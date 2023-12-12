https://ria.ru/20231212/kpp-1915337652.html

Финляндия откроет два КПП на границе с Россией

Финляндия откроет два КПП на границе с Россией - РИА Новости, 12.12.2023

Финляндия откроет два КПП на границе с Россией

Финляндия возобновит работу двух пропускных пунктов на границе с Россией, сообщило правительство страны. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:52

2023-12-12T15:52

2023-12-12T16:29

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Финляндия возобновит работу двух пропускных пунктов на границе с Россией, сообщило правительство страны."Пункты пересечения границы останутся закрытыми, за исключением пунктов пересечения границы "Ваалимаа" и "Ниирала", которые будут открыты для движения в четверг, 14 декабря", — говорится в заявлении.Уточняется, что это решение будет действовать до 14 января. Прием заявлений от просителей международной защиты также сосредоточат на КПП "Ваалимаа" и "Ниирала".По словам премьер-министра республики Петтери Орпо, ограничения сняли для того, чтобы оценить, "изменилось ли что-то к лучшему"."Именно поэтому после тщательного рассмотрения мы в контролируемом порядке открываем два пункта пропуска через границу. Однако мы готовы снова быстро ввести ограничения. Финляндия обеспечит свою национальную безопасность", — подчеркнул он.Министерство внутренних дел Финляндии 30 ноября объявило о закрытии последнего работавшего КПП на границе с Россией "Райа-Йоосеппи — Лотта". Уточнялось, что все пропускные пункты не будут работать до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, такое решение приняли, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Хельсинки, заявил, что "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право". По его словам, надуманные обвинения в организации миграционного кризиса для Москвы неприемлемы.В России не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцировали деструктивные действия США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.

https://ria.ru/20231211/konsulstvo-1915086380.html

https://ria.ru/20231212/perevozchiki-1915321339.html

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финляндия, в мире, россия, хельсинки, дмитрий песков, петтери орпо