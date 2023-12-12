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Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кубу на Новый год - РИА Новости, 12.12.2023
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Туризм
 
18:27 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/kuba-1915331140.html
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кубу на Новый год
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кубу на Новый год - РИА Новости, 12.12.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кубу на Новый год
Туроператоры оценили интерес путешественников к поездкам на Кубу зимой и определили стоимость такого отдыха на новогодние каникулы, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T18:27
2023-12-12T18:27
туризм
туризм
новости - туризм
куба
гавана
варадеро
ассоциация туроператоров россии (атор)
новый год
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Туроператоры оценили интерес путешественников к поездкам на Кубу зимой и определили стоимость такого отдыха на новогодние каникулы, сообщает АТОР.Спрос на путевки на Остров свободы стабильный, говорят участники рынка. Пик продаж ожидается в ближайшие пару недель, причем за места в гостиницах россияне будут конкурировать с канадскими и европейскими отдыхающими. Некоторые "пятерки" уже остановили брони на новогодние даты. Особенно мало осталось стандартных номеров, но еще достаточно сьютов.Недельная поездка с вылетом 26 декабря в "четверку" на "все включено" стоит сейчас от 260 тысяч рублей на двоих, подсчитали в ассоциации. Если вылет перенести на 30 декабря, то минимальная сумма увеличивается до 300 тысяч.Аналогичный отдых в пятизвездочном отеле с вылетом 26 декабря обойдется в сумму от 280 тысяч рублей на двоих. Если отправиться на курорт 30 декабря, то заплатить придется уже как минимум в 330 тысяч рублей.На Кубе можно расплачиваться картой "Мир", отмечают эксперты. Россияне могут добраться до курортов Варадеро и Кайо-Коко на прямых рейсах Nordwind и "России". Последняя в конце декабря будет летать еще и в Гавану. У некоторых туроператоров выкуплены блоки мест на маршруте из Москвы в Гавану у венесуэльской авиакомпании Conviasa.
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туризм, новости - туризм, куба, гавана, варадеро, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Куба, Гавана, Варадеро, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год, Отели, Гостиницы
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кубу на Новый год

АТОР: цена новогоднего отдыха на Кубе начинается от 260 тысяч рублей на двоих

© iStock.com / Gerardo HuitrónКубинские танцоры в Варадеро
Кубинские танцоры в Варадеро - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© iStock.com / Gerardo Huitrón
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Туроператоры оценили интерес путешественников к поездкам на Кубу зимой и определили стоимость такого отдыха на новогодние каникулы, сообщает АТОР.
Спрос на путевки на Остров свободы стабильный, говорят участники рынка. Пик продаж ожидается в ближайшие пару недель, причем за места в гостиницах россияне будут конкурировать с канадскими и европейскими отдыхающими. Некоторые "пятерки" уже остановили брони на новогодние даты. Особенно мало осталось стандартных номеров, но еще достаточно сьютов.
Недельная поездка с вылетом 26 декабря в "четверку" на "все включено" стоит сейчас от 260 тысяч рублей на двоих, подсчитали в ассоциации. Если вылет перенести на 30 декабря, то минимальная сумма увеличивается до 300 тысяч.
Аналогичный отдых в пятизвездочном отеле с вылетом 26 декабря обойдется в сумму от 280 тысяч рублей на двоих. Если отправиться на курорт 30 декабря, то заплатить придется уже как минимум в 330 тысяч рублей.
На Кубе можно расплачиваться картой "Мир", отмечают эксперты. Россияне могут добраться до курортов Варадеро и Кайо-Коко на прямых рейсах Nordwind и "России". Последняя в конце декабря будет летать еще и в Гавану. У некоторых туроператоров выкуплены блоки мест на маршруте из Москвы в Гавану у венесуэльской авиакомпании Conviasa.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмКубаГаванаВарадероАссоциация туроператоров России (АТОР)Новый годОтелиГостиницы
 
 
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