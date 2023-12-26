https://ria.ru/20231226/bolezni-1917981904.html

Лихорадка, паразиты, COVID-19: в какие страны сейчас опасно ехать туристам

Лихорадка, паразиты, COVID-19: в какие страны сейчас опасно ехать туристам - РИА Новости, 26.12.2023

Лихорадка, паразиты, COVID-19: в какие страны сейчас опасно ехать туристам

Практически нигде не требуют сертификаты и ПЦР-тесты, но риск остается. Из-за глобального потепления возникают вспышки тропических болезней: недавно в... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T08:00

2023-12-26T08:00

2023-12-26T13:08

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Практически нигде не требуют сертификаты и ПЦР-тесты, но риск остается. Из-за глобального потепления возникают вспышки тропических болезней: недавно в Забайкалье выявили первый за три года случай лихорадки денге — у приезжей из Таиланда. О том, как уберечь себя на отдыхе, особенно в экзотических странах, — в материале РИА Новости.География болезней "Фиксируем смещение границ природных очагов инфекции, расширение ареала переносчиков опасных болезней, и это связано в том числе с изменением климата", — заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, за год зарегистрировали почти пять миллионов случаев лихорадки денге в Северной и Южной Америке, около полумиллиона — в Юго-Восточной Азии. В Африке на новые территории распространяются вирусы Эбола и Марбург. Растет число заболеваний лихорадкой Западного Нила в странах Европы — Греции, Испании, Сербии.Холеру в текущем году зафиксировали уже в 32 государствах. В минувшую пятницу, 22 декабря, сообщили о ее вспышке в Индии, в штате Одиша. Правда, он далеко от более популярных у туристов Гоа и Кералы.Куда без прививок не пустят"Все страны с низким уровнем доступности к хорошим санитарным условиям, расположенные в субтропическом и тропическом поясах, представляют опасность для путешественников, — говорит врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Юрик Шахвердян. — Прежде всего, это государства Южной, Юго-Восточной Азии и Африки южнее Сахары. В плане тропических болезней плохая ситуация и в Латинской Америке".Есть страны, куда просто не пустят без прививок. Иногда вакцинация не обязательна, но желательна. Например, против таких болезней, как брюшной тиф, столбняк, вирусные гепатиты, менингококковая инфекция.Шахвердян подчеркивает, что прививки требуются неспроста: тропические болезни несут смертельную угрозу и риск эпидемий. "Помимо желтой лихорадки, гепатита А, полиомиелита, столбняка, рекомендую перед поездкой вакцинацию против гепатита В, бешенства, дифтерии, кори", — отмечает эксперт.Некоторые страны Африки входят в "менингитный пояс" — это Нигерия, ЦАР, Эфиопия, Либерия, Мальта, перечисляет Дмитрий Волков, руководитель компании Dmitrii_visa.news, которая помогает россиянам с выездом за рубеж. "В Африке высок риск заражения желтой лихорадкой, а также вирусным гепатитом, брюшным тифом, холерой и малярией, тропическими гельминтозами, лихорадкой денге", — добавляет он.В Азии, по его словам, велика опасность заражения гепатитом А, брюшным тифом, менингитом. В Индии распространены три вида гепатита: вирусный тип А, а также В и Е. Аргентина, Бразилия, Перу, Колумбия, Венесуэла могут быть опасны в плане желтой лихорадки и денге. ПрофилактикаШахвердян советует избегать контакта с животными, особенно с дикими."Нежелательно купание в тропических водоемах: есть риск заражения гельминтами. Гулять в густой траве только в высокой обуви, потому что паразиты могут проникать через кожу", — объясняет врач.Поэтому на пляжах загорать лучше только на шезлонгах: любители лежать прямо на песке рискуют. "У меня был пациент с Larva migrans (гельминтоз, обусловленный мигрирующими в коже и/или во внутренних органах человека личинками. — Прим. ред.) — подцепил инфекцию в Таиланде", — вспоминает эксперт.Если страна опасна в плане малярии, стоит использовать таблетки для профилактики этого заболевания, поскольку москитные сетки и репелленты не обеспечивают полной защиты."