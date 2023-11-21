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Метадон выявили в анализах людей, отравившихся наркотиками в Астрахани - РИА Новости, 21.11.2023
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09:52 21.11.2023 (обновлено: 10:42 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/astrakhan-1910733836.html
Метадон выявили в анализах людей, отравившихся наркотиками в Астрахани
Метадон выявили в анализах людей, отравившихся наркотиками в Астрахани - РИА Новости, 21.11.2023
Метадон выявили в анализах людей, отравившихся наркотиками в Астрахани
Лабораторные исследования выявили метадон в анализах пациентов, поступивших с отравлением в больницу в Астрахани, клинические проявления были одинаковые,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T09:52
2023-11-21T10:42
астрахань
происшествия
россия
киргизия
ирина волк
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя — РИА Новости. Лабораторные исследования выявили метадон в анализах пациентов, поступивших с отравлением в больницу в Астрахани, клинические проявления были одинаковые, сообщил журналистам главный врач астраханской ГКБ № 3 Байрам Юлушев.С 17 ноября в больницу поступили 19 человек с признаками отравления наркотиками. Позже двое были выписаны, из продолжающих лечение в клинике 17 пациентов двое находятся в тяжелом состоянии.По словам Юлушева, при поступлении все пациенты были в тяжелом состоянии, с одинаковой клинической картиной. "На основании первичных клинических и лабораторных исследований был выявлен метадон. У всех были практически одинаковые анализы и клинические проявления", — сказал он.Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что были установлены подозреваемые в незаконном сбыте наркотиков, возможно, причастные к происшествию. Трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана были задержаны в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань. Уголовное дело возбуждено по части третьей статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору).Метадон — синтетический наркотик из группы опиоидов. В высоких дозах вызывает сильный снотворный эффект с угнетением дыхания, тормозит все виды рефлексов.
https://ria.ru/20231113/sud-1909139301.html
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астрахань, происшествия, россия, киргизия, ирина волк
Астрахань, Происшествия, Россия, Киргизия, Ирина Волк
Метадон выявили в анализах людей, отравившихся наркотиками в Астрахани

Врач: метадон выявлен в анализах поступивших в больницу в Астрахани пациентов

© iStock.com / sudok1Капельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© iStock.com / sudok1
Капельница. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя — РИА Новости. Лабораторные исследования выявили метадон в анализах пациентов, поступивших с отравлением в больницу в Астрахани, клинические проявления были одинаковые, сообщил журналистам главный врач астраханской ГКБ № 3 Байрам Юлушев.
С 17 ноября в больницу поступили 19 человек с признаками отравления наркотиками. Позже двое были выписаны, из продолжающих лечение в клинике 17 пациентов двое находятся в тяжелом состоянии.
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По словам Юлушева, при поступлении все пациенты были в тяжелом состоянии, с одинаковой клинической картиной. "На основании первичных клинических и лабораторных исследований был выявлен метадон. У всех были практически одинаковые анализы и клинические проявления", — сказал он.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что были установлены подозреваемые в незаконном сбыте наркотиков, возможно, причастные к происшествию. Трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана были задержаны в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань. Уголовное дело возбуждено по части третьей статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору).
Метадон — синтетический наркотик из группы опиоидов. В высоких дозах вызывает сильный снотворный эффект с угнетением дыхания, тормозит все виды рефлексов.
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