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Алиев и Пашинян пожали руки при встрече на саммите лидеров СНГ - РИА Новости, 26.12.2023
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16:09 26.12.2023 (обновлено: 16:43 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/sammit-1918225170.html
Алиев и Пашинян пожали руки при встрече на саммите лидеров СНГ
Алиев и Пашинян пожали руки при встрече на саммите лидеров СНГ - РИА Новости, 26.12.2023
Алиев и Пашинян пожали руки при встрече на саммите лидеров СНГ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян поприветствовали друг друга рукопожатием во время встречи на неформальном саммите... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T16:09
2023-12-26T16:43
снг
в мире
азербайджан
ильхам алиев
никол пашинян
содружество
белоруссия
царское село
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян поприветствовали друг друга рукопожатием во время встречи на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.Это первая встреча Алиева и Пашиняна после событий 2023 года в Нагорном Карабахе, когда регион полностью перешел под контроль Баку.Российский лидер пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана начать общение не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы. Лидеры Белоруссии и Азербайджана в это время проводят двусторонние переговоры.Алиев присоединился к коллегам во время экскурсии в Царском Селе. Пройдя в зал, он поприветствовал Путина и приобнял его, а затем пожал руки всем остальным, в том числе Пашиняну.После Павловска лидеров стран Содружества отправились в Царское Село, затем их ждут в Петергофе. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.
https://ria.ru/20231225/sammit-1918032969.html
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Рукопожатие Алиева и Пашиняна
Рукопожатие Алиева и Пашиняна
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снг, в мире, азербайджан, ильхам алиев, никол пашинян, содружество , белоруссия, царское село
СНГ, В мире, Азербайджан, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Содружество , Белоруссия, Царское Село
Алиев и Пашинян пожали руки при встрече на саммите лидеров СНГ

Алиев и Пашинян пожали руки при встрече на неформальном саммите лидеров СНГ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян поприветствовали друг друга рукопожатием во время встречи на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Это первая встреча Алиева и Пашиняна после событий 2023 года в Нагорном Карабахе, когда регион полностью перешел под контроль Баку.
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время посещения Екатерининского дворца в музее-заповеднике "Царское Село"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время посещения Екатерининского дворца в музее-заповеднике Царское Село
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время посещения Екатерининского дворца в музее-заповеднике "Царское Село"
Российский лидер пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана начать общение не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы. Лидеры Белоруссии и Азербайджана в это время проводят двусторонние переговоры.
Алиев присоединился к коллегам во время экскурсии в Царском Селе. Пройдя в зал, он поприветствовал Путина и приобнял его, а затем пожал руки всем остальным, в том числе Пашиняну.
После Павловска лидеров стран Содружества отправились в Царское Село, затем их ждут в Петергофе. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии встречи глав государств-участников Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Пашинян поблагодарил Путина за организацию саммита ЕАЭС
25 декабря, 19:28
 
СНГВ миреАзербайджанИльхам АлиевНикол ПашинянСодружествоБелоруссияЦарское Село
 
 
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