Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде назвали причину смерти сенатора Нижегородской области Лебедева - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:13 30.11.2023 (обновлено: 23:32 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/lebedev-1913025815.html
В Совфеде назвали причину смерти сенатора Нижегородской области Лебедева
В Совфеде назвали причину смерти сенатора Нижегородской области Лебедева - РИА Новости, 30.11.2023
В Совфеде назвали причину смерти сенатора Нижегородской области Лебедева
Сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев скончался от инфаркта, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T21:13
2023-11-30T23:32
нижегородская область
нижний новгород
политика
россия
владимир лебедев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1913008453_0:24:450:277_1920x0_80_0_0_d5220b8771d72ea5cddd10f773ff5d1b.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев скончался от инфаркта, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.Ранее в четверг губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что сенатор от правительства Нижегородской области Лебедев скончался на 62-м году жизни."Владимир Лебедев скончался от инфаркта. Его похоронят в Нижнем Новгороде в субботу или воскресенье — когда решат родные", — сказал Тимченко.По словам законодателя, Лебедев "был государственником, отстаивал интересы своего региона", переживал за Россию и, работая в комитете СФ по аграрной политике и природопользованию, отстаивал интересы аграриев, заключил Тимченко.
https://ria.ru/20231130/lebedev-1913028375.html
нижегородская область
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1913008453_26:0:426:300_1920x0_80_0_0_f86e54ceed72074323e18e17603b32bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, нижний новгород, политика, россия, владимир лебедев
Нижегородская область, Нижний Новгород, Политика, Россия, Владимир Лебедев
В Совфеде назвали причину смерти сенатора Нижегородской области Лебедева

Глава комитета СФ Тимченко: сенатор Лебедев умер от инфаркта

© Глеб Никитин/TelegramЧлен Совета Федерации от Нижегородской области Владимир Альбертович Лебедев
Член Совета Федерации от Нижегородской области Владимир Альбертович Лебедев
© Глеб Никитин/Telegram
Член Совета Федерации от Нижегородской области Владимир Альбертович Лебедев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев скончался от инфаркта, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
Ранее в четверг губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что сенатор от правительства Нижегородской области Лебедев скончался на 62-м году жизни.
"Владимир Лебедев скончался от инфаркта. Его похоронят в Нижнем Новгороде в субботу или воскресенье — когда решат родные", — сказал Тимченко.
По словам законодателя, Лебедев "был государственником, отстаивал интересы своего региона", переживал за Россию и, работая в комитете СФ по аграрной политике и природопользованию, отстаивал интересы аграриев, заключил Тимченко.
Зажженные свечи - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Биография Владимира Лебедева
Вчера, 21:32
 
Нижегородская областьНижний НовгородПолитикаРоссияВладимир Лебедев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала