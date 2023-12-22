https://ria.ru/20231222/gripp-1917390451.html

У 16 детей, следовавших в поезде из Тюмени, подтвердился грипп А

У 16 детей, следовавших в поезде из Тюмени, подтвердился грипп А - РИА Новости, 22.12.2023

У 16 детей, следовавших в поезде из Тюмени, подтвердился грипп А

У 16 детей, следовавших на поезде из Тюмени, выявили грипп А, еще 70 болеют ОРВИ, сообщила пресс-служба Минздрава. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T09:19

2023-12-22T09:19

2023-12-22T11:57

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

тюмень

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917140507_0:243:1209:923_1920x0_80_0_0_4d94505e68f6d3b338efb9763ec76ed1.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. У 16 детей, следовавших на поезде из Тюмени, выявили грипп А, еще 70 болеют ОРВИ, сообщила пресс-служба Минздрава. "По оперативным данным, лечение в инфекционном стационаре продолжают получать 86 детей, в том числе у 16 детей диагностирован грипп А, у 70 детей — острая респираторная инфекция. Состояние семи детей оценивается как средней степени тяжести, 79 — легкой степени тяжести", — уточнили в ведомстве. Тридцать восемь детей и 11 взрослых сопровождающих оказались здоровыми, их разместили в провизорном отделении.Детям проводится все необходимое лечение, организованы телемедицинские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава. Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Михаила Мурашко. Накануне 12-летняя девочка скончалась в поезде Тюмень — Адлер. Группа из 124 детей и 11 сопровождающих возвращалась из лагеря, в поезде у некоторых ребят выявили признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на ближайшей станции Колышлей в Пензенской области, куда вызвали скорую помощь. Бригада медиков прибыла незамедлительно, но спасти девочку не удалось. Всю группу детей решили направить на дополнительное обследование в медицинские учреждения Саратова.

https://ria.ru/20231221/poezd-1917151445.html

https://ria.ru/20231222/karantin-1917379174.html

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство здравоохранения рф (минздрав россии), тюмень, здоровье - общество