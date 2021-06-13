https://ria.ru/20210613/nato-1736895215.html

НАТО пересмотрит стратегическую концепцию из-за России

НАТО пересмотрит стратегическую концепцию из-за России - РИА Новости, 14.06.2021

НАТО пересмотрит стратегическую концепцию из-за России

НАТО пересмотрит стратегическую концепцию, чтобы ответить на "агрессивную политику и действия" России, а также вызовы со стороны Китая. Документ подготовят для... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-13T22:22

2021-06-13T22:22

2021-06-14T06:33

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нато

дмитрий песков

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европа

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ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. НАТО пересмотрит стратегическую концепцию, чтобы ответить на "агрессивную политику и действия" России, а также вызовы со стороны Китая. Документ подготовят для принятия на саммите 2022 года, говорится в заявлении Белого дома."Союзники согласятся пересмотреть Стратегическую концепцию НАТО, основу, которая будет определять подход Североатлантического альянса к меняющейся стратегической среде", — отметили в американской администрации.Как указано в заявлении, НАТО реализует новые военные стратегии, которые укрепят "потенциал сдерживания и обороны" альянса для противодействия угрозам со стороны России и других стран.Релиз распространили в преддверии саммита организации, который пройдет 14 июня в Брюсселе.В МИД Китая ранее подчеркивали, что планы НАТО по обновлению концепции — в том числе из-за "вызовов перед коллективной безопасностью" со стороны Пекина — это проявление мышления времен холодной войны. Как указывали в ведомстве, в современном мире у такой позиции нет пути для дальнейшего развития.Россия и НАТОВ марте генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в "агрессивном поведении" и потребовал усилить оборону альянса и увеличить финансирование. В ответ на это в МИД подчеркнули, что Москва будет учитывать настрой альянса во внешнеполитическом и военном планировании.Как отмечали в Кремле, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Там также не раз обращали внимание на беспрецедентную активность НАТО у российских границ.Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20210613/vooruzheniya-1736883539.html

https://ria.ru/20210613/nato-1736872369.html

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россия, нато, дмитрий песков, москва, европа, в мире