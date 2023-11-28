Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил участников ВРНС за помощь фронту - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:29 28.11.2023 (обновлено: 16:47 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/putin-1912416062.html
Путин поблагодарил участников ВРНС за помощь фронту
Путин поблагодарил участников ВРНС за помощь фронту - РИА Новости, 28.11.2023
Путин поблагодарил участников ВРНС за помощь фронту
Президент РФ Владимир Путин выразил признательность участникам Всемирного русского народного собора (ВРНС) за помощь, которую они оказывают фронту и семьям... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:29
2023-11-28T16:47
владимир путин
всемирный русский народный собор (врнс)
религия
врнс
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил признательность участникам Всемирного русского народного собора (ВРНС) за помощь, которую они оказывают фронту и семьям погибших бойцов."Искренне признателен участникам Всемирного русского народного собора за ту помощь, которую вы оказываете фронту, семьям наших погибших героев. Они сражались за нас, за нашу Родину. Вечная память", - сказал Путин, обращаясь к участникам заседания ВРНС.Он объявил минуту молчания в память о погибших.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_647185010e1243a51ef4a08b0eaac5aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, всемирный русский народный собор (врнс), врнс, россия
Владимир Путин, Всемирный русский народный собор (ВРНС), Религия, ВРНС, Россия
Путин поблагодарил участников ВРНС за помощь фронту

Путин поблагодарил участников ВРНС за помощь фронту и семьям погибших бойцов

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил признательность участникам Всемирного русского народного собора (ВРНС) за помощь, которую они оказывают фронту и семьям погибших бойцов.
"Искренне признателен участникам Всемирного русского народного собора за ту помощь, которую вы оказываете фронту, семьям наших погибших героев. Они сражались за нас, за нашу Родину. Вечная память", - сказал Путин, обращаясь к участникам заседания ВРНС.
Он объявил минуту молчания в память о погибших.
 
РелигияВладимир ПутинВсемирный русский народный собор (ВРНС)ВРНСРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала