https://ria.ru/20231219/deputaty-1916792450.html

Два депутата нижегородского заксобрания пошли на повышение в Совфед и ГД

Два депутата нижегородского заксобрания пошли на повышение в Совфед и ГД - РИА Новости, 19.12.2023

Два депутата нижегородского заксобрания пошли на повышение в Совфед и ГД

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области досрочно прекратили полномочия своих коллег Ольги Щетининой и Владислава Егорова, которые переходят на... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T18:31

2023-12-19T18:31

2023-12-19T19:52

нижегородская область

нижегородская область

совет федерации рф

госдума рф

владимир лебедев

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области досрочно прекратили полномочия своих коллег Ольги Щетининой и Владислава Егорова, которые переходят на новую работу в Совет Федерации и Государственную Думу соответственно, сообщает пресс-служба регионального парламента. Заместитель спикера регионального парламента Щетинина назначена новым сенатором от правительства Нижегородской области вместо скончавшегося Владимира Лебедева. Егоров получил мандат экс-депутата Госдумы от партии КПРФ Владимира Блоцкого, полномочия которого были досрочно прекращены. "Ольга Щетинина приступила к обязанностям сенатора Совета Федерации от Нижегородской области. Она будет работать в комитете по науке, образованию и культуре Совфеда. Владислав Егоров после сложения полномочий депутата Законодательного Собрания, перейдёт на работу в Государственную Думу. При этом оба депутата продолжат решать вопросы, связанные с развитием Нижегородской области", - говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента. Как заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, "на каких бы высоких должностях не работали наши земляки, как правило, они не забывают об интересах родного края". "С Ольгой Щетининой и Владиславом Егоровым связана большая страница истории законодательного собрания. Ольга Владимировна продолжит работать над реализацией Стратегии развития региона и возглавлять Штаб общественной поддержки. В свою очередь, Владислав Иванович остается первым секретарем нижегородского отделения КПРФ и продолжит представлять интересы жителей Нижегородской области", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Отмечается, что свой путь в политику Щетинина начала в качестве заместителя председателя комитета заксобрания по информационной политике и регламенту, затем став председателем комитета по соцвопросам и заместителем председателя регионального парламента. В октябре 2021 года Щетинина стала первым заместителем председателя законодательного собрания. При ее непосредственном участии в регионе началась и продолжается работа по подготовке и реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года. Под ее руководством работает региональный Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия". Щетинина является сопредседателем Благотворительного совета Нижегородской области и ряда других комиссий и координационных советов. Егоров работал в четырех созывах законодательного собрания региона. В 2006-2011 годах – председателем комиссии по регламенту и депутатской этике, заместитель председателя комитета законодательного собрания по регламенту и депутатской этике. С 2011 года – заместитель председателя Нижегородского областного парламента. С декабря 2007 года он возглавляет фракцию КПРФ в регионально парламенте.

https://ria.ru/20231219/internet-1916737557.html

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нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

нижегородская область, совет федерации рф, госдума рф, владимир лебедев, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)