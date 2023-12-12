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Первый автобус из Петербурга в Хельсинки отправится 13 декабря
Первый автобус из Петербурга в Хельсинки отправится 13 декабря - РИА Новости, 12.12.2023
Первый автобус из Петербурга в Хельсинки отправится 13 декабря
Отправление первого автобусного рейса из Санкт-Петербурга в Хельсинки после открытия КПП на границе запланировано на 13 декабря в 23.30, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:59
2023-12-12T16:59
2023-12-12T17:06
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Отправление первого автобусного рейса из Санкт-Петербурга в Хельсинки после открытия КПП на границе запланировано на 13 декабря в 23.30, сообщили РИА Новости в пресс-служба АО Евролайнс (российское представительство Lux Express Group)."Первый рейс Lux Express из Санкт-Петербурга в Хельсинки – 13.12.2023 в 23.30 (по местному времени), а из Хельсинки в Санкт-Петербург – 13.12.2023 в 21.30 (по финскому местному)", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Санкт-Петербург, Хельсинки, В мире, Россия, Финляндия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Первый автобус из Петербурга в Хельсинки отправится 13 декабря
Отправление первого автобуса Петербург — Хельсинки планируется 13 декабря