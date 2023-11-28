https://ria.ru/20231128/putin-1912416062.html

Путин поблагодарил участников ВРНС за помощь фронту

Путин поблагодарил участников ВРНС за помощь фронту - РИА Новости, 28.11.2023

Путин поблагодарил участников ВРНС за помощь фронту

Президент РФ Владимир Путин выразил признательность участникам Всемирного русского народного собора (ВРНС) за помощь, которую они оказывают фронту и семьям... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:29

2023-11-28T16:29

2023-11-28T16:47

владимир путин

всемирный русский народный собор (врнс)

религия

врнс

россия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил признательность участникам Всемирного русского народного собора (ВРНС) за помощь, которую они оказывают фронту и семьям погибших бойцов."Искренне признателен участникам Всемирного русского народного собора за ту помощь, которую вы оказываете фронту, семьям наших погибших героев. Они сражались за нас, за нашу Родину. Вечная память", - сказал Путин, обращаясь к участникам заседания ВРНС.Он объявил минуту молчания в память о погибших.

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владимир путин, всемирный русский народный собор (врнс), врнс, россия