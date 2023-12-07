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Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью корью и коклюшем в России - РИА Новости, 07.12.2023
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12:30 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/kor-1914322943.html
Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью корью и коклюшем в России
Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью корью и коклюшем в России - РИА Новости, 07.12.2023
Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью корью и коклюшем в России
На сегодня эпидситуация по кори и коклюшу стабилизируется, рисков распространения и принятия каких-то жестких мер из-за этих заболеваний нет, заявила глава... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:30
2023-12-07T12:30
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
корь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. На сегодня эпидситуация по кори и коклюшу стабилизируется, рисков распространения и принятия каких-то жестких мер из-за этих заболеваний нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день ситуация стабилизируется, у нас максимальные уровни заболеваемости регистрировались в летний период", - сказала Попова журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Она отметила, что болеют только непривитые дети и взрослые. При этом общее количество заболевших не критично и не было большим в течение всего года, подчеркнула Попова. По ее словам, рисков распространения и принятия каких-то дополнительных жёстких мер из-за этих заболеваний никаких нет.
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здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), корь
Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Корь
Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью корью и коклюшем в России

Попова: эпидситуация по кори и коклюшу в России стабилизируется

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкВакцина против кори
Вакцина против кори - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. На сегодня эпидситуация по кори и коклюшу стабилизируется, рисков распространения и принятия каких-то жестких мер из-за этих заболеваний нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«
"На сегодняшний день ситуация стабилизируется, у нас максимальные уровни заболеваемости регистрировались в летний период", - сказала Попова журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Она отметила, что болеют только непривитые дети и взрослые. При этом общее количество заболевших не критично и не было большим в течение всего года, подчеркнула Попова.
По ее словам, рисков распространения и принятия каких-то дополнительных жёстких мер из-за этих заболеваний никаких нет.
Корь - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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Здоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Корь
 
 
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