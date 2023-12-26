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Путин рассказал коллегам по СНГ о музее-заповеднике в Гатчине - РИА Новости, 26.12.2023
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15:37 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/gatchina-1918216325.html
Путин рассказал коллегам по СНГ о музее-заповеднике в Гатчине
Путин рассказал коллегам по СНГ о музее-заповеднике в Гатчине - РИА Новости, 26.12.2023
Путин рассказал коллегам по СНГ о музее-заповеднике в Гатчине
Президент России Владимир Путин во время посещения с коллегами по СНГ музея-заповедника "Павловск" рассказал еще об одной достопримечательности - "Гатчине",... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:37
2023-12-26T15:37
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санкт-петербург
владимир путин
политика
снг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения с коллегами по СНГ музея-заповедника "Павловск" рассказал еще об одной достопримечательности - "Гатчине", которая останется для посещения в другой раз. "Гатчина это еще один пригород Петербурга, но географически далековато, поэтому не поедем. Зато будет куда съездить еще", - сказал Путин. Днем во вторник лидеры стран Содружества приехали в музей-заповедник "Павловск". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл туда на автомобиле "Мерседес", а остальные главы государств - на автомобилях "Аурус". Примечательно, что президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в "Павловск" на "Аурусе" белого цвета. Неформальная встреча глав государств СНГ, которую традиционно собирает перед Новым годом президент РФ Владимир Путин, стартовала во вторник в Санкт-Петербурге. Российский лидер пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана начать общение не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы. Лидеры Белоруссии и Азербайджана в это время проводят двусторонние переговоры. После Павловска лидеров стран Содружества отправились в Царском селе. Затем их ждут в Петергофе. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.
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россия, санкт-петербург, владимир путин, политика, снг, ленинградская область, гатчина
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Политика, СНГ, Ленинградская область, Гатчина
Путин рассказал коллегам по СНГ о музее-заповеднике в Гатчине

Путин рассказал коллегам по СНГ о Гатчине, которую не смогли посетить в этот раз

CC BY 2.0 / Sergei F / old wooden house in GatchinaДеревянный дом в Гатчине
Деревянный дом в Гатчине - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
CC BY 2.0 / Sergei F / old wooden house in Gatchina
Деревянный дом в Гатчине. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения с коллегами по СНГ музея-заповедника "Павловск" рассказал еще об одной достопримечательности - "Гатчине", которая останется для посещения в другой раз.
"Гатчина это еще один пригород Петербурга, но географически далековато, поэтому не поедем. Зато будет куда съездить еще", - сказал Путин.
Седан Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Большинство лидеров стран СНГ передвигаются по Петербургу на "Аурусах"
Вчера, 14:01
Днем во вторник лидеры стран Содружества приехали в музей-заповедник "Павловск". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл туда на автомобиле "Мерседес", а остальные главы государств - на автомобилях "Аурус". Примечательно, что президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в "Павловск" на "Аурусе" белого цвета.
Неформальная встреча глав государств СНГ, которую традиционно собирает перед Новым годом президент РФ Владимир Путин, стартовала во вторник в Санкт-Петербурге. Российский лидер пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана начать общение не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы. Лидеры Белоруссии и Азербайджана в это время проводят двусторонние переговоры.
После Павловска лидеров стран Содружества отправились в Царском селе. Затем их ждут в Петергофе. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Путин пригласил страны БРИКС на культурный форум в Петербурге
23 августа, 13:05
 
РоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинПолитикаСНГЛенинградская областьГатчина
 
 
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