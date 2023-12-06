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В ГД проработают проект о бесплатных лекарствах для амбулаторных больных - РИА Новости, 06.12.2023
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18:41 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/lekarstva-1914195726.html
В ГД проработают проект о бесплатных лекарствах для амбулаторных больных
В ГД проработают проект о бесплатных лекарствах для амбулаторных больных - РИА Новости, 06.12.2023
В ГД проработают проект о бесплатных лекарствах для амбулаторных больных
Плотная совместная работа над законопроектом о бесплатных лекарствах для амбулаторных больных начнется в следующем году, со сходными инициативами о... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T18:41
2023-12-06T18:41
федот тумусов
россия
госдума рф
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Плотная совместная работа над законопроектом о бесплатных лекарствах для амбулаторных больных начнется в следующем году, со сходными инициативами о необходимости разработки такого законопроекта выступали практически все оппозиционные фракции ГД, заявил РИА Новости депутат ГД Федот Тумусов (Справедливая Россия - За правду"). Ранее "Российская газета" писала, что в Госдуме разработают законопроект о бесплатных лекарствах для амбулаторных больных. "Инициатива серьезная, обсуждается длительное время. Есть движение. Есть заинтересованные стороны - со сходными инициативами о необходимости разработки такого законопроекта выступали практически все оппозиционные фракции. Есть инициатива создания рабочей группы при комитете ГД по охране здоровья по работе над законопроектом, куда приглашаются депутаты всех фракций... Плотная совместная работа начнется в следующем году", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, существуют разные подходы к реализации этой инициативы. "Ориентировочные расходы федерального бюджета на ее реализацию, по оценкам экспертов, на данный момент могут составить 500-600 миллиардов рублей… Эта инициатива во благо здоровья всех граждан России, и я надеюсь, что под ней подпишутся депутаты всех фракций", - добавил Тумусов.
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федот тумусов, россия, госдума рф, здоровье - общество
Федот Тумусов, Россия, Госдума РФ, Здоровье - Общество
В ГД проработают проект о бесплатных лекарствах для амбулаторных больных

В ГД проработают идею о бесплатных лекарствах для амбулаторных больных в 2024 г

© iStock.com / MJ_PrototypeФармацевт держит в руках лекарства
Фармацевт держит в руках лекарства - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© iStock.com / MJ_Prototype
Фармацевт держит в руках лекарства. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Плотная совместная работа над законопроектом о бесплатных лекарствах для амбулаторных больных начнется в следующем году, со сходными инициативами о необходимости разработки такого законопроекта выступали практически все оппозиционные фракции ГД, заявил РИА Новости депутат ГД Федот Тумусов (Справедливая Россия - За правду").
Ранее "Российская газета" писала, что в Госдуме разработают законопроект о бесплатных лекарствах для амбулаторных больных.
«
"Инициатива серьезная, обсуждается длительное время. Есть движение. Есть заинтересованные стороны - со сходными инициативами о необходимости разработки такого законопроекта выступали практически все оппозиционные фракции. Есть инициатива создания рабочей группы при комитете ГД по охране здоровья по работе над законопроектом, куда приглашаются депутаты всех фракций... Плотная совместная работа начнется в следующем году", - сказал он РИА Новости.
По словам депутата, существуют разные подходы к реализации этой инициативы.
"Ориентировочные расходы федерального бюджета на ее реализацию, по оценкам экспертов, на данный момент могут составить 500-600 миллиардов рублей… Эта инициатива во благо здоровья всех граждан России, и я надеюсь, что под ней подпишутся депутаты всех фракций", - добавил Тумусов.
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Федот ТумусовРоссияГосдума РФЗдоровье - Общество
 
 
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