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В чем встретить Новый 2024 год Дракона: образы от стилистов и астрологов

В чем встречать Новый 2024 год Дракона: в каких цветах можно женщинам и мужчинам

В чем встретить Новый 2024 год Дракона: образы от стилистов и астрологов

Символ Нового 2024 года — Зеленый Деревянный Дракон, символизирующий духовное равновесие и возрождение. Считается, чтобы обрести удачу, праздник нужно отмечать... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T19:03

2023-12-13T19:03

2023-12-13T19:34

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новый год: как встретить, куда пойти, что посмотреть

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Символ Нового 2024 года — Зеленый Деревянный Дракон, символизирующий духовное равновесие и возрождение. Считается, чтобы обрести удачу, праздник нужно отмечать в правильно подобранных цветах. О том, в чем встречать Новый год-2024, какой наряд выбрать в соответствии со знаком зодиака, советы стилистов и астрологов, — в материале РИА Новости.В чем встречать Новый год Дракона 2024По лунному китайскому календарю Дракон олицетворяет мудрость, духовный рост, процветание и удачу. Издавна в восточной астрологии это мифическое животное было самым могущественным знаком, символом власти, успеха и благородства. Новый 2024 год пройдет под покровительством Деревянного Дракона, энергия которого по традиции окрашена в зеленый цвет — в последний раз аналогичный год был в 1964-м.“Поэтому предпочтительными цветами для встречи этого праздника будут зеленый, золотой и серебряный. Зеленый символизирует природу, рост, свежесть и гармонию. Он также ассоциируется с изобилием и процветанием. Золотой и серебряный цвета добавят блеска и праздничности, придавая образу элегантность и роскошь”, — рассказала РИА Новости астролог, психолог Екатерина Мудрова.В каких цветах отмечается праздникСоставляя образ для празднования Нового года, следует обратить особое внимание на цветовую гамму одежды — каждый цвет обладает особым символическим значением. Поэтому одни хорошо подходят для новогоднего наряда, а других следует избегать. Например, можно использовать все оттенки зеленого, также удачу принесут:Можно выбрать цвет наряда, исходя из стихии своего знака зодиака. Например, воздушным знакам подойдет одежда в желтых, оранжевых и золотых оттенках. Представителям огненных можно обратить внимание яркие алые цвета, земным — на зеленые и светло-серые, а водным — на серебряные и золотые наряды с пайетками.Новогодние образы для женщинОдежду на Новый год Дракона лучше выбрать из бархата, шифона, атласа или настоящего шелка.“Идеальной текстурой в одежде, украшениях и интерьере будут яркие, блестящие ткани, желательно с чешуйчатой или кристаллической структурой. Не стоит бояться броских элементов в декоре и бижутерии. Использование деревянных украшений в интерьере или кулонов также будет уместно. Старайтесь сделать акцент, например, мужчине подойдет яркий галстук, а женщине — эффектная брошь или массивные серьги, шарфик, ремень, заколка, бусы”, — порекомендовала дипломированный ведический астролог, таролог, рунолог Лариса Богучарская.ОдеждаДля новогодней ночи подойдут блестящие, обшитые пайетками наряды. Они будут выглядеть уместно и празднично, особенно, если подобрать правильные аксессуары и обувь. При этом важно не переусердствовать, иначе образ будет выглядеть слишком броско или вульгарно.Юбки и платья — наиболее женственная одежда для предстоящего Нового года. Причем юбку можно выбирать любого фасона — макси, мини, с разрезом или без, юбку-карандаш и т.д. Благодаря этому можно создать подходящий образ, в котором будет комфортно на протяжении всего праздника. Главное, чтобы юбка была из качественной ткани, хорошо сидела и сочеталась с остальной одеждой, обувью и аксессуарами. Так, можно надеть яркую юбку с обтягивающим топом в сдержанных тонах или вместо него выбрать блузку с длинными или короткими рукавами. Лучше всего для Нового года Деревянного Дракона подойдут блузы из шелка, шифона и других мягких и элегантных тканей.Другой вариант: сделать акцент не на юбке, а на ярком топе, расшитом пайетками или китайскими узорами. Он может быть с драпировкой, открытыми плечами или необычным вырезом. В таком случае лучше выбирать юбку приглушенных цветов.