https://ria.ru/20231207/riski-1914272959.html
Риски биобезопасности остаются и эволюционируют, заявила Попова
Риски биобезопасности остаются и эволюционируют, заявила Попова - РИА Новости, 07.12.2023
Риски биобезопасности остаются и эволюционируют, заявила Попова
Риски биобезопасности остаются и эволюционируют - фиксируется смещение границ природных очагов инфекций, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T09:50
2023-12-07T09:50
2023-12-07T10:07
здоровье - общество
африка
южная америка
азия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
аденовирусная инфекция
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Риски биобезопасности остаются и эволюционируют - фиксируется смещение границ природных очагов инфекций, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Риски биобезопасности остаются с нами и эволюционируют. Фиксируем смещение границ природных очагов инфекции, расширение ареала переносчиков опасных болезней, и это связано в том числе с изменением климата",- сказала Попова на конференции "Противодействие новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям".Она пояснила, что распространяются на новые территории вспышки лихорадок Эбола и Марбург в Африке. За год зарегистрировано почти 5 миллионов случаев лихорадки Денге в Северной и Южной Америке, почти полмиллиона - в юго-восточной Азии, уточнила Попова.По ее словам, растёт число заболеваний и лихорадкой Западного Нила в странах европейского региона - в Греции, Испании, Сербии. Расширяется география распространения холеры, которая в текущем году зафиксирована уже в 32 странах мира с общим количеством заболевших почти 1 миллион человек, добавила Попова.
https://ria.ru/20231207/mikoplazma-1914271194.html
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здоровье - общество, африка, южная америка, азия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), аденовирусная инфекция
Здоровье - Общество, Африка, Южная Америка, Азия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), аденовирусная инфекция
Риски биобезопасности остаются и эволюционируют, заявила Попова
Попова: риски биобезопасности эволюционируют, идет смена границ очагов инфекций