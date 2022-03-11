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Боррель назвал обещание Украине членства в НАТО ошибкой
Боррель назвал обещание Украине членства в НАТО ошибкой - РИА Новости, 11.03.2022
Боррель назвал обещание Украине членства в НАТО ошибкой
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Запад совершил несколько ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине членства в НАТО. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:27
2022-03-11T13:21
в мире
жозеп боррель
грузия
россия
украина
нато
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Запад совершил несколько ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине членства в НАТО.Боррель назвал обещания Украине и Грузии, что они станут частью НАТО, ошибочными, поскольку Запад не мог их выполнить.Ранее премьер-министр Словении Янез Янша признал, что среди лидеров Евросоюза нет единства по вопросу членства Украины в сообществе, но большинство поддерживает этот шаг.Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление страны в ЕС, 3 марта свои заявки направили Молдавия и Грузия.
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в мире, жозеп боррель, грузия, россия, украина, нато, евросоюз
11:27 11.03.2022 (обновлено: 13:21 11.03.2022)
 
Боррель назвал обещание Украине членства в НАТО ошибкой

Глава евродипломатии Боррель назвал обещание Украине о вступлении в НАТО ошибкой

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Запад совершил несколько ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине членства в НАТО.

"Я готов признать, что <...> мы потеряли возможность сближения России с Западом. <…> Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать", — сказал он в интервью телеканалу TF1.

Боррель назвал обещания Украине и Грузии, что они станут частью НАТО, ошибочными, поскольку Запад не мог их выполнить.
Ранее премьер-министр Словении Янез Янша признал, что среди лидеров Евросоюза нет единства по вопросу членства Украины в сообществе, но большинство поддерживает этот шаг.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление страны в ЕС, 3 марта свои заявки направили Молдавия и Грузия.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 12:50
Евросоюз достиг предела в финансовых санкциях против России, заявил Боррель
 
В миреЖозеп БоррельГрузияРоссияУкраинаНАТОЕвросоюз
 
 
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