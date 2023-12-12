https://ria.ru/20231212/ecolines-1915421797.html
Ecolines возобновит автобусные рейсы между Россией и Финляндией
Ecolines возобновит автобусные рейсы между Россией и Финляндией - РИА Новости, 13.12.2023
Ecolines возобновит автобусные рейсы между Россией и Финляндией
Компания Ecolines возобновит после открытия КПП на российско-финской границе автобусные рейсы между Санкт-Петербургом и Хельсинки с 14 декабря, сообщает... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-12T23:10
2023-12-12T23:10
2023-12-13T11:55
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Компания Ecolines возобновит после открытия КПП на российско-финской границе автобусные рейсы между Санкт-Петербургом и Хельсинки с 14 декабря, сообщает компания. "Ecolines восстанавливает с 14 декабря 2023 года автобусное движение по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки в связи с решением властей Республики Финляндия о снятии ограничений работы международного автомобильного пункта пропуска Ваалимаа", - говорится в сообщении. Первый рейс из Санкт-Петербурга в Хельсинки отправится 14 декабря в 06.45, первый рейс из Хельсинки в Санкт-Петербург - 14 декабря в 14.30. "С 15 декабря Ecolines будет выполнять на линии Санкт-Петербург-Хельсинки ежедневно два рейса в каждую сторону. К 20-м числам декабря Ecolines планирует увеличить количество ежедневных отправлений до трех в каждую сторону", - отмечается в сообщении. Ранее сообщалось, что отправление первого автобусного рейса компании "Евролайнс" (российское представительство Lux Express Group) из Петербурга в Хельсинки после открытия КПП на границе запланировано 13 декабря в 23.30. Ранее во вторник сообщалось, что правительство Финляндии решило с 14 декабря открыть два КПП на границе с Россией – Ваалимаа и Ниирала. Новое разрешение будет действовать до 14 января 2024 года.
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санкт-петербург, ситуация в днр и лнр, хельсинки, россия, новости - туризм
Санкт-Петербург, Ситуация в ДНР и ЛНР, Хельсинки, Россия, Новости - Туризм
Ecolines возобновит автобусные рейсы между Россией и Финляндией
Компания Ecolines возобновит автобусные рейсы между Россией и Финляндией
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Компания Ecolines возобновит после открытия КПП на российско-финской границе автобусные рейсы между Санкт-Петербургом и Хельсинки с 14 декабря, сообщает компания.
«
"Ecolines восстанавливает с 14 декабря 2023 года автобусное движение по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки в связи с решением властей Республики Финляндия о снятии ограничений работы международного автомобильного пункта пропуска Ваалимаа", - говорится в сообщении.
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Первый рейс из Санкт-Петербурга в Хельсинки отправится 14 декабря в 06.45, первый рейс из Хельсинки в Санкт-Петербург - 14 декабря в 14.30.
«
"С 15 декабря Ecolines будет выполнять на линии Санкт-Петербург-Хельсинки ежедневно два рейса в каждую сторону. К 20-м числам декабря Ecolines планирует увеличить количество ежедневных отправлений до трех в каждую сторону", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что отправление первого автобусного рейса компании "Евролайнс" (российское представительство Lux Express Group) из Петербурга в Хельсинки после открытия КПП на границе запланировано 13 декабря в 23.30.
Ранее во вторник сообщалось, что правительство Финляндии решило с 14 декабря открыть два КПП на границе с Россией – Ваалимаа и Ниирала. Новое разрешение будет действовать до 14 января 2024 года.
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