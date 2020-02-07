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2020-02-07T17:34+0300
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Политолог оценил вероятность вступления Боснии и Герцеговины в НАТО
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РИА Новости

Политолог оценил вероятность вступления Боснии и Герцеговины в НАТО

17:34 07.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕЛГРАД, 7 фев – РИА Новости. Принятая Программа реформ Боснии и Герцеговины (БиГ), по сути, является ежегодной программой сотрудничества с НАТО (Annual National Programme, ANP), которая запустила процесс интеграции страны в Североатлантический альянс, заявил РИА Новости директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан IFIMES Зияд Бечирович.
Лидер Сербской демократической партии и экс-министр внешней торговли БиГ Мирко Шарович в начале февраля потребовал проведения специального заседания скупщины (парламента) Республики Сербской БиГ в связи с принятой ранее президиумом страны Программой реформ. По его словам, данный документ "запускает план действий по членству БиГ в НАТО (MAP)", вопреки тому, что парламент Республики Сербской в ноябре подписал резолюцию о военном нейтралитете. Член президиума БиГ от сербов Милорад Додик затем опровергал обвинения в сближении с НАТО.
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"Программа реформ БиГ под таким названием, по сути, является национальной годовой программой по сближению с НАТО (ANP). Найден компромисс с названием, чтобы удовлетворить политические потребности члена президиума от Республики Сербской Милорада Додика. Но он отлично знает, насколько силы НАТО (NHQSa, штаб в Сараево) присутствуют в БиГ", - заявил политолог агентству.
По словам Бечировича, необходимость и неизбежность сотрудничества с Североатлантическим альянсом ясна всем в руководстве БиГ. Поэтому программа реформ после принятия президиумом страны была направлена именно в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
"Если посмотрим на страны Балканского региона, можно сказать, что не государства вступают в альянс, а территории, с целью связать их компактно в одно целое пространство НАТО. В этом контексте надо рассматривать и БиГ. Не Босния приближается к НАТО, а, по сути, НАТО приближается к Боснии и Герцеговине из-за своей силы и интересов", - подчеркнул директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан.
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Он указал, что программа реформ БиГ предполагает реформу, модернизацию и оснащение вооруженных сил БиГ под руководством НАТО и по стандартам альянса.
"Вооруженные силы БиГ уже, можно сказать, составная часть НАТО и по принятым стандартам, и по своему обучению. После окончания военного конфликта в БиГ (1995 год - ред.) НАТО сыграла ключевую роль в формировании в 2005 году вооруженных сил БиГ, их оснащении, обучении и всех действиях по подготовке к полноправному членству в Североатлантическом альянсе", - резюмировал собеседник агентства.
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Милорад ДодикНАТОБосния и ГерцеговинаБезопасностьВ мире
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