обойдется в сумму от 280 тысяч рублей на двоих. Если отправиться на курорт 30 декабря, то заплатить придется уже как минимум в 330 тысяч рублей.На Кубе можно расплачиваться картой "Мир", отмечают эксперты. Россияне могут добраться до курортов Варадеро и Кайо-Коко на прямых рейсах Nordwind и "России". Последняя в конце декабря будет летать еще и в Гавану. У некоторых туроператоров выкуплены блоки мест на маршруте из Москвы в Гавану у венесуэльской авиакомпании Conviasa.

https://ria.ru/20230726/kuba-1886241694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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