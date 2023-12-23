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Заболеваемость COVID-19 в мире выросла за месяц более чем на 50 процентов - РИА Новости, 23.12.2023
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01:36 23.12.2023 (обновлено: 01:57 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/covid-19-1917602686.html
Заболеваемость COVID-19 в мире выросла за месяц более чем на 50 процентов
Заболеваемость COVID-19 в мире выросла за месяц более чем на 50 процентов - РИА Новости, 23.12.2023
Заболеваемость COVID-19 в мире выросла за месяц более чем на 50 процентов
Число случаев заболевания COVID-19 во всем мире увеличилось на 52% за 28 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, зарегистрировано 850 тысяч... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T01:36
2023-12-23T01:57
коронавирус covid-19
воз
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ЖЕНЕВА, 23 дек - РИА Новости. Число случаев заболевания COVID-19 во всем мире увеличилось на 52% за 28 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, зарегистрировано 850 тысяч случаев, говорится в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ."Во всем мире число новых случаев (COVID-19 - ред.) увеличилось на 52% за 28-дневный период с 20 ноября по 17 декабря 2023 года по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. Было зарегистрировано более 850 тысяч новых случаев", - сказано в документе.За этот период от коронавируса умерли три тысячи человек, что на восемь процентов меньше, чем в предыдущем месяце. Более 118 тысяч человек попали с COVID-19 в больницы, более 1,6 тысячи пациентов оказались в отделениях интенсивной терапии (ОИТ). Это на 23% и 51% соответственно больше, чем в предыдущие 28 дней.По состоянию на 17 декабря 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 772 миллионов подтвержденных случаев и более 7 миллионов смертей. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в мае заявил, что на самом деле от COVID-19 умерли не менее 20 миллионов человек.В Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 19 декабря сообщили, что в России заболеваемость COVID-19 за неделю сократилась на 11,5%, за этот период были госпитализированы 8,7 тысячи человек, что на 7,9% ниже в сравнении с предыдущей неделей. Выздоровели за неделю 104 752 человек, 164 человека умерли.
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коронавирус covid-19, воз, коронавирус в россии
Коронавирус COVID-19, ВОЗ, Коронавирус в России
Заболеваемость COVID-19 в мире выросла за месяц более чем на 50 процентов

ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире выросло за месяц более чем на 50%

© iStock.com / Alexander VasilyevКомпьютерная модель вируса COVID-19
Компьютерная модель вируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© iStock.com / Alexander Vasilyev
Компьютерная модель вируса COVID-19. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 23 дек - РИА Новости. Число случаев заболевания COVID-19 во всем мире увеличилось на 52% за 28 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, зарегистрировано 850 тысяч случаев, говорится в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ.
«
"Во всем мире число новых случаев (COVID-19 - ред.) увеличилось на 52% за 28-дневный период с 20 ноября по 17 декабря 2023 года по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. Было зарегистрировано более 850 тысяч новых случаев", - сказано в документе.
За этот период от коронавируса умерли три тысячи человек, что на восемь процентов меньше, чем в предыдущем месяце. Более 118 тысяч человек попали с COVID-19 в больницы, более 1,6 тысячи пациентов оказались в отделениях интенсивной терапии (ОИТ). Это на 23% и 51% соответственно больше, чем в предыдущие 28 дней.
По состоянию на 17 декабря 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 772 миллионов подтвержденных случаев и более 7 миллионов смертей. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в мае заявил, что на самом деле от COVID-19 умерли не менее 20 миллионов человек.
В Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 19 декабря сообщили, что в России заболеваемость COVID-19 за неделю сократилась на 11,5%, за этот период были госпитализированы 8,7 тысячи человек, что на 7,9% ниже в сравнении с предыдущей неделей. Выздоровели за неделю 104 752 человек, 164 человека умерли.
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