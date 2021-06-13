НАТО пересмотрит стратегическую концепцию из-за России
22:22 13.06.2021 (обновлено: 06:33 14.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
В Белом доме заявили, что НАТО пересмотрит стратегическую концепцию из-за России и Китая
"Союзники согласятся пересмотреть Стратегическую концепцию НАТО, основу, которая будет определять подход Североатлантического альянса к меняющейся стратегической среде", — отметили в американской администрации.
Как указано в заявлении, НАТО реализует новые военные стратегии, которые укрепят "потенциал сдерживания и обороны" альянса для противодействия угрозам со стороны России и других стран.
Релиз распространили в преддверии саммита организации, который пройдет 14 июня в Брюсселе.
В МИД Китая ранее подчеркивали, что планы НАТО по обновлению концепции — в том числе из-за "вызовов перед коллективной безопасностью" со стороны Пекина — это проявление мышления времен холодной войны. Как указывали в ведомстве, в современном мире у такой позиции нет пути для дальнейшего развития.
Россия и НАТО
В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в "агрессивном поведении" и потребовал усилить оборону альянса и увеличить финансирование. В ответ на это в МИД подчеркнули, что Москва будет учитывать настрой альянса во внешнеполитическом и военном планировании.
Как отмечали в Кремле, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Там также не раз обращали внимание на беспрецедентную активность НАТО у российских границ.
Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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