16:54 28.06.2022 (обновлено: 17:08 28.06.2022)
Православный календарь на июль 2022: праздники и традиции
Церковные праздники в июле
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Церковные праздники в июле - торжества, посвященные самым значимым датам православного календаря в этом месяце. Какие религиозные события приходятся на второй месяц лета в 2022 году в России, народные приметы и поверья — в материале РИА Новости.
Церковные праздники в июле
Церковные праздники - это важные для всех христиан дни, к которым принято заранее готовиться, соблюдать пост, приходить на торжественное богослужение в храм, причащаться. Эти даты призваны напоминать верующим о Евангельских событиях, древних христианских традициях, такие праздники позволяют на время отвлечься от суеты и посвятить соответствующие дни общению с Богом. Церковные каноны определяют два вида праздников: непереходящие (даты которых постоянны) и переходящие (день празднования связан с Пасхой и каждый год меняется). Именно из-за даты Пасхи, которая является наиглавнейшим христианским праздником, каждый год церковный календарь передвигается. По важности для каждого христианина после Христова Воскресения идут великие (двунадесятые (дванадесятые), которые так называются потому, что их всего 12, и недвунадесятые), средние и малые праздники. Летний месяц июль особенно богат на дни памяти особо почитаемых святых.
Двунадесятые и великие праздники в июле
В июле 2022 года православные будут отмечать два великих праздника: Рождество Иоанна Предтечи (Крестителя) и День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Двунадесятых праздников в этом месяце нет, по православному календарю они ожидаются в августе: Преображение Господне (19 августа) и Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПротоиерей Богдан Северин на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в храме Трёх Святителей в Симферополе
Протоиерей Богдан Северин на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в храме Трёх Святителей в Симферополе
Рождество Иоанна Предтечи
Этот пророк - самый почитаемый святой после Девы Марии. В честь него установлено несколько праздников: Зачатие (6 октября), Рождество (7 июля), Усекновение главы (11 сентября), Собор Иоанна Крестителя в связи с праздником Крещения (20 января), Первое и второе обретение главы (9 марта), Третье обретение главы (7 июня) и праздник перенесения его правой руки из Мальты в Гатчину (25 октября).
Именно он, по Священному Писанию, предсказал пришествие Мессии в лице Иисуса и совершил обряд его крещения.
День святых апостолов Петра и Павла
Первый летний пост подготавливает верующих к дню главных проповедников христианства - апостолов Петра и Павла. Именно 12 июля по преданию произошла их казнь, но неизвестно, было ли это одновременно или с разницей в один год. Апостолы, которые в жизни встречались только один раз, были ярыми проповедниками учения Христа. Петр (Симон при рождении), простой рыбак, согласно христианскому учению - ближайший ученик Христа, был участником многих евангельских событий, возглавлял христианскую общину, за свою деятельность был распят вниз головой. Павел (при рождении Савл) из богатой семьи, получил хорошее образование и участвовал в преследовании первых христиан. Как свидетельствует Новый Завет, он ехал по делам в Дамаск, когда к нему и его спутникам явился Иисус в образе видения. От яркого света, сопровождавшего голос Христа, Савл ослеп и обрел зрение только через три дня после того, как принял крещение в Дамаске. Павел основал множество христианских церквей в Сирии, Греции, Македонии, Риме и Малой Азии, написал 14 посланий, включенных в Новый Завет, и, как гражданин Рима, был обезглавлен за проповедование новой религии.
В 324 году в Константинополе появились первые храмы, названные в честь этих двух проповедников.
Календарь праздников в июле по дням
В соответствии с православным календарем, на второй летний месяц приходятся следующие праздники:
1 июля:
- —Петров пост 12 день;
- —Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула;
- —Преподобного Леонтия, канонарха Печерского.
2 июля:
- —Петров пост 13 день;
- —Апостола Иуды Иаковлева, брата Господня;
- —Святителя Иова, патриарха Московского и всея России;
- —Святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского;
- —Преподобного Паисия Великого.
3 июля:
- —Петров пост 14 день;
- —Священномученика Мефодия, епископа Патарского;
- —Благоверного князя Глеба Владимирского;
- —Перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского.
4 июля:
- —Петров пост 15 день;
- —Мученика Иулиана Тарсийского;
- —Обретение мощей преподобного Максима Грека;
- —Священномученика Терентия, епископа Иконийского.
5 июля:
- —Петров пост 16 день;
- —Священномученика Евсевия, епископа Самосатского.
6 июля:
- —Петров пост 17 день;
- —Собор Владимирских святых;
- —Владимирской иконы Божией Матери;
- —Мученицы Агриппины Римляныни;
- —Праведного отрока Артемия Веркольского;
- —Второе перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского и Свияжского.
7 июля:
- —Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи);
- —- Петров пост 18 день;
- —- Преподобного Антония Дымского;
- —- Праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских.
8 июля:
- —Петров пост 19 день;
- —Благоверных князей Петра (в иночестве Давида) и Февронии (в иночестве Евфросинии), Муромских чудотворцев.
9 июля:
- —Петров пост 20 день;
- —Святителя Дионисия, архиепископа Суздальского;
- —Обретение мощей преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца.
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10 июля:
- —Петров пост 21 день;
- —Преподобного Сампсона Странноприимца;
- —Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинског.
11 июля:
- —Петров пост 22 день;
- —Икона Божией Матери: "Троеручица";
- —Перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна;
- —Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев;
- —Преподобного Ксенофонта Робейского, игумена.
