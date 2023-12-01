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Путин назвал рекордной ожидаемую продолжительность жизни в России - РИА Новости, 01.12.2023
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16:47 01.12.2023 (обновлено: 20:13 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/putin-1913226058.html
Путин назвал рекордной ожидаемую продолжительность жизни в России
Путин назвал рекордной ожидаемую продолжительность жизни в России - РИА Новости, 01.12.2023
Путин назвал рекордной ожидаемую продолжительность жизни в России
По итогам года в России ожидается рекордная средняя продолжительность жизни — около 74 лет, заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам конгресса... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T16:47
2023-12-01T20:13
общество
здоровье - общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. По итогам года в России ожидается рекордная средняя продолжительность жизни — около 74 лет, заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам конгресса "Национальное здравоохранение"."Слаженная ответственная работа правительства, Министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медработника позволила достичь достойных результатов, первый из которых, конечно же, — рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни: по итогам года она составит около 74 лет", — сказал он.Вице-премьер Татьяна Голикова, со своей стороны, уточнила, что по результатам девяти месяцев показатель составил 73,5 года. Она подчеркнула, что это была сложная задача, потому что внутри цикла было преодоление последствий COVID-19 и его влияния на все демографические показатели."Наша основная и главная цель, которая поставлена президентом страны, — это сохранение населения, здоровья и благополучия людей", — подчеркнула вице-премьер.Как свидетельствуют данные Росстата, по итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России составила 72,76 года. Прирост в 2,66 года (по сравнению с 70,1 в 2021-м) оказался максимальным с начала 1990-х годов. Рост произошел после двухлетнего спада на фоне пандемии COVID-19 — в 2020 году продолжительность жизни снизилась на 1,8 года, а 2021-м — еще на 1,4 года.В июле 2020 года Путин подписал указ о национальных целях развития. В этом документе поставлена задача достичь к 2030 году средней продолжительности жизни в 78 лет.
https://ria.ru/20231201/moskva-1913135254.html
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общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, татьяна голикова
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Татьяна Голикова
Путин назвал рекордной ожидаемую продолжительность жизни в России

Путин сообщил о рекордной ожидаемой продолжительности жизни в России в 74 года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛюди гуляют в одном из парков Москвы
Люди гуляют в одном из парков Москвы - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Люди гуляют в одном из парков Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. По итогам года в России ожидается рекордная средняя продолжительность жизни — около 74 лет, заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам конгресса "Национальное здравоохранение".
"Слаженная ответственная работа правительства, Министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медработника позволила достичь достойных результатов, первый из которых, конечно же, — рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни: по итогам года она составит около 74 лет", — сказал он.
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Вице-премьер Татьяна Голикова, со своей стороны, уточнила, что по результатам девяти месяцев показатель составил 73,5 года. Она подчеркнула, что это была сложная задача, потому что внутри цикла было преодоление последствий COVID-19 и его влияния на все демографические показатели.
"Наша основная и главная цель, которая поставлена президентом страны, — это сохранение населения, здоровья и благополучия людей", — подчеркнула вице-премьер.
Как свидетельствуют данные Росстата, по итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России составила 72,76 года. Прирост в 2,66 года (по сравнению с 70,1 в 2021-м) оказался максимальным с начала 1990-х годов. Рост произошел после двухлетнего спада на фоне пандемии COVID-19 — в 2020 году продолжительность жизни снизилась на 1,8 года, а 2021-м — еще на 1,4 года.
В июле 2020 года Путин подписал указ о национальных целях развития. В этом документе поставлена задача достичь к 2030 году средней продолжительности жизни в 78 лет.
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