https://ria.ru/20231204/nato-1779707873.html

Страны НАТО: цели альянса и отношения с Россией – мнение экспертов

Что такое НАТО: расшифровка, какие страны туда входят, и в чем суть

Страны НАТО: цели альянса и отношения с Россией – мнение экспертов

НАТО – что это такое простыми словами, расшифровка названия, история создания и цели организации, какие страны входят в альянс, мнение экспертов об отношениях... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:28

2023-12-04T14:28

2023-12-04T14:28

нато

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жозеп боррель

йенс столтенберг

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. НАТО – что это такое простыми словами, расшифровка названия, история создания и цели организации, какие страны входят в альянс, мнение экспертов об отношениях НАТО и России – в материале РИА Новости.НАТО"НАТО (North Atlantic Treaty Organization) – Организация Североатлантического договора, военно-политический альянс государств, цель которого – гарантия безопасности своих членов с помощью политических (дипломатическое взаимодействие государств с целью предотвращения конфликтов) и военных средств", – комментирует кандидат политических наук, преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова, политолог Артем Косоруков.С одной стороны, Устав НАТО провозглашает целью альянса "мирное урегулирование споров". С другой стороны, статья 5 предполагает ответ на вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов. Это, добавил эксперт, будет рассматриваться как атака на организацию в целом.Однако, по мнению политолога, из-за размытости формулировок ряд стран НАТО, в частности, США и Великобритания, считают, что под вооруженным нападением может рассматриваться потенциальная угроза их военным базам в любой точке мира.“Учитывая, что таких баз более 800, сферой ответственности НАТО признается весь мир, тем самым, организация приписывает себе функцию обеспечения глобальной безопасности, которая противоречит основам международного порядка на базе ООН”, - говорит Артем Косоруков.История"Североатлантический альянс был основан после Второй мировой войны как военно-политический блок, направленный против СССР", – поясняет Олег Соловьев, экономист, политолог. В марте 1948 года в Брюсселе был заключен пакт между Францией, Великобританией, Нидерландами, Люксембургом и Бельгией, который лег в основу будущего альянса. Спустя год, 4 апреля 1949 года, уже 12 стран (Бельгия, Канада, Дания, Франция, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Великобритания и США) подписали Североатлантический договор, обеспечивавший систему коллективной безопасности. В соответствии с ним, главной целью НАТО является "укрепление стабильности и повышение благосостояния в Североатлантическом регионе"."Интересно, что СССР подавал заявку на вступление в блок НАТО в 1954 году, но ее отклонили", – говорит эксперт.Артем Косоруков отмечает, что СССР целых шесть лет после создания НАТО стремился не втягиваться в прямую конфронтацию с данным альянсом и лишь в 1955 году создал в противовес НАТО военно-политический союз европейских социалистических государств – Организацию Варшавского договора в составе СССР, ГДР, Чехословакии, Венгрии, Польши, Болгарии, Румынии (Албания вступила в него в 1968 году).Возникновение"Основополагающий документ НАТО – Вашингтонский договор или Североатлантический договор – опирается на 51 статью Устава ООН, которая устанавливает право независимых государств на индивидуальную или коллективную защиту", – поясняет Станислав Мясников, политолог, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям. Коллективная защита гарантируется 5 статьей Североатлантического договора, согласно которой государства альянса должны защищать друг друга в случае необходимости."Принятая в 1787 году Конституция США не разрешала Штатам вступать в военные союзы, поэтому в 1948 году США приняли резолюцию Ванденберга, которая позволяла им становиться членом оборонительного союза в невоенное время для обеспечения безопасности национальных интересов", – говорит Станислав Мясников.Цели"На данный момент действует концепция 2010 года, основные задачи которой определены как коллективная защита, управление кризисом, кооперативная безопасность. В июне 2022 года ожидается принятие очередной Стратегической концепции НАТО, задачи которой будут сформулированы в соответствии с актуальной повесткой", – поясняет Станислав Мясников.По словам Артема Косорукова, к 2030 году НАТО планирует перестроиться из военно-политического альянса в более универсальную структуру, которая могла бы координировать весь спектр стратегических и политических вопросов, вопросов безопасности, энергетики в государствах-членах. Совет НАТО может стать своеобразной надстройкой над государствами-участниками."Целями НАТО выступает противодействие Китаю и России, принуждение их к выполнению норм международного права в интересах США и их союзников: если в отношении России выбран путь санкционных ограничений, снять которые можно только на условиях НАТО (например, отказаться от части своей суверенной территории и перестать защищать союзников), то в отношении Китая НАТО считает необходимым бороться за поддержание технологического превосходства над ним", – поясняет эксперт.По его словам, одна из целей НАТО – контроль над Арктикой и Антарктикой, защита судоходства в данных регионах в интересах государств-членов НАТО, противодействие иным государствам в их стремлении использовать данные регионы в своих экономических интересах. Возможное расширение НАТО за счет Боснии и Герцеговины, а также ряда других государств, в том числе бывших республик СССР, рассматривается как долгосрочная цель по установлению контроля над большим евразийским пространством.Какие страны входят в состав НАТОДействующими членами НАТО на сегодняшний день являются 30 государств (Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Северная Македония, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония)."Еще более 30 стран участвуют в различных программах НАТО и рассматриваются в качестве возможных кандидатов в членство альянса, фактически передавая военную и геополитическую инициативу в пользу США, доминирующих в альянсе", – утверждает Олег Соловьев.