“Наряд должен быть максимально праздничным. Пайетки, открытые плечи, прозрачные блузки, костюмы цвета металлик — то, что создаст настроение торжества и останется в памяти. Не нужно бояться черного и серебристого, но они не должны быть скучными. Это очень многогранные оттенки — на каждом человеке смотрятся по-разному, их можно обыграть за счет аксессуаров и тканей”, — посоветовала Мария Уколова, дизайнер бренда одежды HASS.ПлатьяОдин из самых актуальных вариантов для года Зеленого Деревянного Дракона — традиционное китайское платье ципао. Это длинный наряд с высоким воротником, восточным принтом или цветочной вышивкой, который чем-то напоминает платье-футляр. Раньше ципао входило в разряд повседневной одежды, но со временем его стали надевать на праздники. Оно подойдет тем, кто хочет подчеркнуть фигуру и выглядеть элегантно. Чаще всего ципао можно встретить в красном цвете, что хорошо подойдет символу Нового года.Кроме того, в числе трендов зимы 2023-2024 выделяют приталенные силуэты, открытые плечи, асимметрию, бельевой стиль и необычные вырезы.Прическа и макияжПрическа и макияж являются важной составляющей целостного образа. Что касается волос, то стоит отдать предпочтение простым и естественным укладкам: небрежным пучкам, струящимся прямым волосам, локонам “голливудская волна”, хвостам и т.д. Не теряют популярности и косы — тоже небрежные или ассиметричные. Чтобы дополнить прическу, можно использовать резинки, заколки или другие украшения с блестками или стразами.В макияже подойдут зеленый, бежевый, золотистый, песочный. Оттенки зеленого хорошо сочетаются с серебристым пигментом, а вот с блестками нужно быть аккуратнее, чтобы не переусердствовать, и макияж не получился вычурным. При этом яркие акценты можно делать как на глазах, так и на губах — помаду следует выбирать исходя из цвета глаз, волос и тона кожи. Оттенок теней можно подобрать по цвету глаз:МаникюрДля маникюра можно выбрать те же цвета, которые используются в одежде, чтобы привлечь удачу в новом году. Не теряют свой актуальности голубые, синие, перламутровые тона, а также френч. Длина ногтей также может быть любой.“Можно сделать маникюр в зеленых оттенках или с добавлением золотых и серебряных элементов. Например, использовать глиттер, стразы или дизайн с новогодней символикой”, — отметила Екатерина Мудрова.Обувь и украшенияПо словам эксперта, нужно выбирать те украшения, которые подчеркнут остальной образ. Это могут быть золотистые и серебристые аксессуары, такие как серьги, ожерелья, браслеты или кольца. Уместной будет также бижутерия из дерева, а из сумок подойдут небольшие клатчи, расшитые пайетками или бисером.Обувь должна гармонировать с нарядом по цвету и стилю. Если в образе уже есть яркие акценты, то лучше выбрать туфли сдержанных цветов, без излишеств. Для удобства подойдут туфли на невысоком каблуке.Что надеть мужчинеДля мужчин актуальной остается классика: костюм-двойка темно-синего или черного цвета. Для более расслабленного образа можно надеть джинсы и лонгслив либо джинсы и не слишком строгую рубашку.“Мужчинам рекомендуется выбирать наряды в зеленых оттенках, а также сочетать их с золотыми или серебряными элементами. Смокинги, костюмы и пиджаки в сочетании с соответствующими аксессуарами, такими как галстуки, бабочки или манжеты, создадут элегантный и стильный образ”, — добавила Екатерина Мудрова.Новогодние наряды по знаку зодиакаАлександр Кузиков, главный стилист Shopping Live, рассказал, какие новогодние наряды лучше всего подойдут каждому знаку зодиака.Овен (21 марта - 20 апреля)Дракон в 2024 году хоть и Деревянный, но близок к стихии огня, поэтому Овнам не следует скрывать свою харизму и мощную энергетику. Не стоит отказываться от ярких цветов и акцентных аксессуаров — подойдут алые, золотые, желтые и металлические оттенки.Телец (21 апреля - 20 мая)Дракон — это символ власти и богатства.“В этом Тельцы с покровителем года близки: знаком зодиака управляет Венера, планета красоты и финансов, поэтому в Новом году справедлива фраза: “Одевайтесь для той работы, которую хотите, а не для той, которую имеете”. Зарядиться на финансовую удачу и благополучие можно зелеными или богатыми шоколадными оттенками. Не стоит забывать про массивные золотые аксессуары”, — посоветовал Александр Кузиков.