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Куба планирует в этом году наладить использование карт "Мир" - РИА Новости, 25.11.2023
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21:32 25.11.2023 (обновлено: 21:57 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/mir-1911866121.html
Куба планирует в этом году наладить использование карт "Мир"
Куба планирует в этом году наладить использование карт "Мир" - РИА Новости, 25.11.2023
Куба планирует в этом году наладить использование карт "Мир"
Использование банковских карт российской платежной системы "Мир" будет возможно на всей территории Кубы, уже к концу 2023 года этой услугой охватят большинство... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T21:32
2023-11-25T21:57
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МЕХИКО, 25 ноя - РИА Новости. Использование банковских карт российской платежной системы "Мир" будет возможно на всей территории Кубы, уже к концу 2023 года этой услугой охватят большинство объектов туристического сектора, сетевых магазинов и сервисных центров острова, сообщил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда в своем блоге в соцсети Х. "На Кубе начинается технологическое внедрение российских карт "Мир" в качестве платежного средства. Этот процесс постепенно распространится на всю страну, начиная с туристических объектов в Гаване, Варадеро, островах провинций Сьего-де-Авила и Камагуэй. Завершить текущий 2023 год планируется с внедрением услуги в большинстве объектов туристического сектора, сетевых магазинах и сервисных центрах по всему острову", - написал министр.Некоторые банкоматы на Кубе начали принимать карты "Мир" с марта 2023 года, когда стало возможным снятие наличных средств. Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Ожидается, что в текущем году систему внедрят в Мьянме. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Никарагуа, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.
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новости - туризм, технологии, гавана, варадеро, куба
Новости - Туризм, Технологии, Гавана, Варадеро, Куба
Куба планирует в этом году наладить использование карт "Мир"

Власти Кубы: внедрение карт Мир на туристических объектах завершат к концу года

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
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МЕХИКО, 25 ноя - РИА Новости. Использование банковских карт российской платежной системы "Мир" будет возможно на всей территории Кубы, уже к концу 2023 года этой услугой охватят большинство объектов туристического сектора, сетевых магазинов и сервисных центров острова, сообщил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда в своем блоге в соцсети Х.
«
"На Кубе начинается технологическое внедрение российских карт "Мир" в качестве платежного средства. Этот процесс постепенно распространится на всю страну, начиная с туристических объектов в Гаване, Варадеро, островах провинций Сьего-де-Авила и Камагуэй. Завершить текущий 2023 год планируется с внедрением услуги в большинстве объектов туристического сектора, сетевых магазинах и сервисных центрах по всему острову", - написал министр.
Некоторые банкоматы на Кубе начали принимать карты "Мир" с марта 2023 года, когда стало возможным снятие наличных средств.
Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Ожидается, что в текущем году систему внедрят в Мьянме. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Никарагуа, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.
Карты Мир - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Российская система "Мир" начала работать на всей территории Венесуэлы
16 ноября, 14:23
 
Новости - ТуризмТехнологииГаванаВарадероКуба
 
 
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