Структура НАТОВо главе НАТО стоит Североатлантический совет, штаб-квартира находится в Брюсселе. Артем Косоруков поясняет, что решения на уровне совета принимаются только консенсусом, при этом каждое государство имеет в нем постоянную делегацию во главе с послом, представляющим свое правительство.Североатлантический совет может создавать любые вспомогательные органы для выполнения Договора НАТО, например, Группу ядерного планирования, военный комитет, комитет оборонной политики и планирования. Законодатели государств-членов НАТО могут обсуждать вопросы безопасности в Парламентской ассамблее НАТО, созданной под эгидой совета. Высший международный гражданский служащий НАТО – генеральный секретарь, он руководит процессом принятия решений и обеспечивает их выполнение.Финансирование и расходыМаксим Старчак, научный сотрудник Центра международной и оборонной политики Университета Куинс (Канада), выделяет два вида финансирования НАТО:- Косвенные (национальные) взносы, когда государство-член выделяет войска и/или технику для участия в военной операции НАТО и несет все расходы. Так как организация не имеет своих вооруженных сил, военная мощь зависит от уровня вооружения каждого государства-члена.Для этого в 2006 году члены НАТО согласовали добровольные целевые показатели расходов:В 1990 году 14 европейских стран НАТО потратили на оборону 314 миллиардов долларов, а к 2010 году расходы на эти цели сократились до 275 миллиардов долларов, хотя к альянсу присоединилось к тому времени еще 12 участников.В 2014 году европейские члены НАТО потратили 250 миллиардов долларов. В этот период только три страны НАТО (США, Греция и Великобритания) выделяли на неё 2% ВВП или более. На саммите 2014 года в Уэльсе главы государств-членов НАТО подписали соглашение об инвестициях в оборону и достижении указанных выше показателей к 2024 году. К этому сроку европейские члены НАТО и Канада обязались довести совокупные расходы на оборону до 400 миллиардов долларов. Совокупные косвенные расходы государств-членов НАТО на оборону достигли 1 трлн долларов.В 2020 году число государств-членов НАТО, расходующих на эти цели 2% и выше, выросло до 11 из 30. К ним присоединились: Польша, Латвия, Литва, Эстония, Румыния, Словакия, Франция, Норвегия.- Прямые (взносы государств-членов), которые необходимы для финансирования программ НАТО, они составляют общий бюджет. Ежегодный бюджет организации - около 2,5 млрд евро. Это 0,3 % от совокупных расходов на оборону.Бюджет включает в себя три основных статьи:Государства-члены вносят вклад в НАТО по согласованной формуле распределения расходов, основанной на ВВП. Оборонные бюджеты европейских стран растут и взносы в бюджет НАТО перераспределяются. Так, Максим Старчак отмечает, что в 2019 взносы США составляли 22%, а Германии почти 15%. В 2021 их взносы сравнялись и составляли по 16,3% каждый. Великобритания вкладывает 11%, Франция - 10%, Италия - больше 8%, Канада чуть менее 7%, Испания около 6%, Турция более 4%, Нидерланды 3,5%, Польша 3%, Бельгия 2%, Чехия, Дания, Греция, Норвегия, Португалия, Румыния по 1%, остальные - менее 1% от бюджета НАТО.Военный персоналОсновные элементы военной структуры НАТО - Военный комитет, в состав которого входят начальники генеральных штабов стран членов НАТО, его исполнительный орган – международный военный штаб, и структура органов военного управления НАТО, состоящая из стратегического командования по операциям и командования по трансформации ОВС НАТО.В настоящее время, согласно заявлению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, на территории Европы альянс разместил 140 тысяч солдат, которым оказывают поддержку крупные авиационные и морские силы, системы ПВО.Военные операции НАТООлег Соловьев отмечает, что за последние два десятилетия силы НАТО осуществили следующие крупные военные операции:Современная деятельность НАТОСовременная деятельность НАТО, несмотря на изначальные цели, выходит далеко за пределы трансатлантического региона. В 2004 году на встрече руководителей альянса в Брюсселе были приняты обязательства "повысить роль НАТО в качестве площадки для консультаций в области стратегии и политики между союзниками и координации их действий".Состоявшийся в 2006 году Рижский саммит НАТО утвердил так называемую "Всеобъемлющую политическую директиву", заложившую основу существенному расширению круга задач альянса. С приходом к власти в США президента Барака Обамы был ознаменован новый этап эволюции НАТО. Так, принятая в ноябре 2010 года в Лиссабоне новая стратегическая концепция НАТО под названием "Активное вовлечение, современная защита" определила принципы развития альянса на ближайшее десятилетие, а именно – усиление роли НАТО в формировании мирового порядка, а также наращивание военной мощи альянса.Однако еще в начале 1990-х чиновники военного блока уверяли Россию в том, что НАТО не будет расширяться на восток, придерживаясь принципа "не обеспечивать безопасность одних стран в ущерб другим". В 2021 году Москва предложила зафиксировать это правило юридически, дабы альянс не подошел вплотную к российским границам. Переговоры окончились безрезультатно.В то же время представители североатлантического блока неоднозначно высказывались по поводу вступления в организацию Грузии и Украины. С одной стороны, в 2008 году их пообещали принять. С другой – не было какой-либо конкретики по срокам. В итоге уже весной 2022 года как лидеры альянса, так и украинское руководство публично признали, что это невозможно.А 11 марта 2022 глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил: "Мы сделали ряд ошибок и потеряли возможность сближения России с Западом. Есть моменты, которые мы могли сделать лучше. Есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать - как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО. Это ошибка - давать обещания, которые не можешь выполнить".

https://ria.ru/20191203/1561851637.html

https://ria.ru/20220112/sovet-1767311356.html

https://ria.ru/20220320/nato-1779146585.html

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нато, оон, жозеп боррель, йенс столтенберг, барак обама, россия