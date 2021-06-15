https://ria.ru/20210615/nato-1737080718.html

Эксперт подвел итоги саммита НАТО

Эксперт подвел итоги саммита НАТО - РИА Новости, 15.06.2021

Эксперт подвел итоги саммита НАТО

Итоги прошедшего саммита НАТО были предсказуемыми, считает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T14:36

2021-06-15T14:36

2021-06-15T14:36

россия

дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран)

российская академия наук

нато

европа

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Итоги прошедшего саммита НАТО были предсказуемыми, считает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.Саммит НАТО прошел в понедельник в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждалась новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе."Все то, что прогнозировалось, и то, что мы от этого саммита в принципе ожидали, все это совершенно четко можно увидеть по принятым документам по итогам вчерашней встречи глав государств и правительств НАТО", - сказал он в ходе онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".По словам эксперта, сейчас речь идет о том, что НАТО фактически заявляет о себе как о глобальной организации, что напрямую не звучит в заявлениях альянса, но претендует на глобальную роль не только декларативно, но и в практическом отношении."Если говорить о практических результатах, практических решениях, то их восемь. В заключительном документе приняты восемь конкретных пунктов, по которым НАТО планирует свою будущую повестку. Там тоже много интересного анализировать, но этот анализ и приведет нас к моему первоначальному тезису о глобализации функции НАТО", - сказал он.По итогам саммита лидеры страны НАТО отметили, что договариваются о создании Фонда инноваций НАТО, с его помощью "страны смогут оказывать поддержку начинающим компаниям, работающим над развивающимися и прорывными технологиями двойного назначения в областях, имеющих ключевое значение для безопасности государств-членов".

https://ria.ru/20210614/bayden-1737000208.html

https://ria.ru/20210614/nato-1736909453.html

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россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран), российская академия наук, нато, европа