Близнецы (21 мая - 21 июня)Близнецам лучше отказаться от мрачных образов в темных тонах и сделать акцент на модный металлик. В образе главную роль сыграют не пестрые принты, а необычные детали — переливы, выразительные украшения и диско-пайетки. Например, можно выбрать золото или эффектное серебро в наряде.Рак (22 июня - 22 июля)Ракам подойдут женственные образы: легкие и воздушные полупрозрачные шифоновые блузы, летящие юбки и платья, также можно сочетать гламур и классику. Чтобы привлечь удачу в год Деревянного Дракона, из тканей лучше выбирать бархат, шелк и атлас.Лев (23 июля - 23 августа)Модный ориентир Львов — золото в любом виде (от металлизированной кожи до ярких пайеток). Этому знаку зодиака подойдут леопардовые принты и эффектные детали. Например, сверкающий топ или юбка, необычные сумки, аксессуары.Дева (24 августа - 23 сентября)Девам лучше сделать выбор в пользу нескучной классики и “тихой роскоши”, а из оттенков — насыщенный зеленый, фиолетовый, пурпурный и кофейный. Вместо кричащих нарядов подойдут интересные фактуры: “мокрый” велюр с сиянием, люрекс с мягким свечением, бархатное напыление.Весы (24 сентября - 23 октября)Весам уместно немного поменять стиль и встретить год в новом для себя образе.“Это может быть ретро или элегантность. Женственные образы можно сочетать с необычными деталями Например, если вы наденете классическую рубашку или пуловер, то низ лучше сделать акцентным, и наоборот. Подойдут юбки из шелка, шифона и органзы”, — сообщил стилист.Скорпион (24 октября - 22 ноября)Хороший выбор для Скорпионов — красные и черные цвета. В новогоднюю ночь стоит обратить внимание на кружева, лаковую кожу, эффектные украшения, красные акценты, выразительные вырезы. Также не стоит забывать про красную помаду.Стрелец (23 ноября - 21 декабря)Стрельцы не боятся выделяться: этому знаку зодиака идут и глубокие оттенки, и смелые 3D-принты, и высокие ботфорты в стиле Рианны.“Можно примерить самые модные тренды или повторить наряд знаменитости. Подойдут перья, блестки, светоотражающие материалы, брутальная кожа и высокие каблуки”, — рассказал Александр Кузиков.Козерог (22 декабря - 20 января)Козерогам можно выбрать любые “финансовые” оттенки, от хвойного зеленого до серо-серебристого. Также стоит подчеркнуть элегантность и составить благородный образ в модном стиле “old money”. Особенно уместными будут бежевые, коричневые и рыжеватые тона стихии Дерева.Водолей (21 января - 20 февраля)По словам Александра Кузикова, Водолеям лучше отдать предпочтение тому образу, на который они не решались, но давно хотели примерить. Это может быть сложный крой, асимметрия, широкие плечи, футуризм и металлик. Этому знаку зодиакального круга не стоит бояться авангардного стиля и выделяться.Рыбы (21 февраля - 20 марта)Рыбам стоит обратить внимание на необычные наряды в духе Дейенерис Таргариен из “Игры престолов”. Это могут быть образы со струящимися платьями макси и миди длины, полупрозрачными блузами, распущенными локонами и изящными украшениями. Популярный сейчас “mermaidcore” в стиле современной русалки также близок к подобной эстетике.Кроме того, подобрать наряд можно в соответствии с годом, в который родился человек. Астролог Екатерина Мудрова перечислила основные варианты:В чем нельзя встречать Новый год Зеленого ДраконаЗеленый Деревянный Дракон довольно требовательный, поэтому лучше избегать неряшливости, убрать заломы на одежде, если они есть, хорошо ее погладить. Также встречать Новый год лучше в нарядах из качественной ткани и отказаться от синтетики.Для праздника хорошо подойдут сверкающие вещи, но нужно знать меру и тщательно продумывать образ, чтобы не выглядеть вычурно или слишком кричаще. Из цветов следует отказаться от белого — в Китае он считается знаком траура. При этом синий — это оттенок неудач и грусти.“Новый 2024 год нельзя встречать в темных, мрачных тонах. Лучше не использовать одежду черного и темно-коричневого цветов. Также стоит отказаться от слишком строгих вещей. Если платье черного цвета, то оно должно переливаться стразами, можно найти яркие аксессуары к нему”, — заключила Лариса Богучарская.

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