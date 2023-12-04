Эксперты на конференции ООН предрекли миру распространение опасных болезней
На конференции ООН предрекли распространение в мире опасных тропических болезней
Плазмодий в эритроците. Архивное фото
ДУБАЙ, 4 дек - РИА Новости. Изменения климата создают идеальную питательную среду для распространения опасных тропических болезней, увеличивая распространение малярии и лихорадки денге, заявили в воскресенье эксперты, выступая на форуме "Последняя миля" в рамках конференции ООН по климату (COP28) в Дубае.
«
"Если мы посмотрим на неблагоприятные погодные условия, то в основном наблюдаются две вещи; либо воды слишком мало, либо ее слишком много. Засухи являются причиной недоедания, и мы знаем, что с недоеданием появляются недоедающие дети, и они более восприимчивы к болезням. С вызванными климатическими изменениями наводнениями в других частях мира появляется слишком много воды, которая является идеальной средой для размножения комаров, и число случаев малярии растет", - рассказал на форуме генеральный директор Партнерства RBM по борьбе с малярией Майкл Адекунле Чарльз.
Он привел в пример доклад Всемирной организации здравоохранения, согласно которому изменение климата оказывает непредсказуемое воздействие на распространение малярии. Так, в 2022 году было зарегистрировано на миллион больше случаев заболевания малярией, чем в предыдущем году, а общее количество случаев достигло 249 миллионов. Болезнь также распространилась в высокогорные районы Африки, где раньше было холодно для комаров.
Как считают специалисты, угрозы здоровью, вызванные климатом, могут свести на нет десятилетия прогресса в области общественного здравоохранения. Генеральный директор Фонда S – The Sanofi Collective Имнина Лоренверу заявила, что изменения климата "теперь угрожают разрушить все, за что мы все так упорно боролись с точки зрения глобального здравоохранения и противодействия распространению тропических болезней".
По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году только недоедание, малярия, диарея и тепловой стресс приведут к увеличению глобального числа смертей на 250 тысяч в год. Комары, переносящие такие вирусы, как лихорадка денге, малярия, вирусы Западного Нила и Зика, перемещаются в новые части мира, поскольку более высокие температуры и проливные дожди создают более благоприятные условия для их размножения. Количество зарегистрированных случаев денге выросло с примерно полумиллиона в 2000 году до более чем пяти миллионов в 2019 году. В Бразилии этом году число случаев этого заболевания выросло на 73% по сравнению со средним показателем за пять лет, а в Бангладеш произошла рекордная вспышка денге.