https://ria.ru/20231212/ecolines-1915421797.html

Ecolines возобновит автобусные рейсы между Россией и Финляндией

Ecolines возобновит автобусные рейсы между Россией и Финляндией - РИА Новости, 13.12.2023

Ecolines возобновит автобусные рейсы между Россией и Финляндией

Компания Ecolines возобновит после открытия КПП на российско-финской границе автобусные рейсы между Санкт-Петербургом и Хельсинки с 14 декабря, сообщает... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-12T23:10

2023-12-12T23:10

2023-12-13T11:55

санкт-петербург

ситуация в днр и лнр

хельсинки

россия

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912943620_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ffbac5ef0e6ab62ea9ad0a3238449f65.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Компания Ecolines возобновит после открытия КПП на российско-финской границе автобусные рейсы между Санкт-Петербургом и Хельсинки с 14 декабря, сообщает компания. "Ecolines восстанавливает с 14 декабря 2023 года автобусное движение по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки в связи с решением властей Республики Финляндия о снятии ограничений работы международного автомобильного пункта пропуска Ваалимаа", - говорится в сообщении. Первый рейс из Санкт-Петербурга в Хельсинки отправится 14 декабря в 06.45, первый рейс из Хельсинки в Санкт-Петербург - 14 декабря в 14.30. "С 15 декабря Ecolines будет выполнять на линии Санкт-Петербург-Хельсинки ежедневно два рейса в каждую сторону. К 20-м числам декабря Ecolines планирует увеличить количество ежедневных отправлений до трех в каждую сторону", - отмечается в сообщении. Ранее сообщалось, что отправление первого автобусного рейса компании "Евролайнс" (российское представительство Lux Express Group) из Петербурга в Хельсинки после открытия КПП на границе запланировано 13 декабря в 23.30. Ранее во вторник сообщалось, что правительство Финляндии решило с 14 декабря открыть два КПП на границе с Россией – Ваалимаа и Ниирала. Новое разрешение будет действовать до 14 января 2024 года.

https://ria.ru/20231212/kpp-1915337652.html

https://ria.ru/20231211/konsulstvo-1915086380.html

санкт-петербург

хельсинки

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, ситуация в днр и лнр, хельсинки, россия, новости - туризм