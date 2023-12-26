https://ria.ru/20231226/sammit-1918225170.html

Алиев и Пашинян пожали руки при встрече на саммите лидеров СНГ

Алиев и Пашинян пожали руки при встрече на саммите лидеров СНГ - РИА Новости, 26.12.2023

Алиев и Пашинян пожали руки при встрече на саммите лидеров СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян поприветствовали друг друга рукопожатием во время встречи на неформальном саммите... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T16:09

2023-12-26T16:09

2023-12-26T16:43

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ильхам алиев

никол пашинян

содружество

белоруссия

царское село

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян поприветствовали друг друга рукопожатием во время встречи на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.Это первая встреча Алиева и Пашиняна после событий 2023 года в Нагорном Карабахе, когда регион полностью перешел под контроль Баку.Российский лидер пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана начать общение не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы. Лидеры Белоруссии и Азербайджана в это время проводят двусторонние переговоры.Алиев присоединился к коллегам во время экскурсии в Царском Селе. Пройдя в зал, он поприветствовал Путина и приобнял его, а затем пожал руки всем остальным, в том числе Пашиняну.После Павловска лидеров стран Содружества отправились в Царское Село, затем их ждут в Петергофе. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.

https://ria.ru/20231225/sammit-1918032969.html

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белоруссия

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снг, в мире, азербайджан, ильхам алиев, никол пашинян, содружество , белоруссия, царское село