https://ria.ru/20231226/gatchina-1918216325.html

Путин рассказал коллегам по СНГ о музее-заповеднике в Гатчине

Путин рассказал коллегам по СНГ о музее-заповеднике в Гатчине - РИА Новости, 26.12.2023

Путин рассказал коллегам по СНГ о музее-заповеднике в Гатчине

Президент России Владимир Путин во время посещения с коллегами по СНГ музея-заповедника "Павловск" рассказал еще об одной достопримечательности - "Гатчине",... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T15:37

2023-12-26T15:37

2023-12-26T15:37

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения с коллегами по СНГ музея-заповедника "Павловск" рассказал еще об одной достопримечательности - "Гатчине", которая останется для посещения в другой раз. "Гатчина это еще один пригород Петербурга, но географически далековато, поэтому не поедем. Зато будет куда съездить еще", - сказал Путин. Днем во вторник лидеры стран Содружества приехали в музей-заповедник "Павловск". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл туда на автомобиле "Мерседес", а остальные главы государств - на автомобилях "Аурус". Примечательно, что президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в "Павловск" на "Аурусе" белого цвета. Неформальная встреча глав государств СНГ, которую традиционно собирает перед Новым годом президент РФ Владимир Путин, стартовала во вторник в Санкт-Петербурге. Российский лидер пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана начать общение не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы. Лидеры Белоруссии и Азербайджана в это время проводят двусторонние переговоры. После Павловска лидеров стран Содружества отправились в Царском селе. Затем их ждут в Петергофе. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.

https://ria.ru/20231226/aurus-1918174002.html

https://ria.ru/20230823/forum-1891728664.html

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Кирилл Волков

россия, санкт-петербург, владимир путин, политика, снг, ленинградская область, гатчина