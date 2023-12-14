https://ria.ru/20231214/tatarstan-1915801551.html

Путин рассказал, почему Татарстан выбрали местом проведения саммита БРИКС

Путин рассказал, почему Татарстан выбрали местом проведения саммита БРИКС - РИА Новости, 14.12.2023

Путин рассказал, почему Татарстан выбрали местом проведения саммита БРИКС

Выбор Казани для проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС неслучаен, Татарстан развивается хорошо и становится центром притяжения для всех, заявил... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:49

2023-12-14T14:49

2023-12-14T14:49

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Выбор Казани для проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС неслучаен, Татарстан развивается хорошо и становится центром притяжения для всех, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Ранее Путин определил Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Председателем оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС назначен помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Председателем республиканского оргкомитета стал глава Татарстана Рустам Минниханов. "Это связано с тем, что Татарстан развивается хорошо, а Казань - один из наилучших примеров такого развития. Условия созданы хорошие. И прежний президент, и сегодняшний (глава региона - ред.) - (Рустам - ред.) Минниханнов - работают хорошо", - сказал президент. Путин отметил, что во время его приезда в республику и посещения домов он "порадовался" - "домами-то назвать нельзя, землянки, на самом деле" - это было в начале 2000-х годов, отметил президент. "Мы зашли в дом, там чистенько, всё так прибрано хорошо. У меня до сих пор сохранилось это чувство уважения к людям, которые в таких скромных условиях жили и так всё содержали на таком уровне. Понимаете, уровень внутренней культуры народа. Не то, что поражает, но вызывает уважение", - поделился впечатлениями от той поездки Путин. С этим связано и достаточно уверенное развитие Татарстана, добавил он. Казань провела ряд крупных международных мероприятий, спортивных и общеполитических, напомнил президент страны. "Естественным образом становится центром притяжения - если вам больше нравится слово "хабом", пожалуйста, но Татарстан - многонациональная, многоконфессиональная республика. Выстроены отношения между конфессиями должным образом, хороший пример, в принципе, для всей страны. С этим связан выбор Казани", - заключил глава государства. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".

https://ria.ru/20231214/putin-1915791377.html

https://ria.ru/20231203/aktsiya-1913492078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, казань, россия, владимир путин, юрий ушаков, рустам минниханов, брикс