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Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах - РИА Новости, 16.12.2023
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12:57 16.12.2023 (обновлено: 14:30 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/emir-1916183261.html
Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах - РИА Новости, 16.12.2023
Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет, сообщил в эфире государственного телевидения министр по делам канцелярии эмира... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T12:57
2023-12-16T14:30
в мире
кувейт
сабах аль-ахмед аль-джабер ас-сабах
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КАИР, 16 дек — РИА Новости. Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет, сообщил в эфире государственного телевидения министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах."Мы оплакиваем эмира Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который умер в субботу", — сказал министр.В конце ноября сообщалось, что эмира госпитализировали из-за проблем со здоровьем.Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился 25 июня 1937 года в Кувейте. Это шестой сын шейха Ахмеда ас-Сабаха, десятого эмира Кувейта Ахмеда I, правившего в 1921-1950 годах. Он занимал кувейтский престол с сентября 2020 года, после смерти его сводного брата Сабаха IV.После кончины нынешнего эмира унаследовать власть должен его младший брат, 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Правительство уже объявило его новым эмиром.
https://ria.ru/20231216/emir-1916194068.html
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в мире, кувейт, сабах аль-ахмед аль-джабер ас-сабах
В мире, Кувейт, Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 86 лет

© AP Photo / Nasser WaggiЭмир Государства Кувейт Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Эмир Государства Кувейт Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Nasser Waggi
Эмир Государства Кувейт Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Архивное фото
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КАИР, 16 дек — РИА Новости. Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет, сообщил в эфире государственного телевидения министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах.
«
"Мы оплакиваем эмира Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который умер в субботу", — сказал министр.
В конце ноября сообщалось, что эмира госпитализировали из-за проблем со здоровьем.
Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился 25 июня 1937 года в Кувейте. Это шестой сын шейха Ахмеда ас-Сабаха, десятого эмира Кувейта Ахмеда I, правившего в 1921-1950 годах. Он занимал кувейтский престол с сентября 2020 года, после смерти его сводного брата Сабаха IV.
После кончины нынешнего эмира унаследовать власть должен его младший брат, 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Правительство уже объявило его новым эмиром.

Согласно Конституции Кувейта, наследник престола после смерти правителя автоматически становится эмиром, но наделяется всей полнотой власти после принесения клятвы перед парламентом — Национальным собранием.

Эмир государства Кувейт Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Эмир Кувейта Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах. Биография
14:13
 
В миреКувейтСабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
 
 
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