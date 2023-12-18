https://ria.ru/20231218/son-1916522246.html

Каждый четвертый школьник имеет проблемы со сном, заявили в РАО

Каждый четвертый школьник имеет проблемы со сном, заявили в РАО - РИА Новости, 18.12.2023

Каждый четвертый школьник имеет проблемы со сном, заявили в РАО

Около 40% российских школьниц имеют проблемы со сном, они связаны с высокой загрузкой домашними заданиями, компьютерными играми, дополнительными занятиями,... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:35

2023-12-18T15:35

2023-12-18T15:57

здоровье - общество

ольга васильева

российская академия образования

школа

сон

сн_образование

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Около 40% российских школьниц имеют проблемы со сном, они связаны с высокой загрузкой домашними заданиями, компьютерными играми, дополнительными занятиями, заявила президент Российской академии образования Ольга Васильева в интервью. В пресс-службе РАО пояснили, что психологи Российской академии образования провели исследование дневной сонливости школьников, в котором приняли участие более 3,5 тысячи ребят 10-18 лет, результаты показали, что у 21% мальчиков и 39% девочек наблюдаются выраженная дневная сонливость. "У нас 39 процентов ребят имеют большие проблемы со сном, то есть мы недосыпаем... Наблюдаются проблемы со сном, они недосыпают, нет не то что 9-11 часов, нет даже восьми часов сна. Почему? Потому что есть "перегруз" домашним заданием, есть "перегруз" компьютерными играми, есть "перегруз" дополнительными занятиями", – сказала Васильева в интервью телеканалу "Россия 24". Она добавила, что это приводит к тому, что когнитивные возможности и работоспособность нарушаются из-за дневной сонливости, вызванной недосыпом.

https://ria.ru/20231215/mchs-1915961368.html

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здоровье - общество, ольга васильева, российская академия образования, школа, сон, сн_образование