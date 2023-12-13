В чем встретить Новый 2024 год Дракона: образы от стилистов и астрологов
© iStock.com / svetikdВ чем встречать Новый Год
© iStock.com / svetikd
В чем встречать Новый Год. Архивное фото
Символ Нового 2024 года — Зеленый Деревянный Дракон, символизирующий духовное равновесие и возрождение. Считается, чтобы обрести удачу, праздник нужно отмечать в правильно подобранных цветах. О том, в чем встречать Новый год-2024, какой наряд выбрать в соответствии со знаком зодиака, советы стилистов и астрологов, — в материале РИА Новости.
© iStock.com / Kseniia KaprisНовогодняя игрушка с зеленым драконом
© iStock.com / Kseniia Kapris
Новогодняя игрушка с зеленым драконом. Архивное фото
В чем встречать Новый год Дракона 2024
По лунному китайскому календарю Дракон олицетворяет мудрость, духовный рост, процветание и удачу. Издавна в восточной астрологии это мифическое животное было самым могущественным знаком, символом власти, успеха и благородства. Новый 2024 год пройдет под покровительством Деревянного Дракона, энергия которого по традиции окрашена в зеленый цвет — в последний раз аналогичный год был в 1964-м.
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“Поэтому предпочтительными цветами для встречи этого праздника будут зеленый, золотой и серебряный. Зеленый символизирует природу, рост, свежесть и гармонию. Он также ассоциируется с изобилием и процветанием. Золотой и серебряный цвета добавят блеска и праздничности, придавая образу элегантность и роскошь”, — рассказала РИА Новости астролог, психолог Екатерина Мудрова.
В каких цветах отмечается праздник
Составляя образ для празднования Нового года, следует обратить особое внимание на цветовую гамму одежды — каждый цвет обладает особым символическим значением. Поэтому одни хорошо подходят для новогоднего наряда, а других следует избегать. Например, можно использовать все оттенки зеленого, также удачу принесут:
- любые оттенки красного;
- золотистый;
- желтый;
- оранжевый;
- фиолетовый;
- серебристый.
Можно выбрать цвет наряда, исходя из стихии своего знака зодиака. Например, воздушным знакам подойдет одежда в желтых, оранжевых и золотых оттенках. Представителям огненных можно обратить внимание яркие алые цвета, земным — на зеленые и светло-серые, а водным — на серебряные и золотые наряды с пайетками.
Новогодние образы для женщин
Одежду на Новый год Дракона лучше выбрать из бархата, шифона, атласа или настоящего шелка.
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“Идеальной текстурой в одежде, украшениях и интерьере будут яркие, блестящие ткани, желательно с чешуйчатой или кристаллической структурой. Не стоит бояться броских элементов в декоре и бижутерии. Использование деревянных украшений в интерьере или кулонов также будет уместно. Старайтесь сделать акцент, например, мужчине подойдет яркий галстук, а женщине — эффектная брошь или массивные серьги, шарфик, ремень, заколка, бусы”, — порекомендовала дипломированный ведический астролог, таролог, рунолог Лариса Богучарская.
© iStock.com / Liudmila ChernetskaЖенщина в блестящем платье
© iStock.com / Liudmila Chernetska
Женщина в блестящем платье. Архивное фото
Одежда
Для новогодней ночи подойдут блестящие, обшитые пайетками наряды. Они будут выглядеть уместно и празднично, особенно, если подобрать правильные аксессуары и обувь. При этом важно не переусердствовать, иначе образ будет выглядеть слишком броско или вульгарно.
Юбки и платья — наиболее женственная одежда для предстоящего Нового года. Причем юбку можно выбирать любого фасона — макси, мини, с разрезом или без, юбку-карандаш и т.д. Благодаря этому можно создать подходящий образ, в котором будет комфортно на протяжении всего праздника. Главное, чтобы юбка была из качественной ткани, хорошо сидела и сочеталась с остальной одеждой, обувью и аксессуарами. Так, можно надеть яркую юбку с обтягивающим топом в сдержанных тонах или вместо него выбрать блузку с длинными или короткими рукавами. Лучше всего для Нового года Деревянного Дракона подойдут блузы из шелка, шифона и других мягких и элегантных тканей.
Другой вариант: сделать акцент не на юбке, а на ярком топе, расшитом пайетками или китайскими узорами. Он может быть с драпировкой, открытыми плечами или необычным вырезом. В таком случае лучше выбирать юбку приглушенных цветов.
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“Наряд должен быть максимально праздничным. Пайетки, открытые плечи, прозрачные блузки, костюмы цвета металлик — то, что создаст настроение торжества и останется в памяти. Не нужно бояться черного и серебристого, но они не должны быть скучными. Это очень многогранные оттенки — на каждом человеке смотрятся по-разному, их можно обыграть за счет аксессуаров и тканей”, — посоветовала Мария Уколова, дизайнер бренда одежды HASS.
