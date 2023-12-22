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У 16 детей, следовавших в поезде из Тюмени, подтвердился грипп А - РИА Новости, 22.12.2023
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09:19 22.12.2023 (обновлено: 11:57 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/gripp-1917390451.html
У 16 детей, следовавших в поезде из Тюмени, подтвердился грипп А
У 16 детей, следовавших в поезде из Тюмени, подтвердился грипп А - РИА Новости, 22.12.2023
У 16 детей, следовавших в поезде из Тюмени, подтвердился грипп А
У 16 детей, следовавших на поезде из Тюмени, выявили грипп А, еще 70 болеют ОРВИ, сообщила пресс-служба Минздрава. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T09:19
2023-12-22T11:57
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
тюмень
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. У 16 детей, следовавших на поезде из Тюмени, выявили грипп А, еще 70 болеют ОРВИ, сообщила пресс-служба Минздрава. "По оперативным данным, лечение в инфекционном стационаре продолжают получать 86 детей, в том числе у 16 детей диагностирован грипп А, у 70 детей — острая респираторная инфекция. Состояние семи детей оценивается как средней степени тяжести, 79 — легкой степени тяжести", — уточнили в ведомстве. Тридцать восемь детей и 11 взрослых сопровождающих оказались здоровыми, их разместили в провизорном отделении.Детям проводится все необходимое лечение, организованы телемедицинские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава. Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Михаила Мурашко. Накануне 12-летняя девочка скончалась в поезде Тюмень — Адлер. Группа из 124 детей и 11 сопровождающих возвращалась из лагеря, в поезде у некоторых ребят выявили признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на ближайшей станции Колышлей в Пензенской области, куда вызвали скорую помощь. Бригада медиков прибыла незамедлительно, но спасти девочку не удалось. Всю группу детей решили направить на дополнительное обследование в медицинские учреждения Саратова.
https://ria.ru/20231221/poezd-1917151445.html
https://ria.ru/20231222/karantin-1917379174.html
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), тюмень, здоровье - общество
Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Тюмень, Здоровье - Общество
У 16 детей, следовавших в поезде из Тюмени, подтвердился грипп А

Минздрав: грипп А выявили у 16 детей из поезда Тюмень — Адлер, у 70 нашли ОРВИ

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramАвтобус с детьми на территории Саратовской областной инфекционной больницы
Автобус с детьми на территории Саратовской областной инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Автобус с детьми на территории Саратовской областной инфекционной больницы
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. У 16 детей, следовавших на поезде из Тюмени, выявили грипп А, еще 70 болеют ОРВИ, сообщила пресс-служба Минздрава.
«
"По оперативным данным, лечение в инфекционном стационаре продолжают получать 86 детей, в том числе у 16 детей диагностирован грипп А, у 70 детей — острая респираторная инфекция. Состояние семи детей оценивается как средней степени тяжести, 79 — легкой степени тяжести", — уточнили в ведомстве.
Тридцать восемь детей и 11 взрослых сопровождающих оказались здоровыми, их разместили в провизорном отделении.
Детям проводится все необходимое лечение, организованы телемедицинские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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21 декабря, 10:52
Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Накануне 12-летняя девочка скончалась в поезде Тюмень — Адлер. Группа из 124 детей и 11 сопровождающих возвращалась из лагеря, в поезде у некоторых ребят выявили признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на ближайшей станции Колышлей в Пензенской области, куда вызвали скорую помощь.
Бригада медиков прибыла незамедлительно, но спасти девочку не удалось. Всю группу детей решили направить на дополнительное обследование в медицинские учреждения Саратова.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ТюменьЗдоровье - Общество
 
 
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