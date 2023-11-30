https://ria.ru/20231130/lebedev-1913008040.html

Умер сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев

Умер сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев - РИА Новости, 30.11.2023

Умер сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев

Сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев умер на 62-м году жизни, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T19:39

2023-11-30T19:39

2023-11-30T21:42

нижегородская область

политика

глеб никитин

владимир лебедев

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя — РИА Новости. Сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев умер на 62-м году жизни, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале."Сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Альбертович Лебедев умер. В регионе работал на руководящих должностях в Нижновэнерго, "Лукойле", заместителем губернатора Нижегородской области. Был заместителем федерального министра природных ресурсов, руководил Федеральным агентством лесного хозяйства. Легенда области. Профессионал. Неравнодушный. Позитивный. Созидатель… Просто от себя лично — очень хороший человек! У меня нет слов", — написал глава региона.По его словам, для всех, кто хорошо знал Лебедева и дружил с ним, новость о его смерти стала шоком и трагедией.Как сообщил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, сенатор умер от инфаркта."Его похоронят в Нижнем Новгороде, в субботу или воскресенье, когда решат родные", — добавил он.Владимир Лебедев родился 23 апреля 1962 года. В 1987 году окончил Горьковский политехнический институт имени А. А. Жданова. С сентября 2014 года был представителем правительства Нижегородской области в Совете Федерации. До этого занимал должность заместителя министра природных ресурсов и экологии — руководителя Федерального агентства лесного хозяйства.

https://ria.ru/20231130/lebedev-1913028375.html

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нижегородская область, политика, глеб никитин, владимир лебедев