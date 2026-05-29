США исключили из санкционных списков 11 умерших россиян

ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Министерство финансов США исключило из санкционных списков 11 умерших граждан России, среди которых оказались скончавшиеся депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, а также сын главы "Роснефти" Игоря Сечина Иван.
В число исключенных из списков, согласно уведомлению минфина, вошли члены Совета Федерации Игорь Панченко, Артур Чилингаров, Елена Авдеева, Татьяна Сахарова, Владимир Лебедев и Джашарбек Узденов, депутаты Государственной Думы Николай Петрунин, Павел Качкаев, Виктор Зубарев и Михаил Тарасенко.
Удаления были произведены в рамках масштабного пересмотра санкционных программ минфина США. По заявлению ведомства, оно приступило к очистке списков от устаревших позиций, которые потеряли актуальность для национальной безопасности и показали свою неэффективность.
