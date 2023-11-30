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Биография Владимира Лебедева
Биография Владимира Лебедева - РИА Новости, 30.11.2023
Биография Владимира Лебедева
Сенатор Владимир Альбертович Лебедев родился 23 апреля 1962 года в городе Новогрудок Гродненской области Белорусской ССР. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T21:32
2023-11-30T21:32
2023-11-30T21:32
справки
владимир лебедев
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Сенатор Владимир Альбертович Лебедев родился 23 апреля 1962 года в городе Новогрудок Гродненской области Белорусской ССР. В 1988 году окончил Горьковский политехнический институт имени А. Жданова по специальности "радиотехник", в 1996 году – Всероссийский заочный финансово-экономический институт, в 2003 году – Институт развития бизнеса (Нижний Новгород). С 1997 по 1998 годы Лебедев занимал должности заместителя генерального директора, а затем директора по развитию ЗАО "ЛУКОЙЛ – Нижний Новгород". С 1998 по 2004 год работал на управляющих должностях в ОАО "Нижновэнерго", ОАО "Кировэнерго". В 2004 году был назначен на должность первого заместителя председателя правительства Кировской области. С 2005 по 2007 год – генеральный директор и председатель Совета директоров ОАО "Территориальная генерирующая компания №5". С 2007 по 2008 год – генеральный директор ОАО "Южная Генерирующая Компания ТГК-8". С 2008 по 2012 год занимал должности заместителя губернатора и заместителя председателя правительства Нижегородской области. В 2012 году - заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 15 апреля 2013 года был назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководителем Федерального агентства лесного хозяйства. С 25 сентября 2014 года – член Совета Федерации РФ, представитель правительства Нижегородской области. Был членом комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, занимал должность заместителя председателя, первого заместителя председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Владимир Лебедев был награжден медалью "За трудовую доблесть", орденом Сергия Радонежского III степени, а также нагрудным знаком "За содружество". Лебедев был женат, воспитывал двух сыновей.Сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев скончался на 62-м году жизни, сообщил в четверг глава региона Глеб Никитин.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
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справки, владимир лебедев
Справки, Владимир Лебедев
Сенатор Владимир Альбертович Лебедев родился
23 апреля 1962 года в городе Новогрудок Гродненской области Белорусской ССР.
В 1988 году окончил Горьковский политехнический институт имени А. Жданова по специальности "радиотехник", в 1996 году – Всероссийский заочный финансово-экономический институт, в 2003 году – Институт развития бизнеса (Нижний Новгород).
С 1997 по 1998 годы Лебедев занимал должности заместителя генерального директора, а затем директора по развитию ЗАО "ЛУКОЙЛ – Нижний Новгород".
С 1998 по 2004 год работал на управляющих должностях в ОАО "Нижновэнерго", ОАО "Кировэнерго".
В 2004 году был назначен на должность первого заместителя председателя правительства Кировской области.
С 2005 по 2007 год – генеральный директор и председатель Совета директоров ОАО "Территориальная генерирующая компания №5".
С 2007 по 2008 год – генеральный директор ОАО "Южная Генерирующая Компания ТГК-8".
С 2008 по 2012 год занимал должности
заместителя губернатора и заместителя председателя правительства Нижегородской области.
В 2012 году - заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
15 апреля 2013 года был назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководителем Федерального агентства лесного хозяйства.
С 25 сентября 2014 года – член Совета Федерации РФ, представитель
правительства Нижегородской области. Был членом комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, занимал должность заместителя председателя, первого заместителя председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию.
Владимир Лебедев был награжден медалью "За трудовую доблесть
", орденом Сергия Радонежского III степени
, а также нагрудным знаком "За содружество
".
Лебедев был женат
, воспитывал двух сыновей.
Сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев скончался
на 62-м году жизни, сообщил в четверг глава региона Глеб Никитин.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.