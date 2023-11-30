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В Совфеде назвали причину смерти сенатора Нижегородской области Лебедева
В Совфеде назвали причину смерти сенатора Нижегородской области Лебедева - РИА Новости, 30.11.2023
В Совфеде назвали причину смерти сенатора Нижегородской области Лебедева
Сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев скончался от инфаркта, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T21:13
2023-11-30T21:13
2023-11-30T23:32
нижегородская область
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев скончался от инфаркта, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.Ранее в четверг губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что сенатор от правительства Нижегородской области Лебедев скончался на 62-м году жизни."Владимир Лебедев скончался от инфаркта. Его похоронят в Нижнем Новгороде в субботу или воскресенье — когда решат родные", — сказал Тимченко.По словам законодателя, Лебедев "был государственником, отстаивал интересы своего региона", переживал за Россию и, работая в комитете СФ по аграрной политике и природопользованию, отстаивал интересы аграриев, заключил Тимченко.
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нижегородская область, нижний новгород, политика, россия, владимир лебедев
Нижегородская область, Нижний Новгород, Политика, Россия, Владимир Лебедев
В Совфеде назвали причину смерти сенатора Нижегородской области Лебедева
Глава комитета СФ Тимченко: сенатор Лебедев умер от инфаркта