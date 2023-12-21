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Турпоток из России на Кубу в январе-октябре вырос в 3,5 раза - РИА Новости, 21.12.2023
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Туризм
 
20:44 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/turpotok-1917343798.html
Турпоток из России на Кубу в январе-октябре вырос в 3,5 раза
Турпоток из России на Кубу в январе-октябре вырос в 3,5 раза - РИА Новости, 21.12.2023
Турпоток из России на Кубу в январе-октябре вырос в 3,5 раза
Туристический поток из России на Кубу в январе-октябре текущего года вырос в 3,5 раза и составил 146,3 тысячи туристов, сообщили в аппарате вице-премьера РФ... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T20:44
2023-12-21T20:44
туризм
россия
куба
дмитрий чернышенко
новости - туризм
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Туристический поток из России на Кубу в январе-октябре текущего года вырос в 3,5 раза и составил 146,3 тысячи туристов, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Там уточнили, что заместитель председателя правительства РФ в качестве модератора на площадке международной выставки-форума "Россия" принял участие в презентации возможностей для российского бизнеса по ведению бизнеса на Кубе. "За последний год мы достигли с кубинскими друзьями значимых успехов. Во-первых, произошло значительное увеличение числа прямых авиарейсов из России на Кубу, а турпоток вырос в 3,5 раза в январе-октябре 2023 года", - процитировали Чернышенко в сообщении. Он добавил, что за период с января по октябрь более 146,3 тысячи туристов из России посетили Кубу.
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россия, куба, дмитрий чернышенко, новости - туризм
Туризм, Россия, Куба, Дмитрий Чернышенко, Новости - Туризм
Турпоток из России на Кубу в январе-октябре вырос в 3,5 раза

Чернышенко: с января по октябрь Кубу посетили более 146,3 тысячи туристов из РФ

© iStock.com / nantonovПляж в Варадеро, Куба
Пляж в Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© iStock.com / nantonov
Пляж в Варадеро, Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Туристический поток из России на Кубу в январе-октябре текущего года вырос в 3,5 раза и составил 146,3 тысячи туристов, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Там уточнили, что заместитель председателя правительства РФ в качестве модератора на площадке международной выставки-форума "Россия" принял участие в презентации возможностей для российского бизнеса по ведению бизнеса на Кубе.
"За последний год мы достигли с кубинскими друзьями значимых успехов. Во-первых, произошло значительное увеличение числа прямых авиарейсов из России на Кубу, а турпоток вырос в 3,5 раза в январе-октябре 2023 года", - процитировали Чернышенко в сообщении.
Он добавил, что за период с января по октябрь более 146,3 тысячи туристов из России посетили Кубу.
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