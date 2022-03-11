https://ria.ru/20220311/nato-1777618734.html

Боррель назвал обещание Украине членства в НАТО ошибкой

Боррель назвал обещание Украине членства в НАТО ошибкой - РИА Новости, 11.03.2022

Боррель назвал обещание Украине членства в НАТО ошибкой

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Запад совершил несколько ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине членства в НАТО. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:27

2022-03-11T11:27

2022-03-11T13:21

в мире

жозеп боррель

грузия

россия

украина

нато

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Запад совершил несколько ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине членства в НАТО.Боррель назвал обещания Украине и Грузии, что они станут частью НАТО, ошибочными, поскольку Запад не мог их выполнить.Ранее премьер-министр Словении Янез Янша признал, что среди лидеров Евросоюза нет единства по вопросу членства Украины в сообществе, но большинство поддерживает этот шаг.Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление страны в ЕС, 3 марта свои заявки направили Молдавия и Грузия.

https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777447669.html

грузия

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, жозеп боррель, грузия, россия, украина, нато, евросоюз