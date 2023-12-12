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Первый автобус из Петербурга в Хельсинки отправится 13 декабря

Первый автобус из Петербурга в Хельсинки отправится 13 декабря - РИА Новости, 12.12.2023

Первый автобус из Петербурга в Хельсинки отправится 13 декабря

Отправление первого автобусного рейса из Санкт-Петербурга в Хельсинки после открытия КПП на границе запланировано на 13 декабря в 23.30, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T16:59

2023-12-12T16:59

2023-12-12T17:06

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Отправление первого автобусного рейса из Санкт-Петербурга в Хельсинки после открытия КПП на границе запланировано на 13 декабря в 23.30, сообщили РИА Новости в пресс-служба АО Евролайнс (российское представительство Lux Express Group)."Первый рейс Lux Express из Санкт-Петербурга в Хельсинки – 13.12.2023 в 23.30 (по местному времени), а из Хельсинки в Санкт-Петербург – 13.12.2023 в 21.30 (по финскому местному)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231211/konsulstvo-1915086380.html

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Кирилл Волков

санкт-петербург, хельсинки, в мире, россия, финляндия, ситуация в днр и лнр