https://ria.ru/20231221/turpotok-1917343798.html
Турпоток из России на Кубу в январе-октябре вырос в 3,5 раза
Турпоток из России на Кубу в январе-октябре вырос в 3,5 раза - РИА Новости, 21.12.2023
Турпоток из России на Кубу в январе-октябре вырос в 3,5 раза
Туристический поток из России на Кубу в январе-октябре текущего года вырос в 3,5 раза и составил 146,3 тысячи туристов, сообщили в аппарате вице-премьера РФ... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T20:44
2023-12-21T20:44
2023-12-21T20:44
туризм
россия
куба
дмитрий чернышенко
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886135602_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_df7ba3419fd034c8491187385eaadc2e.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Туристический поток из России на Кубу в январе-октябре текущего года вырос в 3,5 раза и составил 146,3 тысячи туристов, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Там уточнили, что заместитель председателя правительства РФ в качестве модератора на площадке международной выставки-форума "Россия" принял участие в презентации возможностей для российского бизнеса по ведению бизнеса на Кубе. "За последний год мы достигли с кубинскими друзьями значимых успехов. Во-первых, произошло значительное увеличение числа прямых авиарейсов из России на Кубу, а турпоток вырос в 3,5 раза в январе-октябре 2023 года", - процитировали Чернышенко в сообщении. Он добавил, что за период с января по октябрь более 146,3 тысячи туристов из России посетили Кубу.
https://ria.ru/20231109/kuba-1908385208.html
россия
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886135602_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_ea9a944d013c9eddea943ee3f66b8b54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, куба, дмитрий чернышенко, новости - туризм
Туризм, Россия, Куба, Дмитрий Чернышенко, Новости - Туризм
Турпоток из России на Кубу в январе-октябре вырос в 3,5 раза
Чернышенко: с января по октябрь Кубу посетили более 146,3 тысячи туристов из РФ
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Туристический поток из России на Кубу в январе-октябре текущего года вырос в 3,5 раза и составил 146,3 тысячи туристов, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Там уточнили, что заместитель председателя правительства РФ в качестве модератора на площадке международной выставки-форума "Россия" принял участие в презентации возможностей для российского бизнеса по ведению бизнеса на Кубе.
"За последний год мы достигли с кубинскими друзьями значимых успехов. Во-первых, произошло значительное увеличение числа прямых авиарейсов из России на Кубу, а турпоток вырос в 3,5 раза в январе-октябре 2023 года", - процитировали Чернышенко в сообщении.
Он добавил, что за период с января по октябрь более 146,3 тысячи туристов из России посетили Кубу.
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Кубу на Новый год