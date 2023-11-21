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В России намерены обеспечить достойные условия труда для таджикистанцев - РИА Новости, 21.11.2023
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16:30 21.11.2023 (обновлено: 16:31 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/putin-1910858045.html
В России намерены обеспечить достойные условия труда для таджикистанцев
В России намерены обеспечить достойные условия труда для таджикистанцев - РИА Новости, 21.11.2023
В России намерены обеспечить достойные условия труда для таджикистанцев
Правительство России стремится обеспечить достойные условия труда для граждан Таджикистана, которые работают в РФ - они вносят большой вклад в развитие экономик РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:30
2023-11-21T16:31
россия
таджикистан
душанбе
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство России стремится обеспечить достойные условия труда для граждан Таджикистана, которые работают в РФ - они вносят большой вклад в развитие экономик обеих стран, заявил президент России Владимир Путин. "Как вы знаете, в России живут и работают порядка миллиона, может, даже чуть больше, таджикистанцев. Они вносят большой вклад в развитие российской экономики и заняты в самых разных отраслях. Что немаловажно - их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем для экономики республики. Подчеркну: наши власти стремятся сделать так, чтобы обеспечить таджикистанцам в России достойные условия труда и социальной защиты", – сказал Путин во время официального визита президента Таджикистана. По его словам, с прошлого года в столице Таджикистана Душанбе заработало представительство многофункционального миграционного центра Москвы. Оно помогает налаживать взаимодействие между трудовыми мигрантами и работодателями столицы и области.
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россия, таджикистан, душанбе, владимир путин, в мире
Россия, Таджикистан, Душанбе, Владимир Путин, В мире
В России намерены обеспечить достойные условия труда для таджикистанцев

Путин: в России стремятся обеспечить достойные условия труда для таджикистанцев

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Москве
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство России стремится обеспечить достойные условия труда для граждан Таджикистана, которые работают в РФ - они вносят большой вклад в развитие экономик обеих стран, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Как вы знаете, в России живут и работают порядка миллиона, может, даже чуть больше, таджикистанцев. Они вносят большой вклад в развитие российской экономики и заняты в самых разных отраслях. Что немаловажно - их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем для экономики республики. Подчеркну: наши власти стремятся сделать так, чтобы обеспечить таджикистанцам в России достойные условия труда и социальной защиты", – сказал Путин во время официального визита президента Таджикистана.
По его словам, с прошлого года в столице Таджикистана Душанбе заработало представительство многофункционального миграционного центра Москвы. Оно помогает налаживать взаимодействие между трудовыми мигрантами и работодателями столицы и области.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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