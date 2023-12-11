https://ria.ru/20231211/preparaty-1915044234.html

ФМБА разрабатывает наиболее сложные препараты для нужд фонда "Круг добра"

ФМБА разрабатывает наиболее сложные препараты для нужд фонда "Круг добра" - РИА Новости, 11.12.2023

ФМБА разрабатывает наиболее сложные препараты для нужд фонда "Круг добра"

Федеральное медико-биологическое агентство России разрабатывает наиболее сложные препараты для нужд фонда "Круг добра", локализовать производство в России по... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T12:33

2023-12-11T12:33

2023-12-11T12:33

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

здоровье - общество

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России разрабатывает наиболее сложные препараты для нужд фонда "Круг добра", локализовать производство в России по некоторым из них планируется до конца 2024 года, при этом стоимость российских лекарств может быть ниже на 20-25%, чем по зарубежным аналогам, заявил начальник управления организации научных исследований ФМБА России Игорь Берзин. "Агентство взяло на себя миссию разработки наиболее сложных препаратов для нужд деятельности фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), "Круг добра". По результатам совместной проработки с фондом "Круг добра" определен перечень лекарственных препаратов для обеспечения нужд фонда", - сказал Берзин на совещании в Совете Федерации на тему "Импортозамещение в фармацевтической промышленности". Он уточнил, что ФМБА рассматривает разработку препаратов по полному циклу производства независимо от зарубежных участников. Так, уже наработан образец фармсубстанции препарата "Аталурен", который показан при врожденной злокачественной мышечной дистрофии Дюшена, отметил Берзин. По его словам, в настоящее время данный препарат на территории России не локализован. При этом разработку ФМБА планируется локализовать на территории РФ до конца 2024 года, ожидается, что препарат будет на 20-25% дешевле импортного аналога, отметил Берзин.

https://ria.ru/20231206/preparaty-1914059052.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, фонд "круг добра"