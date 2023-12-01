https://ria.ru/20231201/gripp-1913229177.html

"Иммунитет не опознает". В Европе обнаружен уникальный штамм свиного гриппа

"Иммунитет не опознает". В Европе обнаружен уникальный штамм свиного гриппа - РИА Новости, 01.12.2023

"Иммунитет не опознает". В Европе обнаружен уникальный штамм свиного гриппа

В Великобритании выявили первое заражение человека вирусом гриппа, циркулирующим среди свиней. Власти пытаются найти источник. В 2009-м свиной грипп унес почти... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T17:35

2023-12-01T17:35

2023-12-01T17:45

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В Великобритании выявили первое заражение человека вирусом гриппа, циркулирующим среди свиней. Власти пытаются найти источник. В 2009-м свиной грипп унес почти 290 тысяч жизней.Что известно о новом свином гриппеНа днях Британское агентство охраны здоровья сообщило, что на севере графства Йоркшир у пациента с симптомами простуды обнаружили вирус A(H1N2)v. Возбудитель не связан ни с одним из распространяющихся этой зимой штаммов гриппа. Родственные линии есть у свиней. Данный вариант отнесли к кладе 1b.1.1."Обычно новый вирус возникает, если возбудитель переходит от животных к человеку или два штамма рекомбинируют. Такие патогены с трудом реплицируются, однако всегда есть вероятность, что они адаптируются и станут более заразными", — цитирует Британский научный медиацентр Джона Эдмундса, профессора Центра математического моделирования инфекционных болезней в Лондонской школе гигиены и тропической медицины.С 2005 года известно всего 50 случаев заражения A(H1N2)v. В 2022-м было семь, в том числе в Нидерландах. Только один человек попал в госпиталь, остальные болели легко. Британский пациент тоже уже выздоровел."Это хорошая новость — вирус оказался не сильно патогенным. Однако важно знать возраст, состояние здоровья пациента, относится ли он к какой-то группе риска тяжелого течения инфекции, подвержен ли осложнениям из-за гриппа. Или практически здоров и поправился естественным образом", — поясняет Эндрю Качпоул из исследовательской организации hVIVO.Эксперт призвал не паниковать. По его словам, такие возбудители не живут долго в людях."Опасения возникнут, если точно установят устойчивость передачи вируса от человека к человеку в популяции, которая раньше с ним не сталкивалась и не имеет к нему иммунитета. Пока к этому нет предпосылок", — подчеркнул Качпоул.На что способен вирус гриппа АНовый штамм выявили в результате систематического мониторинга. Сейчас ученые проверяют цепочку заражений."Всех близко контактировавших протестируют. Если у кого-то симптомы простуды или положительный тест, останутся под наблюдением врача", — говорится в сообщении Британского агентства охраны здоровья.Тем, у кого есть симптомы, не рекомендуют контактировать с окружающими, особенно пожилыми или имеющими проблемы со здоровьем.Эксперты отмечают хорошо отлаженный контроль вирусов гриппа."Совместный мониторинг среди людей и животных позволяет выявить такого рода инфекции. Без этого мы бы узнавали о новых вирусах только по тяжелым случаям или широкому распространению болезни", — указывает Качпоул."То, что вирус обнаружили при мониторинге, может говорить о том, что он уже какое-то время распространяется в популяции. Нужно отследить контакты", — добавляет профессор Эдмундс.По словам Эда Хатчинсона из Университета Глазго, вирусы сильно зависят от своих хозяев и редко приспосабливаются. Возбудитель гриппа типа A отличается как раз тем, что инфицирует разные группы животных, но даже он реплицируется с трудом. Обычно вирус, перешедший от свиньи к человеку, не движется дальше. Вирусологи называют это вторичной инфекцией."У вируса гриппа типа А есть особые механизмы для перехода на другие биологические виды. Кроме того, человеческий и животный штаммы могут скреститься в одном организме и произвести гибридное потомство, приспособленное для развития в людях. Наш иммунитет от перенесенных гриппозных заболеваний или вакцинаций его не распознает. Вот почему важно отслеживать вторичные инфекции", — уточняет Хатчинсон.Есть ли опасностьВ 2009-м в мире была пандемия свиного гриппа. Погибло 284 тысячи человек.Эпидемию вызвал вирус гриппа A подтипа H1N1(pdm09). Его геном включал в себя участки из геномов патогенов, найденных ранее у свиней, птиц и людей. Название "свиной грипп" применительно к нему больше не используют. Этот штамм стал сезонным и постоянно циркулирует среди людей.Так, по данным Национального центра по гриппу (Санкт-Петербург), в 2022-2023-м отсеквенировали более двух тысяч геномов вирусов гриппа. Из них 1723 принадлежат к подтипу H1N1(pdm09). К примеру, на этой неделе в России выявили всего семь случаев в четырех городах. В других странах мира — 27,8 процента вызвано этим подтипом.Вот только выявленный в Великобритании штамм ему неродственный. Он относится к подтипу H1N2, который встречается у людей лишь спорадически. Ученые считают маловероятным, что этот патоген станет причиной эпидемии.

https://ria.ru/20231127/virus-1912202374.html

https://ria.ru/20231124/pnevmoniya-1911623914.html

https://ria.ru/20231103/denge-1906967875.html

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2023

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

здоровье, биология, эпидемия, пандемия, грипп, свиной грипп