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Путин поблагодарил участников ВРНС за помощь фронту
Путин поблагодарил участников ВРНС за помощь фронту - РИА Новости, 28.11.2023
Путин поблагодарил участников ВРНС за помощь фронту
Президент РФ Владимир Путин выразил признательность участникам Всемирного русского народного собора (ВРНС) за помощь, которую они оказывают фронту и семьям... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:29
2023-11-28T16:29
2023-11-28T16:47
владимир путин
всемирный русский народный собор (врнс)
религия
врнс
россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил признательность участникам Всемирного русского народного собора (ВРНС) за помощь, которую они оказывают фронту и семьям погибших бойцов."Искренне признателен участникам Всемирного русского народного собора за ту помощь, которую вы оказываете фронту, семьям наших погибших героев. Они сражались за нас, за нашу Родину. Вечная память", - сказал Путин, обращаясь к участникам заседания ВРНС.Он объявил минуту молчания в память о погибших.
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владимир путин, всемирный русский народный собор (врнс), врнс, россия
Владимир Путин, Всемирный русский народный собор (ВРНС), Религия, ВРНС, Россия
Путин поблагодарил участников ВРНС за помощь фронту
Путин поблагодарил участников ВРНС за помощь фронту и семьям погибших бойцов