12 июля:
- —Святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
13 июля:
- —Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия;
- —Прославление святителя Софрония, епископа Иркутского.
14 июля:
- —Бессребреников мучеников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших.
15 июля:
- —Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне;
- —Святителя Фотия, митрополита митрополита Киевского и всея Руси.
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16 июля:
- —Перенесение мощей святителя Филиппа (Колычева), митрополита Московского и всея России, чудотворца;
- —Мученика Иакинфа Римского;
- —Благоверных князей Василия и Константина Ярославских;
- —Святителя Василия, епископа Рязанского;
- —Преподобных Анатолиев Печерских;
- —Преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских;
- —Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Московского;
- —Преподобного Никодима Кожеезерского.
17 июля:
- —Страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии;
- —Преподобного Андрея Рублева, иконописца;
- —Благоверного князя Андрея Боголюбского;
- —Святителя Андрея Критского, архиепископа;
- —Преподобной Марфы Антиохийской, матери Симеона Дивногорца;
- —Обретение мощей преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкИерей Андрей Филонов во время службы в домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова в Москве
Иерей Андрей Филонов во время службы в домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова в Москве
18 июля:
- —Преподобного Афанасия, игумена Афонского;
- —Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца;
- —Преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (Яковлевой).
19 июля:
- —Собор Радонежских святых;
- —Преподобных Сисоя Великого и Сисоя, схимника Печерского.
20 июля:
- —Преподобной Евфросинии (в инокинях Евдокии), великой княгини Московской;
- —Преподобного Фомы Малеина;
- —Преподобного Акакия Синайского;
- —Мученицы Кириакии (Неделы) Никомидийской.
21 июля:
- —Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани;
- —Мученика Прокопия;
- —Праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца.
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22 июля:
- —Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского;
- —Святителя Феодора, епископа Едесского;
- —Священномученика Кирилла, епископа Гортинского.
23 июля:
- —Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве;
- —Мучеников 45-ти в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ианикита (Аникиты), Сисиния, Менеи, Вирилада и прочих;
- —Преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов;
- —Преподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах.
24 июля:
- —Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во Святом Крещении Елены;
- —Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, имже Православие утвердися.
25 июля:
- —Иконы Божией Матери: "Троеручица";
- —Мучеников Прокла и Илария;
- —Преподобного Михаила Малеина, игумена;
- —Преподобного Арсения Новгородского;
- —Мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна Печерского, в Киеве;
- —Преподобномученика Симона Воломского, игумена.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВерующие на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в храме Трёх Святителей в Симферополе
Верующие на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в храме Трёх Святителей в Симферополе
26 июля:
- —Собор Архангела Гавриила;
- —Преподобного Стефана Савваита.
27 июля:
- —Апостола от 70-ти Акилы;
- —Преподобного Стефана Махрищского;
- —Преподобного Никодима Святогорца.
28 июля:
- —Равноапостольного великого князя Владимира (во Святом Крещении Василия);
- —Мученика Кирика и мученицы Иулитты.
29 июля:
- —Священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского, и десяти учеников его.
30 июля:
- —Великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской;
- —Преподобного Иринарха Соловецкого, игумена;
- —Преподобного Леонида Устьнедумского, иеромонаха.
31 июля:
- —Мученика Емилиана Доростольского;
- —Мученика Иакинфа Амастридского;
- —Преподобного Иоанна Многострадального, Печерского;
- —Преподобных Памвы, затворника Печерского и Памвы (Памво) пустынника, Нитрийского.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкБлаженнейший митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл после Божественной литургии в праздник Успения Пресвятой Богородицы
Блаженнейший митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл после Божественной литургии в праздник Успения Пресвятой Богородицы
Посты в июле
Дню Петра и Павла предшествует “апостольский” пост. Он не имеет фиксированного начала, оно зависит от того, на какой день выпадает праздник Троицы. Иногда Петров пост бывает совсем коротким (8 дней), а иногда почти равен сорока дням. В 2022 году он длится с 20 июня по 11 июля.
Этот пост не такой строгий, как Великий, исключается только мясная, молочная пища, яйца и птица, рыбу разрешено употреблять по субботам, воскресеньям и праздничным дням. На протяжении всего поста православным желательно молиться, посещать храм, помогать страждущим. Не рекомендуется устраивать пиршества, предаваться излишествам, завидовать и скандалить. Нельзя планировать на этот период свадьбу и венчание.
Приметы и поверья в июле по церковному календарю
Существует много народных примет и поверий, связанных со вторым летним месяцем.
- —В народе говорят, если 1 июля месяц выглядит так, что на его рог можно повесить ведро, то будет сухая и солнечная погода в течение последующих двух недель.
- —Если 2 июля рой пчел направляется к улью - будет дождь, сидит на стенке улья - к сильной жаре.
- —3 июля идет дождь - весь месяц будет дождливый.
- —Если 7 июля пошел дождь - солнечную погоду следует ждать через 5 дней.
- —11 июля нельзя устраивать свадьбу, иначе семейная жизнь будет недолгой. Также в этот день не стоит отдавать долги - погубишь удачу.
- —Если 12 июля жарко, то на Рождество будет морозно, появились желтые листья - к ранней осени.
- —Июль жаркий - декабрь морозным будет.
- —Если июльским утром прошел маленький дождь, то днем будет хорошая погода.
Церковные праздники в июле