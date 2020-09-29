https://ria.ru/20200929/emir-1577967436.html

Стало известно имя нового эмира Кувейта

Новым эмиром Кувейта назначен наследный принц Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах после кончины эмира Сабаха IV, сообщил во вторник в эфире гостелевидения... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T19:34

2020-09-29T19:34

2020-09-29T20:05

сабах iv

кувейт

в мире

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<strong>ДОХА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Новым эмиром <a href="http://ria.ru/location_Kuwait/" target="_blank" data-auto="true">Кувейта</a> назначен наследный принц Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах после кончины эмира Сабаха IV, сообщил во вторник в эфире гостелевидения Кувейта госминистр по делам кабинета министров Анас Халед аль-Салех после экстренного заседания кабинета министров в связи с кончиной эмира Кувейта.Ранее министр по делам канцелярии эмира Али аль-Джарах ас-Сабах сообщил, что 91-летний эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Ас Сабах или <a href="http://ria.ru/person_Sabakh_IV/" target="_blank" data-auto="true">Сабах IV</a> скончался в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где он находился на лечении с конца июля после проведенной ему операции."Кабинет министров назначил его Высочество наследного принца шейха Навафа Аль Ахмеда эмиром Государства Кувейт в соответствии со статьей 4 конституции, при этом работа официальных ведомств приостановлена на три дня, а траур в стране объявлен на 40 дней", - отметил госминистр.Спикер Национального собрания (парламента) страны Марзук аль-Ганем рассказал, что новый эмир будет приведен к присяге в среду."Было решено созвать Национальное собрание для проведения специального заседания завтра, в среду, в 11.00 (совпадает с мск - ред.), во время которого его Высочество принесет конституционную присягу согласно тексту статьи 60 конституции", - написал аль-Ганем в Twitter.

https://ria.ru/20200929/emir-1577960975.html

кувейт

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сабах iv, кувейт, в мире