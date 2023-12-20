https://ria.ru/20231220/maski-1916997216.html

В Петербурге ввели масочный режим для массовых мероприятий

В Петербурге ввели масочный режим для массовых мероприятий - РИА Новости, 20.12.2023

В Петербурге ввели масочный режим для массовых мероприятий

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу предписало всем организациям и учреждениям соблюдать масочный режим при проведении массовых мероприятий, следует РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T15:57

2023-12-20T15:57

2023-12-20T16:51

общество

здоровье - общество

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу предписало всем организациям и учреждениям соблюдать масочный режим при проведении массовых мероприятий, следует из постановления главного санитарного врача по городу Наталии Башкетовой."Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий (необходимо. — Прим. ред.) обеспечить <…> использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)", — говорится в документе.Кроме того, со среды масочный режим ввели в поликлиниках и больницах всех форм собственности. В постановлении указано, что причиной подобных мер стало осложнение эпидемиологической ситуации по коронавирусу, а также гриппу и ОРВИ. С 11 по 17 декабря заболеваемость COVID-19 в Петербурге выросла на 18,7 процента по сравнению с предыдущей неделей, а ОРВИ за этот же период — на 41,5 процента.

https://ria.ru/20231219/maska-1916690742.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)