У 16 детей, следовавших в поезде из Тюмени, подтвердился грипп А
Минздрав: грипп А выявили у 16 детей из поезда Тюмень — Адлер, у 70 нашли ОРВИ
© Фото : Роман Бусаргин/TelegramАвтобус с детьми на территории Саратовской областной инфекционной больницы
Автобус с детьми на территории Саратовской областной инфекционной больницы
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. У 16 детей, следовавших на поезде из Тюмени, выявили грипп А, еще 70 болеют ОРВИ, сообщила пресс-служба Минздрава.
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"По оперативным данным, лечение в инфекционном стационаре продолжают получать 86 детей, в том числе у 16 детей диагностирован грипп А, у 70 детей — острая респираторная инфекция. Состояние семи детей оценивается как средней степени тяжести, 79 — легкой степени тяжести", — уточнили в ведомстве.
Тридцать восемь детей и 11 взрослых сопровождающих оказались здоровыми, их разместили в провизорном отделении.
Детям проводится все необходимое лечение, организованы телемедицинские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава.
Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Накануне 12-летняя девочка скончалась в поезде Тюмень — Адлер. Группа из 124 детей и 11 сопровождающих возвращалась из лагеря, в поезде у некоторых ребят выявили признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на ближайшей станции Колышлей в Пензенской области, куда вызвали скорую помощь.
Бригада медиков прибыла незамедлительно, но спасти девочку не удалось. Всю группу детей решили направить на дополнительное обследование в медицинские учреждения Саратова.