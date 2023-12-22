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В Госдуме раскритиковали школьные буфеты, продающие чипсы и газировку - РИА Новости, 22.12.2023
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15:35 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/gazirovka-1917506700.html
В Госдуме раскритиковали школьные буфеты, продающие чипсы и газировку
В Госдуме раскритиковали школьные буфеты, продающие чипсы и газировку - РИА Новости, 22.12.2023
В Госдуме раскритиковали школьные буфеты, продающие чипсы и газировку
Глава комитета ГД по здоровью Бадма Башанкаев отметил проблему продажи в буфетах школ газировки и чипсов, которые формируют у детей неразборчивое пищевое... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:35
2023-12-22T15:35
госдума рф
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава комитета ГД по здоровью Бадма Башанкаев отметил проблему продажи в буфетах школ газировки и чипсов, которые формируют у детей неразборчивое пищевое поведение. "Привычки должны формироваться со школы правильные. Я до сих пор не могу понять, как в некоторых школьных буфетах продаются сладкая газированная вода и чипсы... это же неправильно... вырабатываем у человека привычку подслащивать все, это все заканчивается неразборчивым пищевым поведением", - сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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Госдума РФ, Здоровье - Общество, Россия
В Госдуме раскритиковали школьные буфеты, продающие чипсы и газировку

Депутат Башанкаев отметил проблему продажи в школьных буфетах чипсов и газировки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкШкольный буфет
Школьный буфет - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Школьный буфет. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава комитета ГД по здоровью Бадма Башанкаев отметил проблему продажи в буфетах школ газировки и чипсов, которые формируют у детей неразборчивое пищевое поведение.
"Привычки должны формироваться со школы правильные. Я до сих пор не могу понять, как в некоторых школьных буфетах продаются сладкая газированная вода и чипсы... это же неправильно... вырабатываем у человека привычку подслащивать все, это все заканчивается неразборчивым пищевым поведением", - сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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