https://ria.ru/20231216/emir-1916183261.html

Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах - РИА Новости, 16.12.2023

Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет, сообщил в эфире государственного телевидения министр по делам канцелярии эмира... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T12:57

2023-12-16T12:57

2023-12-16T14:30

в мире

кувейт

сабах аль-ахмед аль-джабер ас-сабах

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КАИР, 16 дек — РИА Новости. Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет, сообщил в эфире государственного телевидения министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах."Мы оплакиваем эмира Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который умер в субботу", — сказал министр.В конце ноября сообщалось, что эмира госпитализировали из-за проблем со здоровьем.Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился 25 июня 1937 года в Кувейте. Это шестой сын шейха Ахмеда ас-Сабаха, десятого эмира Кувейта Ахмеда I, правившего в 1921-1950 годах. Он занимал кувейтский престол с сентября 2020 года, после смерти его сводного брата Сабаха IV.После кончины нынешнего эмира унаследовать власть должен его младший брат, 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Правительство уже объявило его новым эмиром.

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в мире, кувейт, сабах аль-ахмед аль-джабер ас-сабах