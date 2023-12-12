Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кубу на Новый год
АТОР: цена новогоднего отдыха на Кубе начинается от 260 тысяч рублей на двоих
© iStock.com / Gerardo HuitrónКубинские танцоры в Варадеро
© iStock.com / Gerardo Huitrón
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Туроператоры оценили интерес путешественников к поездкам на Кубу зимой и определили стоимость такого отдыха на новогодние каникулы, сообщает АТОР.
Спрос на путевки на Остров свободы стабильный, говорят участники рынка. Пик продаж ожидается в ближайшие пару недель, причем за места в гостиницах россияне будут конкурировать с канадскими и европейскими отдыхающими. Некоторые "пятерки" уже остановили брони на новогодние даты. Особенно мало осталось стандартных номеров, но еще достаточно сьютов.
Недельная поездка с вылетом 26 декабря в "четверку" на "все включено" стоит сейчас от 260 тысяч рублей на двоих, подсчитали в ассоциации. Если вылет перенести на 30 декабря, то минимальная сумма увеличивается до 300 тысяч.
Аналогичный отдых в пятизвездочном отеле с вылетом 26 декабря обойдется в сумму от 280 тысяч рублей на двоих. Если отправиться на курорт 30 декабря, то заплатить придется уже как минимум в 330 тысяч рублей.
На Кубе можно расплачиваться картой "Мир", отмечают эксперты. Россияне могут добраться до курортов Варадеро и Кайо-Коко на прямых рейсах Nordwind и "России". Последняя в конце декабря будет летать еще и в Гавану. У некоторых туроператоров выкуплены блоки мест на маршруте из Москвы в Гавану у венесуэльской авиакомпании Conviasa.