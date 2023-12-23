https://ria.ru/20231223/covid-19-1917602686.html
Заболеваемость COVID-19 в мире выросла за месяц более чем на 50 процентов
Заболеваемость COVID-19 в мире выросла за месяц более чем на 50 процентов - РИА Новости, 23.12.2023
Заболеваемость COVID-19 в мире выросла за месяц более чем на 50 процентов
Число случаев заболевания COVID-19 во всем мире увеличилось на 52% за 28 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, зарегистрировано 850 тысяч... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T01:36
2023-12-23T01:36
2023-12-23T01:57
коронавирус covid-19
воз
коронавирус в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872630044_0:0:3414:1921_1920x0_80_0_0_6cbd6aa395d4883c436800f0306b5a2f.jpg
ЖЕНЕВА, 23 дек - РИА Новости. Число случаев заболевания COVID-19 во всем мире увеличилось на 52% за 28 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, зарегистрировано 850 тысяч случаев, говорится в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ."Во всем мире число новых случаев (COVID-19 - ред.) увеличилось на 52% за 28-дневный период с 20 ноября по 17 декабря 2023 года по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. Было зарегистрировано более 850 тысяч новых случаев", - сказано в документе.За этот период от коронавируса умерли три тысячи человек, что на восемь процентов меньше, чем в предыдущем месяце. Более 118 тысяч человек попали с COVID-19 в больницы, более 1,6 тысячи пациентов оказались в отделениях интенсивной терапии (ОИТ). Это на 23% и 51% соответственно больше, чем в предыдущие 28 дней.По состоянию на 17 декабря 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 772 миллионов подтвержденных случаев и более 7 миллионов смертей. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в мае заявил, что на самом деле от COVID-19 умерли не менее 20 миллионов человек.В Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 19 декабря сообщили, что в России заболеваемость COVID-19 за неделю сократилась на 11,5%, за этот период были госпитализированы 8,7 тысячи человек, что на 7,9% ниже в сравнении с предыдущей неделей. Выздоровели за неделю 104 752 человек, 164 человека умерли.
https://ria.ru/20231220/lechenie-1917011983.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872630044_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15deacfe9c6bf1ab67ada6229825e138.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, коронавирус в россии
Коронавирус COVID-19, ВОЗ, Коронавирус в России
Заболеваемость COVID-19 в мире выросла за месяц более чем на 50 процентов
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире выросло за месяц более чем на 50%
ЖЕНЕВА, 23 дек - РИА Новости. Число случаев заболевания COVID-19 во всем мире увеличилось на 52% за 28 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, зарегистрировано 850 тысяч случаев, говорится в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ.
«
"Во всем мире число новых случаев (COVID-19 - ред.) увеличилось на 52% за 28-дневный период с 20 ноября по 17 декабря 2023 года по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. Было зарегистрировано более 850 тысяч новых случаев", - сказано в документе.
За этот период от коронавируса умерли три тысячи человек, что на восемь процентов меньше, чем в предыдущем месяце. Более 118 тысяч человек попали с COVID-19 в больницы, более 1,6 тысячи пациентов оказались в отделениях интенсивной терапии (ОИТ). Это на 23% и 51% соответственно больше, чем в предыдущие 28 дней.
По состоянию на 17 декабря 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 772 миллионов подтвержденных случаев и более 7 миллионов смертей. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в мае заявил, что на самом деле от COVID-19 умерли не менее 20 миллионов человек.
В Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 19 декабря сообщили, что в России заболеваемость COVID-19 за неделю сократилась на 11,5%, за этот период были госпитализированы 8,7 тысячи человек, что на 7,9% ниже в сравнении с предыдущей неделей. Выздоровели за неделю 104 752 человек, 164 человека умерли.
Москва обеспечена мощностями для лечения пациентов с гриппом и COVID-19