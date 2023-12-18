https://ria.ru/20231218/migranty-1916391778.html

Международный день мигранта

Международный день мигранта - РИА Новости, 18.12.2023

Международный день мигранта

Международный день мигранта (International Migrants Day) ежегодно проводится 18 декабря. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T08:15

2023-12-18T08:15

2023-12-18T08:15

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Международный день мигранта (International Migrants Day) ежегодно проводится 18 декабря. В этот день в 1990 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Международный день был провозглашен 4 декабря 2000 года. Миграция – глобальное явление, обусловленное рядом факторов. Основной причиной является стремление человека к достойной, безопасной и мирной жизни. Решение покинуть свой дом – всегда крайняя мера, часто означающая начало опасного, а иногда и смертельно опасного скитания. В настоящее время в результате глобализации и развитию связи и транспорта значительно выросло число людей, стремящихся и способных переместиться в другие места. Многим развитым и динамично развивающимся странам требуются трудящиеся-мигранты для заполнения тех рабочих мест, от которых за предлагаемую плату отказывается местное население. Рост спроса объясняется также старением населения, т.к. возникает дефицит рабочей силы по отношению к иждивенцам. Уровень образования молодежи растет, и лишь немногие из них соглашаются на низкооплачиваемую и тяжелую работу. Результатом миграции может быть сокращение зарплаты или рост уровня безработицы среди неквалифицированных работников в развитых странах, многие из которых сами являются мигрантами, прибывшими с предыдущими волнами миграции. Однако большинство мигрантов дополняют местные трудовые ресурсы, а не конкурируют с ними. Берясь за работу, которая может быть не выполнена или потребует более высоких затрат, мигранты позволяют местному населению заниматься более производительным и высокооплачиваемым трудом. Они также заняты на работах, которые могли быть переданы на внешний подряд. Вливаясь в ряды рабочей силы и увеличивая число потребителей, мигранты содействуют росту экономики в принимающих странах. Решением проблем международной миграции в рамках системы ООН занимается множество структур, а также другие организации. Это Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Международная организация труда (МОТ), Международная организация по миграции (МОМ), ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Детский фонда ООН (ЮНИСЕФ), Группа по проблемам глобальной миграции и др. 10 декабря 2018 года на Межправительственной конференции в Марракеше (Марокко) представители 164 государств одобрили Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. Документ, текст которого был выработан в ходе шестимесячного обсуждения практически всеми государствами-членами ООН, не является юридически обязывающим, а лишь открывает возможность к глобальному сотрудничеству в этой сфере. 17 декабря 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Глобальный договор о беженцах. Документ призван ослабить нагрузку на принимающие страны и улучшить способность беженцев обеспечивать самих себя. Договор предусматривает содействие созданию в странах происхождения беженцев условий для безопасного и достойного возвращения, а также "направлен на развитие международного сотрудничества в вопросах миграции между всеми соответствующими субъектами и подготовлен с пониманием того, что ни одно государство не может самостоятельно решать вопросы миграции". Масштабы международной миграции неуклонно растут: в 2020 году в мире было на 128 миллионов больше мигрантов, чем в 1990 году, и в три раза больше, чем в 1970 году. По данным доклада МOM (2022), в 2020 году в мире насчитывался 281 миллион международных мигрантов (3,6% населения мира). Хотя большинство людей в мире проживают в стране своего рождения, все больше людей мигрируют в другие государства своего региона. Другие перемещаются дальше в страны с высоким уровнем дохода, однако COVID-19 вызвал серьезные сбои в работе миграционных систем, особенно в секторах, опирающихся на механизмы высокой мобильности. Трудовые мигранты составляют подавляющее большинство международных мигрантов в мире, большинство из них проживает в странах с высоким уровнем дохода. Глобальное перемещение находится на рекордно высоком уровне: число внутренне перемещенных