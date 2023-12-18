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В Забайкалье выявили первый за три года случай лихорадки денге - РИА Новости, 18.12.2023
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13:12 18.12.2023 (обновлено: 13:14 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/denge-1916468177.html
В Забайкалье выявили первый за три года случай лихорадки денге
В Забайкалье выявили первый за три года случай лихорадки денге - РИА Новости, 18.12.2023
В Забайкалье выявили первый за три года случай лихорадки денге
Первый за три года случай лихорадки денге в Забайкальском крае выявили у туристки, которая вернулась из Таиланда, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:12
2023-12-18T13:14
здоровье - общество
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новости - туризм
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ЧИТА, 18 дек - РИА Новости. Первый за три года случай лихорадки денге в Забайкальском крае выявили у туристки, которая вернулась из Таиланда, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. "В начале декабря туристке, прибывшей из Таиланда в Читу, был поставлен диагноз "лихорадка денге". Это первый завозной случай лихорадки денге в Забайкальском крае в 2023 году. Ранее в 2018-2020 годах также регистрировались единичные случаи заболевания у туристов, вернувшихся из Таиланда", - уточнили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что 2023 год стал рекордным по количеству заболевших лихорадкой денге в Таиланде. По информации департамента по контролю за заболеваниями министерства здравоохранения Таиланда, которую приводит Роспотребнадзор, рост заболеваемости лихорадкой отмечается в 18 провинциях, среди них есть популярные у туристов Краби, Пхукет и Бангкок, а также Мае Хонг Сон, Чианг Май, Чианг Рай, Нан, Пхаяо, Так, Пхетчабури, Чонбури, Районг, Чантабури, Трат, Убонратчатхани, Сонгкхла, Сатун, Наратхиват Чонбури. "В среде российских туристов эту болезнь часто сравнивают с сезонными ОРВИ и гриппом. Но отличия все же есть. Тропические болезни могут протекать гораздо тяжелее", - отметили в пресс-службе. Лихорадка денге - опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности. Симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности от тяжелой формы заболевания составляет 2,5% и без соответствующего лечения может достигать 20%.
https://ria.ru/20231103/denge-1906967875.html
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здоровье - общество, таиланд, забайкальский край, чита, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм
Здоровье - Общество, Таиланд, Забайкальский край, Чита, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Новости - Туризм
В Забайкалье выявили первый за три года случай лихорадки денге

У вернувшейся в Читу из Таиланда туристки выявили лихорадку денге

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЧИТА, 18 дек - РИА Новости. Первый за три года случай лихорадки денге в Забайкальском крае выявили у туристки, которая вернулась из Таиланда, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
"В начале декабря туристке, прибывшей из Таиланда в Читу, был поставлен диагноз "лихорадка денге". Это первый завозной случай лихорадки денге в Забайкальском крае в 2023 году. Ранее в 2018-2020 годах также регистрировались единичные случаи заболевания у туристов, вернувшихся из Таиланда", - уточнили в пресс-службе.
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В ведомстве отметили, что 2023 год стал рекордным по количеству заболевших лихорадкой денге в Таиланде. По информации департамента по контролю за заболеваниями министерства здравоохранения Таиланда, которую приводит Роспотребнадзор, рост заболеваемости лихорадкой отмечается в 18 провинциях, среди них есть популярные у туристов Краби, Пхукет и Бангкок, а также Мае Хонг Сон, Чианг Май, Чианг Рай, Нан, Пхаяо, Так, Пхетчабури, Чонбури, Районг, Чантабури, Трат, Убонратчатхани, Сонгкхла, Сатун, Наратхиват Чонбури.
"В среде российских туристов эту болезнь часто сравнивают с сезонными ОРВИ и гриппом. Но отличия все же есть. Тропические болезни могут протекать гораздо тяжелее", - отметили в пресс-службе.
Лихорадка денге - опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности. Симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности от тяжелой формы заболевания составляет 2,5% и без соответствующего лечения может достигать 20%.
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