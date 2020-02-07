Политолог оценил вероятность вступления Боснии и Герцеговины в НАТО

БЕЛГРАД, 7 фев – РИА Новости. Принятая Программа реформ Принятая Программа реформ Боснии и Герцеговины (БиГ) , по сути, является ежегодной программой сотрудничества с НАТО (Annual National Programme, ANP), которая запустила процесс интеграции страны в Североатлантический альянс, заявил РИА Новости директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан IFIMES Зияд Бечирович.

Лидер Сербской демократической партии и экс-министр внешней торговли БиГ Мирко Шарович в начале февраля потребовал проведения специального заседания скупщины (парламента) Республики Сербской БиГ в связи с принятой ранее президиумом страны Программой реформ. По его словам, данный документ "запускает план действий по членству БиГ в НАТО (MAP)", вопреки тому, что парламент Республики Сербской в ноябре подписал резолюцию о военном нейтралитете. Член президиума БиГ от сербов Милорад Додик затем опровергал обвинения в сближении с НАТО

"Программа реформ БиГ под таким названием, по сути, является национальной годовой программой по сближению с НАТО (ANP). Найден компромисс с названием, чтобы удовлетворить политические потребности члена президиума от Республики Сербской Милорада Додика. Но он отлично знает, насколько силы НАТО (NHQSa, штаб в Сараево) присутствуют в БиГ", - заявил политолог агентству.

По словам Бечировича, необходимость и неизбежность сотрудничества с Североатлантическим альянсом ясна всем в руководстве БиГ. Поэтому программа реформ после принятия президиумом страны была направлена именно в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

"Если посмотрим на страны Балканского региона, можно сказать, что не государства вступают в альянс, а территории, с целью связать их компактно в одно целое пространство НАТО. В этом контексте надо рассматривать и БиГ. Не Босния приближается к НАТО, а, по сути, НАТО приближается к Боснии и Герцеговине из-за своей силы и интересов", - подчеркнул директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан.

Он указал, что программа реформ БиГ предполагает реформу, модернизацию и оснащение вооруженных сил БиГ под руководством НАТО и по стандартам альянса.