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Риски биобезопасности остаются и эволюционируют, заявила Попова - РИА Новости, 07.12.2023
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09:50 07.12.2023 (обновлено: 10:07 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/riski-1914272959.html
Риски биобезопасности остаются и эволюционируют, заявила Попова
Риски биобезопасности остаются и эволюционируют, заявила Попова - РИА Новости, 07.12.2023
Риски биобезопасности остаются и эволюционируют, заявила Попова
Риски биобезопасности остаются и эволюционируют - фиксируется смещение границ природных очагов инфекций, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T09:50
2023-12-07T10:07
здоровье - общество
африка
южная америка
азия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
аденовирусная инфекция
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Риски биобезопасности остаются и эволюционируют - фиксируется смещение границ природных очагов инфекций, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Риски биобезопасности остаются с нами и эволюционируют. Фиксируем смещение границ природных очагов инфекции, расширение ареала переносчиков опасных болезней, и это связано в том числе с изменением климата",- сказала Попова на конференции "Противодействие новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям".Она пояснила, что распространяются на новые территории вспышки лихорадок Эбола и Марбург в Африке. За год зарегистрировано почти 5 миллионов случаев лихорадки Денге в Северной и Южной Америке, почти полмиллиона - в юго-восточной Азии, уточнила Попова.По ее словам, растёт число заболеваний и лихорадкой Западного Нила в странах европейского региона - в Греции, Испании, Сербии. Расширяется география распространения холеры, которая в текущем году зафиксирована уже в 32 странах мира с общим количеством заболевших почти 1 миллион человек, добавила Попова.
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африка
южная америка
азия
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здоровье - общество, африка, южная америка, азия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), аденовирусная инфекция
Здоровье - Общество, Африка, Южная Америка, Азия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), аденовирусная инфекция
Риски биобезопасности остаются и эволюционируют, заявила Попова

Попова: риски биобезопасности эволюционируют, идет смена границ очагов инфекций

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота лаборатории
Работа лаборатории - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Риски биобезопасности остаются и эволюционируют - фиксируется смещение границ природных очагов инфекций, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«
"Риски биобезопасности остаются с нами и эволюционируют. Фиксируем смещение границ природных очагов инфекции, расширение ареала переносчиков опасных болезней, и это связано в том числе с изменением климата",- сказала Попова на конференции "Противодействие новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям".
Она пояснила, что распространяются на новые территории вспышки лихорадок Эбола и Марбург в Африке. За год зарегистрировано почти 5 миллионов случаев лихорадки Денге в Северной и Южной Америке, почти полмиллиона - в юго-восточной Азии, уточнила Попова.
По ее словам, растёт число заболеваний и лихорадкой Западного Нила в странах европейского региона - в Греции, Испании, Сербии. Расширяется география распространения холеры, которая в текущем году зафиксирована уже в 32 странах мира с общим количеством заболевших почти 1 миллион человек, добавила Попова.
Работа с микроскопом - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Врач рассказал, почему микоплазменную инфекцию называют "доброй"
Вчера, 09:41
 
Здоровье - ОбществоАфрикаЮжная АмерикаАзияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)аденовирусная инфекция
 
 
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