https://ria.ru/20231121/astrakhan-1910733836.html

Метадон выявили в анализах людей, отравившихся наркотиками в Астрахани

Метадон выявили в анализах людей, отравившихся наркотиками в Астрахани - РИА Новости, 21.11.2023

Метадон выявили в анализах людей, отравившихся наркотиками в Астрахани

Лабораторные исследования выявили метадон в анализах пациентов, поступивших с отравлением в больницу в Астрахани, клинические проявления были одинаковые,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T09:52

2023-11-21T09:52

2023-11-21T10:42

астрахань

происшествия

россия

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ирина волк

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя — РИА Новости. Лабораторные исследования выявили метадон в анализах пациентов, поступивших с отравлением в больницу в Астрахани, клинические проявления были одинаковые, сообщил журналистам главный врач астраханской ГКБ № 3 Байрам Юлушев.С 17 ноября в больницу поступили 19 человек с признаками отравления наркотиками. Позже двое были выписаны, из продолжающих лечение в клинике 17 пациентов двое находятся в тяжелом состоянии.По словам Юлушева, при поступлении все пациенты были в тяжелом состоянии, с одинаковой клинической картиной. "На основании первичных клинических и лабораторных исследований был выявлен метадон. У всех были практически одинаковые анализы и клинические проявления", — сказал он.Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что были установлены подозреваемые в незаконном сбыте наркотиков, возможно, причастные к происшествию. Трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана были задержаны в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань. Уголовное дело возбуждено по части третьей статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору).Метадон — синтетический наркотик из группы опиоидов. В высоких дозах вызывает сильный снотворный эффект с угнетением дыхания, тормозит все виды рефлексов.

https://ria.ru/20231113/sud-1909139301.html

https://ria.ru/20231026/deti-1905413060.html

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астрахань, происшествия, россия, киргизия, ирина волк