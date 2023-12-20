https://ria.ru/20231220/maski-1916997216.html
В Петербурге ввели масочный режим для массовых мероприятий
В Петербурге ввели масочный режим для массовых мероприятий - РИА Новости, 20.12.2023
В Петербурге ввели масочный режим для массовых мероприятий
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу предписало всем организациям и учреждениям соблюдать масочный режим при проведении массовых мероприятий, следует РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:57
2023-12-20T15:57
2023-12-20T16:51
общество
здоровье - общество
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу предписало всем организациям и учреждениям соблюдать масочный режим при проведении массовых мероприятий, следует из постановления главного санитарного врача по городу Наталии Башкетовой."Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий (необходимо. — Прим. ред.) обеспечить <…> использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)", — говорится в документе.Кроме того, со среды масочный режим ввели в поликлиниках и больницах всех форм собственности. В постановлении указано, что причиной подобных мер стало осложнение эпидемиологической ситуации по коронавирусу, а также гриппу и ОРВИ. С 11 по 17 декабря заболеваемость COVID-19 в Петербурге выросла на 18,7 процента по сравнению с предыдущей неделей, а ОРВИ за этот же период — на 41,5 процента.
https://ria.ru/20231219/maska-1916690742.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Петербурге ввели масочный режим для массовых мероприятий
В Петербурге вернули масочный режим для больниц и массовых мероприятий