Платья
Один из самых актуальных вариантов для года Зеленого Деревянного Дракона — традиционное китайское платье ципао. Это длинный наряд с высоким воротником, восточным принтом или цветочной вышивкой, который чем-то напоминает платье-футляр. Раньше ципао входило в разряд повседневной одежды, но со временем его стали надевать на праздники. Оно подойдет тем, кто хочет подчеркнуть фигуру и выглядеть элегантно. Чаще всего ципао можно встретить в красном цвете, что хорошо подойдет символу Нового года.
Кроме того, в числе трендов зимы 2023-2024 выделяют приталенные силуэты, открытые плечи, асимметрию, бельевой стиль и необычные вырезы.
© iStock.com / Vera Livchak Женщина в зеленом блестящем платье
© iStock.com / Vera Livchak
Женщина в зеленом блестящем платье. Архивное фото
Прическа и макияж
Прическа и макияж являются важной составляющей целостного образа. Что касается волос, то стоит отдать предпочтение простым и естественным укладкам: небрежным пучкам, струящимся прямым волосам, локонам “голливудская волна”, хвостам и т.д. Не теряют популярности и косы — тоже небрежные или ассиметричные. Чтобы дополнить прическу, можно использовать резинки, заколки или другие украшения с блестками или стразами.
В макияже подойдут зеленый, бежевый, золотистый, песочный. Оттенки зеленого хорошо сочетаются с серебристым пигментом, а вот с блестками нужно быть аккуратнее, чтобы не переусердствовать, и макияж не получился вычурным. При этом яркие акценты можно делать как на глазах, так и на губах — помаду следует выбирать исходя из цвета глаз, волос и тона кожи. Оттенок теней можно подобрать по цвету глаз:
- 1.Обладательницам зеленых глаз подойдут фиолетовые, лиловые, коричневые и золотистые цвета.
- 2.Тем, у кого серые глаза, подходят многие оттенки, например, серо-голубые, зеленые, карамельные, бледно-розовые или песочные.
- 3.Варианты для голубых глаз: золотой, серый, черный (для smoky eyes), лавандовый, малиновый.
- 4.Кареглазым подойдут медные, персиковые и бронзовые оттенки теней.
Маникюр
Для маникюра можно выбрать те же цвета, которые используются в одежде, чтобы привлечь удачу в новом году. Не теряют свой актуальности голубые, синие, перламутровые тона, а также френч. Длина ногтей также может быть любой.
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“Можно сделать маникюр в зеленых оттенках или с добавлением золотых и серебряных элементов. Например, использовать глиттер, стразы или дизайн с новогодней символикой”, — отметила Екатерина Мудрова.
© iStock.com / marigo20Новогодний маникюр
© iStock.com / marigo20
Новогодний маникюр . Архивное фото
Обувь и украшения
По словам эксперта, нужно выбирать те украшения, которые подчеркнут остальной образ. Это могут быть золотистые и серебристые аксессуары, такие как серьги, ожерелья, браслеты или кольца. Уместной будет также бижутерия из дерева, а из сумок подойдут небольшие клатчи, расшитые пайетками или бисером.
Обувь должна гармонировать с нарядом по цвету и стилю. Если в образе уже есть яркие акценты, то лучше выбрать туфли сдержанных цветов, без излишеств. Для удобства подойдут туфли на невысоком каблуке.
© iStock.com / svetikdМолодой человек на новогодней вечеринке
© iStock.com / svetikd
Молодой человек на новогодней вечеринке. Архивное фото
Что надеть мужчине
Для мужчин актуальной остается классика: костюм-двойка темно-синего или черного цвета. Для более расслабленного образа можно надеть джинсы и лонгслив либо джинсы и не слишком строгую рубашку.
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“Мужчинам рекомендуется выбирать наряды в зеленых оттенках, а также сочетать их с золотыми или серебряными элементами. Смокинги, костюмы и пиджаки в сочетании с соответствующими аксессуарами, такими как галстуки, бабочки или манжеты, создадут элегантный и стильный образ”, — добавила Екатерина Мудрова.
Новогодние наряды по знаку зодиака
Александр Кузиков, главный стилист Shopping Live, рассказал, какие новогодние наряды лучше всего подойдут каждому знаку зодиака.
Овен (21 марта - 20 апреля)
Дракон в 2024 году хоть и Деревянный, но близок к стихии огня, поэтому Овнам не следует скрывать свою харизму и мощную энергетику. Не стоит отказываться от ярких цветов и акцентных аксессуаров — подойдут алые, золотые, желтые и металлические оттенки.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Дракон — это символ власти и богатства.
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“В этом Тельцы с покровителем года близки: знаком зодиака управляет Венера, планета красоты и финансов, поэтому в Новом году справедлива фраза: “Одевайтесь для той работы, которую хотите, а не для той, которую имеете”. Зарядиться на финансовую удачу и благополучие можно зелеными или богатыми шоколадными оттенками. Не стоит забывать про массивные золотые аксессуары”, — посоветовал Александр Кузиков.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Близнецам лучше отказаться от мрачных образов в темных тонах и сделать акцент на модный металлик. В образе главную роль сыграют не пестрые принты, а необычные детали — переливы, выразительные украшения и диско-пайетки. Например, можно выбрать золото или эффектное серебро в наряде.