лиц составляет около 55 миллионов, а число беженцев – более 26 миллионов. Европа в настоящее время является крупнейшим пунктом назначения для международных мигрантов: в ней проживает 87 миллионов мигрантов (30,9% от общего числа мигрантов), за которым следуют 86 миллионов мигрантов, живущих в Азии (30,5%). Северная Америка является местом назначения для 59 миллионов мигрантов (20,9%), за ней следует Африка с 25 миллионами мигрантов (9%). За последние 15 лет число международных мигрантов в Латинской Америке и Карибском бассейне увеличилось более чем вдвое, примерно с семи миллионов до 15 миллионов, что сделало этот регион самым высоким по темпам роста миграции и пункт назначения (5,3%). В Океании проживают около девяти миллионов международных мигрантов (3,3%). Как и последние 50 лет, США остаются основным пунктом назначения для мигрантов, где проживает более 51 миллиона мигрантов. Германия стала второй по значимости страной назначения – 16 миллионов, а Саудовская Аравия – третьей с 13 миллионами мигрантов. Россия и Великобритания замыкают пятерку крупнейших стран назначения с примерно 12 миллионами и девятью миллионами международных мигрантов соответственно. По данным МOM (2022), с 2014 года более 50 тысяч человек во всем погибли во время миграции. Маршруты, по которым мигранты пересекают границу Мексики и США, – самые опасные сухопутные миграционные пути в мире. В 2022 году на этой границе было зафиксировано 686 случаев смерти и исчезновения переселенцев. Почти половина смертей (307) были связаны с пересечением пустынь Сонора и Чиуауа, что намного больше, чем в других пустынных регионах с нерегулярной миграцией. Так, в 2022 году в пустыне Сахара погибло 212 человек. Одной из наиболее тревожных тенденций стал рост смертности на миграционных маршрутах в странах Карибского бассейна: в 2022 году там было зарегистрировано 350 смертей по сравнению с 245 в 2021 году и менее 170 случаев, зарегистрированных за все предыдущие годы. На долю выходцев из Доминиканской Республики, Гаити и Кубы приходится наибольшее количество смертей мигрантов в Карибском бассейне. На пограничном переходе Дариен в джунглях между Колумбией и Панамой в 2022 году был зарегистрирован 141 случай смерти среди мигрантов. По данным МВД России, на июнь 2023 года на миграционном учете состояло 5,1 миллиона иностранных граждан и лиц без гражданства. Наибольшее их число прибыли из Узбекистана (1,9 миллиона человек), Таджикистана (1,3 миллиона человек), Киргизии (467 тысяч человек), Казахстана (210 тысяч человек) и Армении (198 тысяч человек). Основной целью их въезда в РФ указана работа (3,5 миллиона человек). Наиболее привлекательными для приезжих оказались Москва (почти 925 тысяч человек) и Московская область (1,044 миллиона человек), Санкт-Петербург и Ленинградская область (почти 576 тысяч человек), Краснодарский край (184 тысячи человек). По данным МВД РФ, в 2022 году были зарегистрированы 55 тысяч человек, не имеющих обоснования для пребывания в России. По состоянию на июнь 2023 года в России находились 0,4% неучтенных нелегалов. По данным экспертов, трудовые мигранты предпочитают работу со сдельной оплатой труда: такси, курьерские службы, логистические центры, где доход зависит от числа выполненных заказов. При этом и россияне и приезжие работают на одинаковых тарифах. Так, средний заработок у сборщика заказов – 42,6 тысяч рублей, таксиста – от 60 до 200 тысяч рублей, курьера – 70 тысяч рублей. В 2018 году президента РФ подписал указ "О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы". В настоящее время правительство РФ продолжает работу над обновленной концепцией государственной миграционной политики России. Среди основных ее положений – цифровая трансформация (все сведения о мигрантах и их работодателях войдут в электронные реестры); взаимодействие государственных органов с иностранными гражданами в онлайн-формате; усиление контроля над пребыванием в России мигрантов и вопросами безопасности и преступности; их культурная и социальная адаптация с упором на русский язык и уважение к местным ценностям и обычаям. В ООН предлагают государствам-членам, а также межправительственным и неправительственным организациям отмечать Международный день мигранта путем деятельности по распространению информации о правах человека и основных свободах мигрантов, обмену опытом и разработке мер по обеспечению их защиты.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, оон, юнеско, юнисеф, сша, россия, карибский бассейн