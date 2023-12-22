https://ria.ru/20231222/gazirovka-1917506700.html

В Госдуме раскритиковали школьные буфеты, продающие чипсы и газировку

В Госдуме раскритиковали школьные буфеты, продающие чипсы и газировку - РИА Новости, 22.12.2023

В Госдуме раскритиковали школьные буфеты, продающие чипсы и газировку

Глава комитета ГД по здоровью Бадма Башанкаев отметил проблему продажи в буфетах школ газировки и чипсов, которые формируют у детей неразборчивое пищевое... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:35

2023-12-22T15:35

2023-12-22T15:35

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава комитета ГД по здоровью Бадма Башанкаев отметил проблему продажи в буфетах школ газировки и чипсов, которые формируют у детей неразборчивое пищевое поведение. "Привычки должны формироваться со школы правильные. Я до сих пор не могу понять, как в некоторых школьных буфетах продаются сладкая газированная вода и чипсы... это же неправильно... вырабатываем у человека привычку подслащивать все, это все заканчивается неразборчивым пищевым поведением", - сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

https://ria.ru/20231130/pitanie-1912828235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, здоровье - общество, россия