Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 86 лет
© AP Photo / Nasser WaggiЭмир Государства Кувейт Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
© AP Photo / Nasser Waggi
Эмир Государства Кувейт Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Архивное фото
КАИР, 16 дек — РИА Новости. Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет, сообщил в эфире государственного телевидения министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах.
«
"Мы оплакиваем эмира Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который умер в субботу", — сказал министр.
В конце ноября сообщалось, что эмира госпитализировали из-за проблем со здоровьем.
Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился 25 июня 1937 года в Кувейте. Это шестой сын шейха Ахмеда ас-Сабаха, десятого эмира Кувейта Ахмеда I, правившего в 1921-1950 годах. Он занимал кувейтский престол с сентября 2020 года, после смерти его сводного брата Сабаха IV.
После кончины нынешнего эмира унаследовать власть должен его младший брат, 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Правительство уже объявило его новым эмиром.
Согласно Конституции Кувейта, наследник престола после смерти правителя автоматически становится эмиром, но наделяется всей полнотой власти после принесения клятвы перед парламентом — Национальным собранием.