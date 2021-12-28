Рейтинг@Mail.ru
Температура у ребенка без симптомов: как сбить, когда к врачу
22:12 28.12.2021 (обновлено: 10:41 14.11.2025)
Температура у ребенка: что делать при повышении температуры без симптомов
Температура у ребенка без симптомов: как сбить, когда к врачу
Температура у ребенка: что делать при повышении температуры без симптомов
Высокая температура у ребенка без симптомов вызывает беспокойство у родителей. Зачастую она поднимается до 37, 38, 39, 40 градусов и держится более 2-5 дней... РИА Новости, 14.11.2025
россия, дети, здоровье - общество, ребенок, температура
Россия, Дети, Здоровье - Общество, ребенок, Температура
Температура у ребенка: что делать при повышении температуры без симптомов

Оглавление
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Высокая температура у ребенка без симптомов вызывает беспокойство у родителей. Зачастую она поднимается до 37, 38, 39, 40 градусов и держится более 2-5 дней. Какие могут быть причины лихорадки: от простуды до серьезных болезней, почему она опасна для детей младше трех месяцев, что делать в домашних условиях, чтобы сбить температуру, и что в этом случае советует врач, — в материале РИА Новости.

Высокая температура у ребенка без симптомов

Высокая температура на языке медиков называется лихорадкой и является защитной реакцией организма. Жар у ребенка зачастую вызывает панику у родителей. Когда в этом случае действительно стоит волноваться?
Согласно рекомендациям Союза педиатров России "Лихорадящий ребенок. Протоколы диагностики и лечения" — опасным для здоровья является подъем температуры выше 41 градуса, при этом искусственное подавление температуры ниже критической отметки снижает иммунную реакцию организма. В связи с этим повышение температуры не всегда плохо и опасно. Благодаря показателям на градуснике можно быстрее диагностировать заболевание и помочь организму победить возбудитель. Кроме того, сама по себе лихорадка редко приводит к неблагоприятным последствиям.

Причины высокой температуры без симптомов

От возраста ребенка зависит скорость реакции организма на возбудитель. Чем меньше малыш, тем быстрее он способен реагировать на различные инфекции повышением температуры. Например, в возрасте до трех месяцев любое изменение температуры является поводом для вызова врача. Это связано с тем, что иммунитет у детей еще не до конца сформирован и нуждается в поддержке. При этом важно не заниматься самолечением, а действовать только согласно инструкции от доктора.
Что касается причин лихорадки у детей, высокая температура может быть вызвана:
  • вирусной инфекцией (простуда, ветрянка и др.);
  • бактериальной инфекцией (воспаление верхних и нижних дыхательных путей и др.)
  • травмами (повреждение кожных покровов, переломы);
  • вакцинацией;
  • прорезыванием зубов;
  • неустойчивой нервной системой или связанными с ней проблемами;
  • перегревом (солнечный или тепловой удар, посещение бани и др.).
Инфекционные заболевания

Дети уязвимы к инфекционным заболеваниям, особенно к таким, как ОРВИ, вирусные гепатиты, гастроэнтериты, туберкулез, ротавирус и менингококк, ветряная оспа, корь, краснуха и другим. Высокая температура — реакция организма на проникновение инфекции. При ее повышении растет иммунный ответ, а патогены теряют способность к распространению.

Неинфекционные причины

К неинфекционным причинам относятся:
  • ревматологические заболевания;
  • новообразования;
  • аллергия;
  • воздействие некоторых лекарств на организм;
  • нарушение работы центральной нервной системы и некоторые другие.
Домашний мониторинг

Ребенка с повышенной температурой нельзя оставлять без внимания, так как длительное ее повышение может быть одним из признаков опасных заболеваний. Необходимо обратиться к врачу-педиатру, который назначит необходимые анализы и подберет лечение.

Как правильно измерять температуру

Чтобы узнать верные показатели температуры у ребенка, можно использовать разные термометры:

ртутный

наиболее точный

цифровой или электронный

менее точен, но быстрее показывает результат и подходит для орального, подмышечного и ректального измерения, в зависимости от модели

ушной

с помощью инфракрасного излучения измеряет тепло, исходящее от барабанной перепонки в ухе

лобный

работает как и ушной, но может иметь неточности. Фактическая погрешность — +-0,2 градуса

соска-термометр

самый простой способ измерить температуру у маленьких детей

Как сбить температуру в домашних условиях

Если возраст ребенка больше трех месяцев и у него нет других симптомов (например, кашля или насморка), то можно попробовать сбить температуру собственными силами, однако даже в таком случае важно проконсультироваться с врачом, прежде чем приступать к выбору лекарств.
Для снижения температуры часто применяются такие жаропонижающие, как "Парацетамол" и "Ибупрофен". Они позволяют справиться с лихорадкой, связанной с повышенной температурой.
При отметках выше 38,5 градуса в совокупности с лекарствами могут быть полезными обтирание тела теплой водой и частое питье.
Что нельзя делать при высокой температуре у ребенка

  • Нельзя укутывать ребенка, растирать согревающими препаратами.
  • Если он бледен и конечности у него прохладные, нельзя пользоваться для снижения температуры холодной водой.
  • Нельзя использовать для снижения температуры тела аспирин, анальгин и другие препараты, которые не разрешены для купирования лихорадки у детей.

