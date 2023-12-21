https://ria.ru/20231221/turpotok-1917343798.html

Турпоток из России на Кубу в январе-октябре вырос в 3,5 раза

Турпоток из России на Кубу в январе-октябре вырос в 3,5 раза - РИА Новости, 21.12.2023

Турпоток из России на Кубу в январе-октябре вырос в 3,5 раза

Туристический поток из России на Кубу в январе-октябре текущего года вырос в 3,5 раза и составил 146,3 тысячи туристов, сообщили в аппарате вице-премьера РФ... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T20:44

2023-12-21T20:44

2023-12-21T20:44

туризм

россия

куба

дмитрий чернышенко

новости - туризм

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Туристический поток из России на Кубу в январе-октябре текущего года вырос в 3,5 раза и составил 146,3 тысячи туристов, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Там уточнили, что заместитель председателя правительства РФ в качестве модератора на площадке международной выставки-форума "Россия" принял участие в презентации возможностей для российского бизнеса по ведению бизнеса на Кубе. "За последний год мы достигли с кубинскими друзьями значимых успехов. Во-первых, произошло значительное увеличение числа прямых авиарейсов из России на Кубу, а турпоток вырос в 3,5 раза в январе-октябре 2023 года", - процитировали Чернышенко в сообщении. Он добавил, что за период с января по октябрь более 146,3 тысячи туристов из России посетили Кубу.

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россия, куба, дмитрий чернышенко, новости - туризм