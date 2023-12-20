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В Петербурге ввели масочный режим для массовых мероприятий - РИА Новости, 20.12.2023
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15:57 20.12.2023 (обновлено: 16:51 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/maski-1916997216.html
В Петербурге ввели масочный режим для массовых мероприятий
В Петербурге ввели масочный режим для массовых мероприятий - РИА Новости, 20.12.2023
В Петербурге ввели масочный режим для массовых мероприятий
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу предписало всем организациям и учреждениям соблюдать масочный режим при проведении массовых мероприятий, следует РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:57
2023-12-20T16:51
общество
здоровье - общество
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу предписало всем организациям и учреждениям соблюдать масочный режим при проведении массовых мероприятий, следует из постановления главного санитарного врача по городу Наталии Башкетовой.&quot;Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий (необходимо. — Прим. ред.) обеспечить &lt;…&gt; использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)&quot;, — говорится в документе.Кроме того, со среды масочный режим ввели в поликлиниках и больницах всех форм собственности. В постановлении указано, что причиной подобных мер стало осложнение эпидемиологической ситуации по коронавирусу, а также гриппу и ОРВИ. С 11 по 17 декабря заболеваемость COVID-19 в Петербурге выросла на 18,7 процента по сравнению с предыдущей неделей, а ОРВИ за этот же период — на 41,5 процента.
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санкт-петербург
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общество, здоровье - общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Петербурге ввели масочный режим для массовых мероприятий

В Петербурге вернули масочный режим для больниц и массовых мероприятий

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредновогодний Санкт-Петербург
Предновогодний Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу предписало всем организациям и учреждениям соблюдать масочный режим при проведении массовых мероприятий, следует из постановления главного санитарного врача по городу Наталии Башкетовой.
«

"Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий (необходимо. — Прим. ред.) обеспечить <…> использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)", — говорится в документе.

Кроме того, со среды масочный режим ввели в поликлиниках и больницах всех форм собственности.
В постановлении указано, что причиной подобных мер стало осложнение эпидемиологической ситуации по коронавирусу, а также гриппу и ОРВИ. С 11 по 17 декабря заболеваемость COVID-19 в Петербурге выросла на 18,7 процента по сравнению с предыдущей неделей, а ОРВИ за этот же период — на 41,5 процента.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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