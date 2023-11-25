https://ria.ru/20231125/mir-1911866121.html

Куба планирует в этом году наладить использование карт "Мир"

Куба планирует в этом году наладить использование карт "Мир" - РИА Новости, 25.11.2023

Куба планирует в этом году наладить использование карт "Мир"

Использование банковских карт российской платежной системы "Мир" будет возможно на всей территории Кубы, уже к концу 2023 года этой услугой охватят большинство... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T21:32

2023-11-25T21:32

2023-11-25T21:57

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МЕХИКО, 25 ноя - РИА Новости. Использование банковских карт российской платежной системы "Мир" будет возможно на всей территории Кубы, уже к концу 2023 года этой услугой охватят большинство объектов туристического сектора, сетевых магазинов и сервисных центров острова, сообщил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда в своем блоге в соцсети Х. "На Кубе начинается технологическое внедрение российских карт "Мир" в качестве платежного средства. Этот процесс постепенно распространится на всю страну, начиная с туристических объектов в Гаване, Варадеро, островах провинций Сьего-де-Авила и Камагуэй. Завершить текущий 2023 год планируется с внедрением услуги в большинстве объектов туристического сектора, сетевых магазинах и сервисных центрах по всему острову", - написал министр.Некоторые банкоматы на Кубе начали принимать карты "Мир" с марта 2023 года, когда стало возможным снятие наличных средств. Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Ожидается, что в текущем году систему внедрят в Мьянме. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Никарагуа, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.

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Наталья Макарова

новости - туризм, технологии, гавана, варадеро, куба