https://ria.ru/20231208/buddizm-1914790833.html

Буддисты построят в Отрадном духовно-просветительский центр

Буддисты построят в Отрадном духовно-просветительский центр - РИА Новости, 09.12.2023

Буддисты построят в Отрадном духовно-просветительский центр

Буддийский духовно-просветительский центр, рассчитанный на 600 человек, построят в 2024 году в московском районе Отрадное, на территории уже действующего... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-08T20:51

2023-12-08T20:51

2023-12-09T14:17

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Буддийский духовно-просветительский центр, рассчитанный на 600 человек, построят в 2024 году в московском районе Отрадное, на территории уже действующего буддийского храма, сообщили РИА Новости вице-президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов и заместитель главы Совета Московской общины буддистов Константин Джимбинов. Фонд выступил основным организатором первого круглого стола московских буддистов, который прошел в пятницу в "Метрополе" и впервые собрал вместе представителей более 40 столичных буддийских организаций, а также делегатов из Санкт-Петербурга, традиционных буддийских регионов России и гостей из зарубежных буддийских стран. "В следующем году планируется строительство просветительского центра в Отрадном, на базе уже действующей общины "Тубден Шедублинг". Комплекс там не завершен, построены малый храм и ступа. Вместо большого храма, приняли решение построить образовательный духовно-просветительский центр. В следующем году начнем строительство", - заявил РИА Новости Вавилов. Как отметил замглавы Совета Московской общины буддистов Константин Джимбинов в ходе круглого стола, центр в Отрадном будет рассчитан на 600 человек. "Цель (создания центра – ред.) – чтобы все московские буддийские общины могли в этом центре собираться, приглашать учителей, отмечать праздники, чтобы как можно больше людей могли понять то, о чем говорил Будда. Может быть, создать на базе нашего центра что-то вроде академии с постоянным обучением. У столичных буддистов есть такая потребность", - сказал Джимбинов. Он также напомнил слова Далай-ламы о важности образования. "Число людей, интересующихся буддизмом, в российской столице немалое, сообщил Джимбинов, - только на праздник Зул, который отмечается на этой неделе, на территорию храма в Отрадном пришли более 600 человек", - отметил Джимбинов. Фонд содействия буддийскому образованию исследованиям учрежден в 2023 году Министерством науки и высшего образования РФ, Институтом стран Азии и Африки при МГУ им. Ломоносова, Институтом Китая и современной Азии РАН и Ассоциацией буддийских общин "Арья Сангха". Как отметили в фонде, его основная задача – создание национально ориентированной образовательной системы подготовки специалистов по буддизму (в том числе из числа буддийских священнослужителей). Фонд поддерживает разработку и внедрение образовательных программ по буддийской теологии, философии, религиоведению и востоковедению. Также фонд ставит целью возвращение России статуса одного из "буддийских лидеров" мира и продвижение межконфессионального диалога. Фонд приглашает к сотрудничеству буддийские организации, сообщества и образовательные учреждения.

https://ria.ru/20231208/buddizm-1914790462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

буддизм, новая москва, религия