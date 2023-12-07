https://ria.ru/20231207/kor-1914322943.html

Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью корью и коклюшем в России

Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью корью и коклюшем в России - РИА Новости, 07.12.2023

Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью корью и коклюшем в России

На сегодня эпидситуация по кори и коклюшу стабилизируется, рисков распространения и принятия каких-то жестких мер из-за этих заболеваний нет, заявила глава... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:30

2023-12-07T12:30

2023-12-07T12:30

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

корь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. На сегодня эпидситуация по кори и коклюшу стабилизируется, рисков распространения и принятия каких-то жестких мер из-за этих заболеваний нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день ситуация стабилизируется, у нас максимальные уровни заболеваемости регистрировались в летний период", - сказала Попова журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Она отметила, что болеют только непривитые дети и взрослые. При этом общее количество заболевших не критично и не было большим в течение всего года, подчеркнула Попова. По ее словам, рисков распространения и принятия каких-то дополнительных жёстких мер из-за этих заболеваний никаких нет.

https://ria.ru/20230426/kor-1867020029.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), корь