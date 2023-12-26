Алиев и Пашинян пожали руки при встрече на саммите лидеров СНГ
Алиев и Пашинян пожали руки при встрече на неформальном саммите лидеров СНГ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян поприветствовали друг друга рукопожатием во время встречи на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Это первая встреча Алиева и Пашиняна после событий 2023 года в Нагорном Карабахе, когда регион полностью перешел под контроль Баку.
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время посещения Екатерининского дворца в музее-заповеднике "Царское Село"
© POOL
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время посещения Екатерининского дворца в музее-заповеднике "Царское Село"
Российский лидер пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана начать общение не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы. Лидеры Белоруссии и Азербайджана в это время проводят двусторонние переговоры.
Алиев присоединился к коллегам во время экскурсии в Царском Селе. Пройдя в зал, он поприветствовал Путина и приобнял его, а затем пожал руки всем остальным, в том числе Пашиняну.
После Павловска лидеров стран Содружества отправились в Царское Село, затем их ждут в Петергофе. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.