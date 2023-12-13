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Еще одна компания объявила о запуске трех автобусных рейсов в Хельсинки

Еще одна компания объявила о запуске трех автобусных рейсов в Хельсинки - РИА Новости, 13.12.2023

Еще одна компания объявила о запуске трех автобусных рейсов в Хельсинки

Компания Lux Express с 14 декабря по 1 января вводит три автобусных рейса в день по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки в каждую сторону, 2 января их будет 4,... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T10:58

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Компания Lux Express с 14 декабря по 1 января вводит три автобусных рейса в день по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки в каждую сторону, 2 января их будет 4, а с 3 января – 5 рейсов ежедневно в каждую сторону, следует из сообщения на сайте компании. Согласно расписанию на сайте компании, с 14 декабря по 1 января на маршруте Санкт-Петербург - Хельсинки ежедневно будет выполняться по три автобусных рейса в каждую сторону, 2 января – их будет четыре, а с 3 января – пять рейсов на маршруте ежедневно в каждую сторону. Продажи билетов на рейсы уже открыты. Ранее сообщалось, что в связи с открытием пограничного перехода Ваалимаа в Финляндии с 14 декабря Lux Express возобновляет перевозки по маршруту между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Первый рейс из Петербурга будет выполнен 13 декабря в 23.30 (по московскому времени), а из Хельсинки – 13 декабря в 21.30 (по местному времени). Ранее еще один перевозчик – компания Ecolines – объявила о возобновлении после открытия КПП на границе автобусные рейсы между Санкт-Петербургом в Хельсинки с 14 декабря. С 15 декабря Ecolines будет выполнять на этой линии ежедневно два рейса в каждую сторону. К 20-м числам декабря Ecolines планирует увеличить количество ежедневных отправлений до трех в каждую сторону. Во вторник сообщалось, что правительство Финляндии решило с 14 декабря открыть два КПП на границе с Россией: Ваалимаа и Ниирала. Новое решение будет действовать до 14 января 2024 года.

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