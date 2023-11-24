https://ria.ru/20231124/khramy-1911661478.html

Ученые представили виртуальный тур по одному из древнейших храмов России

Ученые представили виртуальный тур по одному из древнейших храмов России - РИА Новости, 24.11.2023

Ученые представили виртуальный тур по одному из древнейших храмов России

Специалисты Института археологии РАН представили виртуальный тур по одному из старейших памятников древнерусской архитектуры – Георгиевскому собору в Великом... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T16:17

2023-11-24T16:17

2023-11-24T16:17

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Специалисты Института археологии РАН представили виртуальный тур по одному из старейших памятников древнерусской архитектуры – Георгиевскому собору в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба исследовательского учреждения.СОБИРАЛИ ПО КРУПИЦАМВиртуальный тур "Археология Георгиевского собора", представленный на сайте Института археологии РАН, представляет собой совершенно новый формат экскурсий. Проект объединил итоги научных исследований по истории, архитектуре древнего храма и технологий, применявшихся при его росписи."Георгиевский собор сконцентрировал различные аспекты изучения древнерусской культуры…: это и археология …, и архитектура, и эпиграфика, и настенные росписи… Все эти данные легли в основу виртуального тура и позволили построить не просто красочную экскурсию, но получить многомерный "портрет" собора, причем развивающийся во времени, от ранних этапов его существования до современности", – кандидат искусствоведения, ученый секретарь Института археологии РАН Марина Вдовиченко.Виртуальный тур позволяет "обойти" Георгиевский собор со все сторон и полностью осмотреть его интерьер. Для перемещения используются хот-споты, переносящие зрителей в разные уголки храма, в том числе и в закрытые для посещений. Клик на кружки с изображением лупы открывает страницу с фотографиями и подробным описанием какого-либо важного участка собора.В том числе, есть данные и об утраченных участках храма. Например, фрагментах настенной росписи – что особенно интересно в случае с Георгиевским собором. Дело в том, что его фрески собирали, буквально, по крупицам.Георгиевский собор был заложен по заказу князя Всеволода Мстиславича в 1119 году и расписан в 1120 – 1130-е годы. Письменных свидетельств тому нет. Но специалисты говорят об этом с уверенностью, сопоставив нескольких исторических фактов.Фрески XII столетия, в отдельных частях покрытые более поздней росписью XVII–XVIII веков, присутствовали в интерьере до 1825 года. Тогда в процессе поновления обители и его собора они были сбиты со стен и положены в основание нового, более высокого, пола храма.С 2013-го на территории Юрьева монастыря работает Новгородский архитектурно-археологический отряд ИА РАН под руководством члена-корреспондента РАН Владимира Седова. Из-под пола XIX века были извлечены десятки тысяч фрагментов первоначальной фресковой живописи.Ученые собрали грандиозную коллекцию. Но, по подсчетам, большая часть фрагментов монументальной росписи до сих пор не найдена. По предположениям специалистов, оставшиеся сбитые фрески были закопаны как строительный мусор или потенциальный строительный материал (например, дренаж) и сейчас находятся в земле на территории обители."ПЕРВЫЕ ШАГИ РУССКОГО ИСКУССТВА"В июле прошлого года археологи заложили два шурфа недалеко от собора. В одном из них на глубине 60–70 сантиметров был обнаружен слой, состоящий из спрессованной массы рассыпного известкового раствора и твердых кусочков такого же раствора, сбитого со стен. Одна из сторон этих осколков была гладкой и покрыта красочным слоем."Многолетние поиски древних фресок за пределами Георгиевского собора Юрьева монастыря увенчались успехом. <…> В течение двух последних лет мы искали это место, и, наконец, в небольшом шурфе обнаружили слой строительного развала, содержащего битые фрески", – рассказала Марина Вдовиченко.По ее словам, в 1990-2000-х на территории обители регулярно находили единичные осколки, но место, где находилась основная масса сбитых росписей, обнаружить не удавалось. Найденные артефакты, во-первых, помогут в поисках остальной части фресок, которые предположительно были закопаны на территории монастырского двора. Во-вторых, они обладают уникальным художественным и научным значением."Они составляют один из самых ранних ансамблей монументальной стенописи Северной Руси: раньше Георгиевского собора были расписаны только церковь Благовещения на Городище (около 1103 года), новгородский Софийский собор (около 1108 года) и Николо-Дворищенский собор (около 1113 года). Таким образом, фрески Георгиевского собора – свидетельства первых шагов русского искусства в той области, которая стала, наравне с иконописью, его квинтэссенцией", – пояснила искусствовед.Большинство фрагментов – это массовый материал без видимых изображений. Лишь два осколка составили одно изображение."Это лицо молодой женщины, повернутое в три четверти, даже чуть более, на зрителя. Половину высокого лба закрывает белый головной убор или повязка с глубокими зеленоватыми тенями, составляющая верхнюю часть лика, под тонким носом с открытыми ноздрями проходит слом фрагмента. Нижняя часть лица пока не выявлена", – отметила Марина Вдовиченко.На сегодняшний день ученым известно, какие природные пигменты использовались для изготовления красок, их элементный состав. Это поможет выявить место происхождения минералов, входящих в их состав.Например, в насыщенной голубой, в большом количестве присутствующей на осколках Георгиевских фресок, был обнаружен наиболее дорогой по средневековым меркам лазурит, или ляпис-лазурь. Его добывают в Афганистане в провинции Бадахшан, в Таджикистане на Памире, а в России на территории Южного Прибайкалья.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, великий новгород, религия, наука