Обычно лекарства начинают пить за неделю до поездки и продолжают, уже находясь там, а потом еще две-три недели после. Это дает хорошую гарантию, что вы не заболеете малярией или точно перенесете ее легко", — рассказывал радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.О том, чем опасно направление, туристов должны заранее предупредить в компании, где приобреталась путевка. Стоит обратиться и к сайту Роспотребнадзора — там есть все необходимые рекомендации по странам и заболеваниям.Берите пример с местныхПугаться и отказываться от поездок не нужно. "Как опытный путешественник, могу сказать: обязательно сделайте прививку от желтой лихорадки, если она требуется, — говорит специалист по экзотическим странам, автор тревел-проекта "Направления" Дмитрий Лукьянчук. — Остальные — от гепатита, столбняка, менингита — по желанию. В свое время я разом сделал их все, а потом перестал".По его словам, прививаться стоит обязательно, если поездка длится несколько месяцев. "Когда едете на одну-две недели, то серьезные проблемы вряд ли возникнут, шансов меньше", — уверен путешественник.Дмитрий Лукьянчук советует пить воду только из закупоренных и запечатанных бутылок, проверять, чтобы их открывали при вас, иметь с собой небольшой запас привычной пищи."Важно не делать того, на что табу у местных. Например, не купаться в стоячей воде. Лучше спросить у гида — можно ли, безопасно ли. Большинство сопровождающих заинтересованы в том, чтоб с вами все было в абсолютном порядке", — объясняет эксперт.Чаще всего — просто простуда и отравленияСтраховщики тоже успокаивают: вовсе не экзотика несет основную опасность. "По нашим наблюдениям, за последние 11 месяцев обращений от российских туристов, подхвативших тяжелые и редкие заболевания в азиатских странах, заметно меньше, — рассказывает директор филиала "ЕВРОИНС" Туристическое Страхование" Юлия Алчеева. — Лихорадка денге или Зика перестают быть основными проблемами".Коллеги с ней соглашаются. "По нашей статистике, среди наиболее опасных в плане заражения стран лидируют африканские: там малярия, желтая лихорадка. Но прямо экзотические заболевания у туристов редки", — говорит директор департамента в компании "Ренессанс страхование" Артем Искра.Эксперт приводит статистику. Примерно 40 процентов обращений — это ОРВИ из-за банального переохлаждения под кондиционером и длительных купаний. Около 13 процентов приходится на травмы (обычно — падения и ранения ног на необорудованных пляжах). Для горнолыжного отдыха этот показатель составляет примерно 33 процента. Таиланд лидирует по числу серьезных травм: в стране популярно брать в аренду мотобайки.До десяти процентов — желудочно-кишечные заболевания, в основном из-за питания в непроверенных местах, а в странах Азии — из-за небутилированой воды, в том числе для чистки зубов. Далее по частоте следуют солнечные ожоги и аллергические реакции, обычно на укусы насекомых.У "ЕВРОИНС" данные похожи. Самые частые обращения — проблемы с желудочно-кишечным трактом, на втором месте — отит, тонзиллит, насморк, а замыкают тройку травмы. "Также стоит отметить, что мы нередко видим и обращения с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно в странах с жарким климатом", — уточняет Юлия Алчеева.Ковид возвращается?Число случаев COVID-19 во всем мире увеличилось на 52 процента за 28 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.ВОЗ советует не расслабляться. Сейчас в странах Северного полушария одновременно учащаются случаи гриппа, COVID-19, РСВ, других вариантов ОРВИ, детской микоплазменной пневмонии.Профилактика, помимо прививок, проста: носить маску в общественных местах, проветривать помещения, регулярно мыть руки.По данным "Сбербанк страхования", проблемы со здоровьем — вторая по частоте причина обращений. Хотя заболеть боится лишь один из десяти туристов, медпомощь в поездках в 2023-м понадобилась в 37 процентах страховых случаев.

https://ria.ru/20231222/strakhi-1917242419.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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