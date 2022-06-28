https://ria.ru/20220628/prazdniki-1798725999.html

Православный календарь на июль 2022: праздники и традиции

Церковные православные праздники в июле 2022: календарь на каждый день

Православный календарь на июль 2022: праздники и традиции

Церковные праздники в июле - торжества, посвященные самым значимым датам православного календаря в этом месяце. Какие религиозные события приходятся на второй... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T16:54

2022-06-28T16:54

2022-06-28T17:08

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Церковные праздники в июле - торжества, посвященные самым значимым датам православного календаря в этом месяце. Какие религиозные события приходятся на второй месяц лета в 2022 году в России, народные приметы и поверья — в материале РИА Новости.Церковные праздники в июлеЦерковные праздники - это важные для всех христиан дни, к которым принято заранее готовиться, соблюдать пост, приходить на торжественное богослужение в храм, причащаться. Эти даты призваны напоминать верующим о Евангельских событиях, древних христианских традициях, такие праздники позволяют на время отвлечься от суеты и посвятить соответствующие дни общению с Богом. Церковные каноны определяют два вида праздников: непереходящие (даты которых постоянны) и переходящие (день празднования связан с Пасхой и каждый год меняется). Именно из-за даты Пасхи, которая является наиглавнейшим христианским праздником, каждый год церковный календарь передвигается. По важности для каждого христианина после Христова Воскресения идут великие (двунадесятые (дванадесятые), которые так называются потому, что их всего 12, и недвунадесятые), средние и малые праздники. Летний месяц июль особенно богат на дни памяти особо почитаемых святых.Двунадесятые и великие праздники в июлеВ июле 2022 года православные будут отмечать два великих праздника: Рождество Иоанна Предтечи (Крестителя) и День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Двунадесятых праздников в этом месяце нет, по православному календарю они ожидаются в августе: Преображение Господне (19 августа) и Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).Рождество Иоанна ПредтечиЭтот пророк - самый почитаемый святой после Девы Марии. В честь него установлено несколько праздников: Зачатие (6 октября), Рождество (7 июля), Усекновение главы (11 сентября), Собор Иоанна Крестителя в связи с праздником Крещения (20 января), Первое и второе обретение главы (9 марта), Третье обретение главы (7 июня) и праздник перенесения его правой руки из Мальты в Гатчину (25 октября).Именно он, по Священному Писанию, предсказал пришествие Мессии в лице Иисуса и совершил обряд его крещения.День святых апостолов Петра и ПавлаПервый летний пост подготавливает верующих к дню главных проповедников христианства - апостолов Петра и Павла. Именно 12 июля по преданию произошла их казнь, но неизвестно, было ли это одновременно или с разницей в один год. Апостолы, которые в жизни встречались только один раз, были ярыми проповедниками учения Христа. Петр (Симон при рождении), простой рыбак, согласно христианскому учению - ближайший ученик Христа, был участником многих евангельских событий, возглавлял христианскую общину, за свою деятельность был распят вниз головой. Павел (при рождении Савл) из богатой семьи, получил хорошее образование и участвовал в преследовании первых христиан. Как свидетельствует Новый Завет, он ехал по делам в Дамаск, когда к нему и его спутникам явился Иисус в образе видения. От яркого света, сопровождавшего голос Христа, Савл ослеп и обрел зрение только через три дня после того, как принял крещение в Дамаске. Павел основал множество христианских церквей в Сирии, Греции, Македонии, Риме и Малой Азии, написал 14 посланий, включенных в Новый Завет, и, как гражданин Рима, был обезглавлен за проповедование новой религии.В 324 году в Константинополе появились первые храмы, названные в честь этих двух проповедников.Календарь праздников в июле по днямВ соответствии с православным календарем, на второй летний месяц приходятся следующие праздники:1 июля:2 июля:3 июля:4 июля:5 июля:6 июля:7 июля:8 июля:9 июля:10 июля:11 июля:12 июля:13 июля:14 июля:15 июля:16 июля:17 июля:18 июля:19 июля:20 июля:21 июля:22 июля:23 июля:24 июля:25 июля:26 июля:27 июля:28 июля:29 июля:30 июля:31 июля:Посты в июлеДню Петра и Павла предшествует “апостольский” пост. Он не имеет фиксированного начала, оно зависит от того, на какой день выпадает праздник Троицы. Иногда Петров пост бывает совсем коротким (8 дней), а иногда почти равен сорока дням. В 2022 году он длится с 20 июня по 11 июля.Этот пост не такой строгий, как Великий, исключается только мясная, молочная пища, яйца и птица, рыбу разрешено употреблять по субботам, воскресеньям и праздничным дням. На протяжении всего поста православным желательно молиться, посещать храм, помогать страждущим. Не рекомендуется устраивать пиршества, предаваться излишествам, завидовать и скандалить. Нельзя планировать на этот период свадьбу и венчание.Приметы и поверья в июле по церковному календарюСуществует много народных примет и поверий, связанных со вторым летним месяцем.

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Артем Смирнов

россия, православие, религиозные праздники