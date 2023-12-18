https://ria.ru/20231218/denge-1916468177.html

В Забайкалье выявили первый за три года случай лихорадки денге

В Забайкалье выявили первый за три года случай лихорадки денге - РИА Новости, 18.12.2023

В Забайкалье выявили первый за три года случай лихорадки денге

Первый за три года случай лихорадки денге в Забайкальском крае выявили у туристки, которая вернулась из Таиланда, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:12

2023-12-18T13:12

2023-12-18T13:14

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ЧИТА, 18 дек - РИА Новости. Первый за три года случай лихорадки денге в Забайкальском крае выявили у туристки, которая вернулась из Таиланда, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. "В начале декабря туристке, прибывшей из Таиланда в Читу, был поставлен диагноз "лихорадка денге". Это первый завозной случай лихорадки денге в Забайкальском крае в 2023 году. Ранее в 2018-2020 годах также регистрировались единичные случаи заболевания у туристов, вернувшихся из Таиланда", - уточнили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что 2023 год стал рекордным по количеству заболевших лихорадкой денге в Таиланде. По информации департамента по контролю за заболеваниями министерства здравоохранения Таиланда, которую приводит Роспотребнадзор, рост заболеваемости лихорадкой отмечается в 18 провинциях, среди них есть популярные у туристов Краби, Пхукет и Бангкок, а также Мае Хонг Сон, Чианг Май, Чианг Рай, Нан, Пхаяо, Так, Пхетчабури, Чонбури, Районг, Чантабури, Трат, Убонратчатхани, Сонгкхла, Сатун, Наратхиват Чонбури. "В среде российских туристов эту болезнь часто сравнивают с сезонными ОРВИ и гриппом. Но отличия все же есть. Тропические болезни могут протекать гораздо тяжелее", - отметили в пресс-службе. Лихорадка денге - опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности. Симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности от тяжелой формы заболевания составляет 2,5% и без соответствующего лечения может достигать 20%.

https://ria.ru/20231103/denge-1906967875.html

https://ria.ru/20230531/infektsiya-1875359922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, таиланд, забайкальский край, чита, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм