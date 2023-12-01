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На Кубе карту "Мир" начали принимать в отелях, магазинах и кафе

На Кубе карту "Мир" начали принимать в отелях, магазинах и кафе - РИА Новости, 01.12.2023

На Кубе карту "Мир" начали принимать в отелях, магазинах и кафе

На Кубе у российских туристов появилась возможность расплачиваться картой "Мир", сообщили РИА Новости туроператоры. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T18:32

2023-12-01T18:32

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. На Кубе у российских туристов появилась возможность расплачиваться картой "Мир", сообщили РИА Новости туроператоры."На днях, действительно, карту "Мир" стали принимать в отелях и магазинах при гостиницах в столице страны Гаване и на курорте Варадеро", – рассказали в компании Havanatour.По словам собеседницы РИА Новости, карты работают, например, в сетях Blue Diamond Resorts и Melia Cuba. "Про городские магазины мы пока не знаем", – уточнила она."Мне подтвердили отели Inglaterra и Starfish Cuatro Palmas, что уже установили у себя возможность оплаты картой "Мир", – рассказали РИА Новости в принимающей компании туроператора "Интурист" на Кубе. – Сейчас в отелях массово это внедряется".Но в компании подчеркнули, что о наличии возможности оплаты картой "Мир" дополнительных услуг в отелях стоит уточнять непосредственно в момент бронирования. "То, что система начала внедряться, не значит, что во всех гостиницах есть такая возможность, – пояснили в туркомпании. – Обязательно стоит уточнять у туроператора, агента, отеля".Напомним, до недавнего времени расплатиться картой "Мир" на Кубе было невозможно, только снять деньги через банкоматы.Как сообщила 1 декабря "Российская газета", оплата услуг и товаров с помощью карт российской системы "Мир" стала доступна в некоторых магазинах, а также отелях на Кубе. В частности, удалось оплатить товар с помощью своей рублевой карты системы "Мир" в одном из магазинов в исторической части Гаваны. Кроме того, рассчитаться за обед и напитки в заведении "Флоридита", где в свое время любил проводить время знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй.Ранее министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда сообщил, что использование банковских карт российской платежной системы "Мир" будет возможно на всей территории Кубы, уже к концу 2023 года этой услугой охватят большинство объектов туристического сектора, сетевых магазинов и сервисных центров острова.

https://ria.ru/20231125/mir-1911866121.html

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Лана Баева

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