Рак (22 июня - 22 июля)
Ракам подойдут женственные образы: легкие и воздушные полупрозрачные шифоновые блузы, летящие юбки и платья, также можно сочетать гламур и классику. Чтобы привлечь удачу в год Деревянного Дракона, из тканей лучше выбирать бархат, шелк и атлас.
© iStock.com / ViDi StudioДевушка в вечернем платье
© iStock.com / ViDi Studio
Девушка в вечернем платье. Архивное фото
Лев (23 июля - 23 августа)
Модный ориентир Львов — золото в любом виде (от металлизированной кожи до ярких пайеток). Этому знаку зодиака подойдут леопардовые принты и эффектные детали. Например, сверкающий топ или юбка, необычные сумки, аксессуары.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Девам лучше сделать выбор в пользу нескучной классики и “тихой роскоши”, а из оттенков — насыщенный зеленый, фиолетовый, пурпурный и кофейный. Вместо кричащих нарядов подойдут интересные фактуры: “мокрый” велюр с сиянием, люрекс с мягким свечением, бархатное напыление.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Весам уместно немного поменять стиль и встретить год в новом для себя образе.
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“Это может быть ретро или элегантность. Женственные образы можно сочетать с необычными деталями Например, если вы наденете классическую рубашку или пуловер, то низ лучше сделать акцентным, и наоборот. Подойдут юбки из шелка, шифона и органзы”, — сообщил стилист.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Хороший выбор для Скорпионов — красные и черные цвета. В новогоднюю ночь стоит обратить внимание на кружева, лаковую кожу, эффектные украшения, красные акценты, выразительные вырезы. Также не стоит забывать про красную помаду.
© iStock.com / filadendronНовогодняя вечеринка
© iStock.com / filadendron
Новогодняя вечеринка. Архивное фото
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Стрельцы не боятся выделяться: этому знаку зодиака идут и глубокие оттенки, и смелые 3D-принты, и высокие ботфорты в стиле Рианны.
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“Можно примерить самые модные тренды или повторить наряд знаменитости. Подойдут перья, блестки, светоотражающие материалы, брутальная кожа и высокие каблуки”, — рассказал Александр Кузиков.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Козерогам можно выбрать любые “финансовые” оттенки, от хвойного зеленого до серо-серебристого. Также стоит подчеркнуть элегантность и составить благородный образ в модном стиле “old money”. Особенно уместными будут бежевые, коричневые и рыжеватые тона стихии Дерева.
Водолей (21 января - 20 февраля)
По словам Александра Кузикова, Водолеям лучше отдать предпочтение тому образу, на который они не решались, но давно хотели примерить. Это может быть сложный крой, асимметрия, широкие плечи, футуризм и металлик. Этому знаку зодиакального круга не стоит бояться авангардного стиля и выделяться.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Рыбам стоит обратить внимание на необычные наряды в духе Дейенерис Таргариен из “Игры престолов”. Это могут быть образы со струящимися платьями макси и миди длины, полупрозрачными блузами, распущенными локонами и изящными украшениями. Популярный сейчас “mermaidcore” в стиле современной русалки также близок к подобной эстетике.
Кроме того, подобрать наряд можно в соответствии с годом, в который родился человек. Астролог Екатерина Мудрова перечислила основные варианты:
- Крыса: подойдут стильные и классические наряды, отражающие интеллектуальность и изобретательность.
- Тигр: можно выбрать яркие и смелые образы, отображающие силу и смелость.
- Дракон: роскошные и эффектные блестки и драпировки подчеркнут властность и силу.
- Змея: подойдут гламурные и загадочные образы, показывающие таинственность и утонченность.
- Лошадь: стильная и элегантная одежда в сочетании с аксессуарами подчеркнет энергичность и грацию.
- Овца: романтичная одежда отобразит доброту и мягкость.
- Обезьяна: можно отдать предпочтение креативным нарядам, которые отразят энергию и хорошее настроение.
- Петух: стильные и модные образы продемонстрируют самоуверенность и яркость.
- Собака: простота и комфорт отразят преданность и верность.
- Свинья: уютная одежда подчеркнет чувство комфорта и доброту.
© iStock.com / Sergey OvchinnikovНовогодний декор
© iStock.com / Sergey Ovchinnikov
Новогодний декор. Архивное фото
В чем нельзя встречать Новый год Зеленого Дракона
Зеленый Деревянный Дракон довольно требовательный, поэтому лучше избегать неряшливости, убрать заломы на одежде, если они есть, хорошо ее погладить. Также встречать Новый год лучше в нарядах из качественной ткани и отказаться от синтетики.
Для праздника хорошо подойдут сверкающие вещи, но нужно знать меру и тщательно продумывать образ, чтобы не выглядеть вычурно или слишком кричаще. Из цветов следует отказаться от белого — в Китае он считается знаком траура. При этом синий — это оттенок неудач и грусти.
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“Новый 2024 год нельзя встречать в темных, мрачных тонах. Лучше не использовать одежду черного и темно-коричневого цветов. Также стоит отказаться от слишком строгих вещей. Если платье черного цвета, то оно должно переливаться стразами, можно найти яркие аксессуары к нему”, — заключила Лариса Богучарская.