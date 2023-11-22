https://ria.ru/20231122/buddiyskoe-1911003068.html

В Санкт-Петербурге стартовала конференция по буддийскому образованию

В Санкт-Петербурге стартовала конференция по буддийскому образованию - РИА Новости, 22.11.2023

В Санкт-Петербурге стартовала конференция по буддийскому образованию

Международная научно-практическая конференция молодых ученых "Современное буддийское образование, историко-культурологические и философские исследования"... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T11:30

2023-11-22T11:30

2023-11-22T11:30

религия

санкт-петербург

москва

россия

буда бадмаев

санкт-петербургский государственный университет

российская академия наук

институт стран азии и африки

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Международная научно-практическая конференция молодых ученых "Современное буддийское образование, историко-культурологические и философские исследования" пройдет в Санкт-Петербурге 22-24 ноября, рассказали РИА Новости организаторы."На конференции будем обсуждать культурологические и философские работы молодых ученых и преподавателей. Сейчас на эту тему много работают в Москве, а мы покажем, что по этой теме происходит в Петербурге. Хотя иногородние участники тоже будут. Значение конференции очень большое, потому что в Санкт-Петербургском университете впервые будут читать лекции ламы, это мы тоже обсудим", - сказала РИА Новости директор "Фонда развития буддийской культуры" Инна Васильева.Ранее замглавы Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Гунзэчойнэй (Санкт-Петербургского буддийского храма) Буда Бадмаев рассказал, что на этой конференции представят промо-ролики на основе онлайн-курса, записанного ламами для студентов СПБГУ.Конференция посвящена подготовке к 260-летию Буддийской Традиционной Сангхи России, 300-летию Российской академии наук и 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета.Сопредседателями конференции станут настоятель дацана Гунзэчойнэй (Санкт-Петербургского буддийского храма) Буда Бадмаев, директор Института восточных рукописей РАН Ирина Попова, ректор Буддийской теологической академии им. Даши-Доржо Этигэлова, настоятель Местной религиозной организации "Дашидэченлинг" Вячеслав Нанзатов (Ширап Жамсо лама), доктор филос. наук, профессор, директор Института теологии СПбГУ Дмитрий ШмонинКонференцию организовали: Фонд поддержки буддийского образования и исследований (Москва), Институт стран Азии и Африки МГУ им. М В. Ломоносова, Санкт-Петербургский буддийский храм Дацан "Гунзэчойнэй", который представляют Централизованная религиозная организация "Гурбан-Эрдэни (Три драгоценности)", Буддийская теологическая академия им. Даши-Доржо Этигэлова и Фонд развития буддийской культуры, Институт восточных рукописей РАН (Азиатский музей), Институт теологии СПбГУ, Соорганизаторами являются: Отдел по связям с религиозными организациями администрации губернатора Санкт-Петербурга и Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям правительства Ленинградской области.

https://ria.ru/20231117/buddiyskiy-1910036872.html

санкт-петербург

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

санкт-петербург, москва, россия, буда бадмаев, санкт-петербургский государственный университет, российская академия наук, институт стран азии и африки, религия