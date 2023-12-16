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Эмир Кувейта Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах. Биография - РИА Новости, 16.12.2023
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14:13 16.12.2023
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Эмир Кувейта Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах. Биография
Эмир Кувейта Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах. Биография - РИА Новости, 16.12.2023
Эмир Кувейта Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах. Биография
Эмир Кувейта Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах родился 25 июня 1937 года в Кувейте. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T14:13
2023-12-16T14:13
справки
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Эмир Кувейта Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах родился 25 июня 1937 года в Кувейте. Он являлся шестым сыном шейха Ахмеда ас-Сабаха, десятого эмира Кувейта Ахмеда I (1885-1950), правившего в 1921-1950 годах. Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах приходился сводным братом эмиру Кувейта Сабаху IV (Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, 1929-2020), правившему страной в 2006-2020 годах. Политическую карьеру Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах начал 21 февраля 1961 года в должности губернатора провинции Хавалли, занимал этот пост до 19 марта 1978 года. С 1978 по 1988 год был министром внутренних дел страны. В 1988-1991 годах был министром обороны Кувейта. С 20 апреля 1991 года по 17 октября 1992 года занимал пост министра социальных дел и занятости. 16 октября 1994 года был назначен заместителем начальника Национальной гвардии. 13 июля 2003 года был вновь назначен министром внутренних дел. 16 октября 2003 года стал первым заместителем премьер-министра страны, сохранив пост министра внутренних дел. 7 февраля 2006 года указом эмира страны получил титул наследного принца Кувейта. 8 июля 2020 года было объявлено, что в связи с болезнью эмира Сабаха IV наследный принц Кувейта будет временно исполнять "ряд обязанностей" эмира государства. 29 сентября 2020 года наследный принц Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах был назначен новым эмиром Кувейта. В ноябре 2023 года сообщалось, что эмир был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. 16 декабря 2023 года эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет. Эмир был женат, у него остались четыре сына и дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, кувейт, сабах iv
Справки, Кувейт, Сабах IV

Эмир Кувейта Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах. Биография

© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATЭмир государства Кувейт Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Эмир государства Кувейт Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
Эмир государства Кувейт Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Архивное фото
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Эмир Кувейта Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах родился 25 июня 1937 года в Кувейте.
Он являлся шестым сыном шейха Ахмеда ас-Сабаха, десятого эмира Кувейта Ахмеда I (1885-1950), правившего в 1921-1950 годах.
Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах приходился сводным братом эмиру Кувейта Сабаху IV (Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, 1929-2020), правившему страной в 2006-2020 годах.
Политическую карьеру Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах начал 21 февраля 1961 года в должности губернатора провинции Хавалли, занимал этот пост до 19 марта 1978 года.
С 1978 по 1988 год был министром внутренних дел страны.
В 1988-1991 годах был министром обороны Кувейта.
С 20 апреля 1991 года по 17 октября 1992 года занимал пост министра социальных дел и занятости.
16 октября 1994 года был назначен заместителем начальника Национальной гвардии.
13 июля 2003 года был вновь назначен министром внутренних дел.
16 октября 2003 года стал первым заместителем премьер-министра страны, сохранив пост министра внутренних дел.
7 февраля 2006 года указом эмира страны получил титул наследного принца Кувейта.
8 июля 2020 года было объявлено, что в связи с болезнью эмира Сабаха IV наследный принц Кувейта будет временно исполнять "ряд обязанностей" эмира государства.
29 сентября 2020 года наследный принц Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах был назначен новым эмиром Кувейта.
В ноябре 2023 года сообщалось, что эмир был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
16 декабря 2023 года эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет.
Эмир был женат, у него остались четыре сына и дочь.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиКувейтСабах IV
 
 
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