Когда нужно обращаться к врачу

Помимо того, что одной из причин обращения к доктору является длительная высокая температура, другими поводами для беспокойства считаются:
  • сильные боли (в животе или в конечностях);
  • появление мраморного рисунка на коже и холодные руки;
  • неэффективность жаропонижающих через два часа после приема лекарств;
  • сыпь на коже.
Диагностика

Самый простой и быстрый способ диагностики высокой температуры — воспользоваться градусником. На лихорадку у ребенка указывают следующие признаки:
  • плаксивое и беспокойное поведение;
  • учащенное дыхание;
  • отказ от еды;
  • сухая и бледная кожа (из-за недостатка влаги в организме);
  • озноб и дрожь в теле.
Если нет градусника под рукой, можно попробовать оценить уровень температуры ладонью, прикоснувшись ко лбу ребенка. Но такой метод не позволит с точностью узнать градус тела.

Лечение

Как правило, температура — это следствие какого-либо процесса в организме. Если у него не патологическая природа, то помогут облегчить состояние жаропонижающие препараты на основе парацетамола или ибупрофена. Например, в случае применения детского "Нурофена" нужно подготовить дозировку в расчете 10:2 (вес ребенка делится пополам) — это 5 мл для одноразового приема раз в 8 часов.
Но если температура — симптом патологии, лечение требует комплексного подхода со стороны врача. Это могут антибактериальные препараты, противовирусные лекарства, ингаляции, промывания, специальный режим питания и др.

Профилактика

"Дети больше остальных подвержены внезапному повышению температуры, особенно малыши до года. Это связано с несовершенством их системы терморегуляции. К тому же, часто усугубляют ситуацию высокая влажность или наоборот, избыточная сухость окружающей среды, переутомление и нарушение питьевого режима (недостаток воды не только в жаркое время)", — утверждает Светлана Перес де Монтес Ратхерик, клинический генетик и эксперт Академии врачей UniProf.
По словам врача, в данном случае можно соблюдать следующие меры профилактики:
  • В жаркое время года гулять до 11 часов дня и после 16 часов вечера, в тени деревьев. С 12 до 16 часов не стоит играть на улице под солнцем.
  • Одежда ребенка должна быть из натуральных тканей, легкой и свободной.
  • Регулярно давать ребенку питьевую воду. Количество предлагаемой/потребляемой жидкости должно увеличиваться во время активных игр. Определить, достаточно ли малыш пьет, можно по количеству отделяемой мочи. Ходить в туалет ребенок должен не реже четырех раз в день, а моча при этом должна быть светло-соломенного цвета. Если она концентрированная и с запахом, то следует поить ребенка больше.
  • В рационе питания нежелательно присутствие жирной и жареной пищи, предпочтительнее свежие овощи, фрукты, вареная и пареная еда.
Особенно внимательно нужно относиться к условиям, в которых находятся новорожденные и дети до года:
  • кроватка малыша не должна находиться рядом с батареей даже в зимнее время года;
  • не стоит чрезмерно укутывать и одевать ребенка;
  • комната должна регулярно проветриваться.

Рекомендации врачей

Рекомендациями в случае высокой температуры у ребенка поделилась врач Светлана Перес де Монтес Ратхерик:
"Можно помочь малышу при повышении температуры без других симптомов даже в домашних условиях с помощью обтирания, обильного питья, правильной одежды и самостоятельного выбора пищи":
  1. Метод физического охлаждения — обтирание. Можно посадить ребенка в ванну с очень тёплой водой и протирать мокрой губкой его тело, ноги и руки в течение 15-20 минут. Когда вода испаряется, она охлаждает тело, что помогает снизить температуру. Не стоит пользоваться холодной или остывшей водой — ребенок начнет дрожать. Дрожь повысит температуру тела, тем самым сведя к нулю весь смысл ванны и обтирания губкой. Можно не сажать малыша в ванну, а просто расстегнуть его пижаму и обтереть влажной тёплой губкой. Не стоит обтирать ребенка с высокой температурой спиртом. Помимо того, что после растирания ребенок начинает дрожать, алкоголь проникает через кожу и может вызвать у малыша токсическую реакцию. Кроме того, вдыхание паров алкоголя раздражает легкие и дыхательные пути.
  2. Увеличение количества выпитой жидкости. Ребенок с высокой температурой дышит чаще, чем обычно, и потому теряет больше влаги. Нужно давать ему пить почаще, но понемногу — это предпочтительнее, чем большое количество жидкости за один прием. Воду можно обогатить электролитами или просто использовать минеральную.
  3. Ношение комфортной и в меру легкой одежды. Ребенок во фланелевой пижаме или завернутый в стеганое одеяло будет быстро перегреваться, что ухудшит его состояние и приведет к повышению температуры. Лучше одеть ребенка в легкую одежду и приготовить для сна тонкое одеяло.
  4. Возможность самостоятельного выбора пищи. Если ребенок, у которого высокая температура, не хочет есть — не стоит принуждать его. С другой стороны, если он попросит пищу — не следует отказывать. "Когда ребенка ничего не беспокоит, он активен, бодр, с хорошим аппетитом, а цифры повышения температуры незначительные (не более 1 градуса от нормальных значений), — не нужно применять экстренных мер и сразу давать жаропонижающие препараты", — добавляет эксперт. По словам врача, стоит предложить ребенку попить, снять теплую одежду и понаблюдать за ним. Затем провести повторное измерение через 20-30 минут. В случае если температура тела продолжает расти, обнаруживаются другие проявления заболевания — необходимо обратиться за специализированной помощью и вызвать врача на дом.
