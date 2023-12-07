https://ria.ru/20231207/riski-1914272959.html

Риски биобезопасности остаются и эволюционируют, заявила Попова

Риски биобезопасности остаются и эволюционируют, заявила Попова - РИА Новости, 07.12.2023

Риски биобезопасности остаются и эволюционируют, заявила Попова

Риски биобезопасности остаются и эволюционируют - фиксируется смещение границ природных очагов инфекций, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T09:50

2023-12-07T09:50

2023-12-07T10:07

здоровье - общество

африка

южная америка

азия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

аденовирусная инфекция

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Риски биобезопасности остаются и эволюционируют - фиксируется смещение границ природных очагов инфекций, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Риски биобезопасности остаются с нами и эволюционируют. Фиксируем смещение границ природных очагов инфекции, расширение ареала переносчиков опасных болезней, и это связано в том числе с изменением климата",- сказала Попова на конференции "Противодействие новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям".Она пояснила, что распространяются на новые территории вспышки лихорадок Эбола и Марбург в Африке. За год зарегистрировано почти 5 миллионов случаев лихорадки Денге в Северной и Южной Америке, почти полмиллиона - в юго-восточной Азии, уточнила Попова.По ее словам, растёт число заболеваний и лихорадкой Западного Нила в странах европейского региона - в Греции, Испании, Сербии. Расширяется география распространения холеры, которая в текущем году зафиксирована уже в 32 странах мира с общим количеством заболевших почти 1 миллион человек, добавила Попова.

https://ria.ru/20231207/mikoplazma-1914271194.html

африка

южная америка

азия

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здоровье - общество, африка, южная америка, азия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), аденовирусная инфекция