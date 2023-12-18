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Каждый четвертый школьник имеет проблемы со сном, заявили в РАО - РИА Новости, 18.12.2023
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15:35 18.12.2023 (обновлено: 15:57 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/son-1916522246.html
Каждый четвертый школьник имеет проблемы со сном, заявили в РАО
Каждый четвертый школьник имеет проблемы со сном, заявили в РАО - РИА Новости, 18.12.2023
Каждый четвертый школьник имеет проблемы со сном, заявили в РАО
Около 40% российских школьниц имеют проблемы со сном, они связаны с высокой загрузкой домашними заданиями, компьютерными играми, дополнительными занятиями,... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:35
2023-12-18T15:57
здоровье - общество
ольга васильева
российская академия образования
школа
сон
сн_образование
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Около 40% российских школьниц имеют проблемы со сном, они связаны с высокой загрузкой домашними заданиями, компьютерными играми, дополнительными занятиями, заявила президент Российской академии образования Ольга Васильева в интервью. В пресс-службе РАО пояснили, что психологи Российской академии образования провели исследование дневной сонливости школьников, в котором приняли участие более 3,5 тысячи ребят 10-18 лет, результаты показали, что у 21% мальчиков и 39% девочек наблюдаются выраженная дневная сонливость. "У нас 39 процентов ребят имеют большие проблемы со сном, то есть мы недосыпаем... Наблюдаются проблемы со сном, они недосыпают, нет не то что 9-11 часов, нет даже восьми часов сна. Почему? Потому что есть "перегруз" домашним заданием, есть "перегруз" компьютерными играми, есть "перегруз" дополнительными занятиями", – сказала Васильева в интервью телеканалу "Россия 24". Она добавила, что это приводит к тому, что когнитивные возможности и работоспособность нарушаются из-за дневной сонливости, вызванной недосыпом.
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здоровье - общество, ольга васильева, российская академия образования, школа, сон, сн_образование
Здоровье - Общество, Ольга Васильева, Российская академия образования, Школа, Сон, СН_Образование
Каждый четвертый школьник имеет проблемы со сном, заявили в РАО

Васильева: 21% школьников и 39% школьниц школьников имеют проблемы со сном

© iStock.com / mediaphotosУченики во время занятий
Ученики во время занятий - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© iStock.com / mediaphotos
Ученики во время занятий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Около 40% российских школьниц имеют проблемы со сном, они связаны с высокой загрузкой домашними заданиями, компьютерными играми, дополнительными занятиями, заявила президент Российской академии образования Ольга Васильева в интервью.
В пресс-службе РАО пояснили, что психологи Российской академии образования провели исследование дневной сонливости школьников, в котором приняли участие более 3,5 тысячи ребят 10-18 лет, результаты показали, что у 21% мальчиков и 39% девочек наблюдаются выраженная дневная сонливость.
«
"У нас 39 процентов ребят имеют большие проблемы со сном, то есть мы недосыпаем... Наблюдаются проблемы со сном, они недосыпают, нет не то что 9-11 часов, нет даже восьми часов сна. Почему? Потому что есть "перегруз" домашним заданием, есть "перегруз" компьютерными играми, есть "перегруз" дополнительными занятиями", – сказала Васильева в интервью телеканалу "Россия 24".
Она добавила, что это приводит к тому, что когнитивные возможности и работоспособность нарушаются из-за дневной сонливости, вызванной недосыпом.
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Здоровье - ОбществоОльга ВасильеваРоссийская академия образованияШколаСонСН_Образование
 
 
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